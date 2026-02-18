El conmutador nacional de Bulgaria, BORICA, escala la prevención del fraude de próxima generación con IBM® Safer Payments e IBS

BORICA ha implementado IBM Safer Payments para servicios de tarjetas, con planes de incluir pronto vías de pago instantáneo, para sus clientes, entre los que se incluyen bancos de todos los tamaños, proveedores de servicios de pago y adquirentes de tarjetas. Esta implementación representa un paso importante para que BORICA continúe prestando servicios bancarios seguros e innovadores a escala y ya ha demostrado su éxito en la detección de transacciones fraudulentas.

“Al implementar IBM Safer Payments, BORICA ha creado una capa centralizada y multiusuario de prevención del fraude y los delitos financieros para la infraestructura de pagos nacional de Bulgaria”, afirma Albena Petkova, directora de servicios de prevención del fraude financiero de BORICA. “La plataforma ahora protege la mayoría de las transacciones nacionales con tarjeta (más del 70 %) en tiempo real, ofreciendo un seguimiento de detección del fraude basado en riesgos conductuales en todos los bancos y proveedores de pagos participantes. La integración con el sistema antifraude para pagos sin tarjeta y operaciones en canales digitales está en fase de desarrollo. Este modelo de servicio compartido permite controles AML y antifraude coherentes a escala nacional, lo que reduce significativamente las pérdidas por fraude y mejora la experiencia del cliente al minimizar el rechazo de transacciones falsas”.

IBS ayudó a integrar de manera fluida la solución en los flujos de trabajo de pago, lo que permitió a BORICA obtener una visión unificada del comportamiento de los clientes y mejorar la eficacia de sus medidas de protección contra el fraude. “La confianza de nuestros clientes es clave para nuestro éxito. Ponemos la seguridad en primer plano para que los clientes puedan estar seguros de que su dinero e información personal están bien protegidos. Esta tecnología nos está dando resultados satisfactorios”, dijo la Sra. Petkova dio más detalles.

Con los servicios de modernización e integración de aplicaciones de IBS, que ayudan a los clientes a desbloquear aplicaciones heredadas y a desarrollar nuevas capacidades digitales diseñadas para la nube, la solución se implementó en pocas semanas. “En IBS, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a innovar aún más rápido y desbloquear más posibilidades”, dijo Goran Angelov, CEO de IBS. “Nuestra colaboración con BORICA ejemplifica nuestro compromiso de capacitar a las organizaciones con soluciones seguras y de edge”.