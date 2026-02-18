El conmutador nacional de Bulgaria, BORICA, escala la prevención del fraude de próxima generación con IBM® Safer Payments e IBS

Para mejorar la resiliencia del ecosistema de pagos de Bulgaria, BORICA AD está colaborando con IBS para implementar IBM Safer Payments, que incorpora una protección contra el fraude escalable e impulsada por IA en todas las instituciones financieras del país.
La empresa que crea soluciones modernas de pago, tarjetas y fintech y opera como el switch nacional de pago de Bulgaria, BORICA AD, ha colaborado con el principal integrador de sistemas de consultoría informática del país, IBS.
Las dos organizaciones implementarán IBM Safer Payments y ofrecerán una mejor prevención del fraude en los pagos entre canales. Estas capacidades protegen y capacitan a los clientes de BORICA, proporcionando un mayor acceso a experiencias bancarias avanzadas, seguras e innovadoras.
BORICA ofrece un amplio portfolio de servicios de pago innovadores, incluidos pagos instantáneos y servicios con tarjeta. También actúa como oficina de servicios SWIFT y procesador externo para Mastercard y Visa.
BORICA entiende la importancia de proporcionar soluciones que satisfagan las expectativas de comodidad de sus clientes. También garantiza la existencia de una seguridad de última generación, capaz de soportar ciberataques cada vez más sofisticados y infracciones de fraude a gran escala.
Para ello, BORICA seleccionó IBM Safer Payments, una solución de detección del fraude moderna que permite a los usuarios interceptar transacciones fraudulentas en tiempo real, al tiempo que garantiza que las transacciones genuinas de los clientes no se detengan por error.
IBM Safer Payments utiliza el machine learning y la inteligencia artificial para analizar el comportamiento y los patrones de fraude, crear y adaptar modelos para disuadir las amenazas de fraude emergentes y recomendar respuestas de contramedidas.
IBM Safer Payments puede configurarse para monitorizar miles de millones de transacciones al año, incluidas más de 4000 transacciones por segundo con un tiempo de respuesta inferior a 10 milisegundos, en todos los canales de pago. Para ofrecer un rendimiento de esta magnitud, IBM Safer Payments utiliza computación paralela masiva con opciones de escalabilidad vertical y horizontal. BORICA eligió IBM Safer Payments para garantizar una infraestructura moderna, escalable y de alto rendimiento diseñada para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y empresas.
BORICA ha implementado IBM Safer Payments para servicios de tarjetas, con planes de incluir pronto vías de pago instantáneo, para sus clientes, entre los que se incluyen bancos de todos los tamaños, proveedores de servicios de pago y adquirentes de tarjetas. Esta implementación representa un paso importante para que BORICA continúe prestando servicios bancarios seguros e innovadores a escala y ya ha demostrado su éxito en la detección de transacciones fraudulentas.
“Al implementar IBM Safer Payments, BORICA ha creado una capa centralizada y multiusuario de prevención del fraude y los delitos financieros para la infraestructura de pagos nacional de Bulgaria”, afirma Albena Petkova, directora de servicios de prevención del fraude financiero de BORICA. “La plataforma ahora protege la mayoría de las transacciones nacionales con tarjeta (más del 70 %) en tiempo real, ofreciendo un seguimiento de detección del fraude basado en riesgos conductuales en todos los bancos y proveedores de pagos participantes. La integración con el sistema antifraude para pagos sin tarjeta y operaciones en canales digitales está en fase de desarrollo. Este modelo de servicio compartido permite controles AML y antifraude coherentes a escala nacional, lo que reduce significativamente las pérdidas por fraude y mejora la experiencia del cliente al minimizar el rechazo de transacciones falsas”.
IBS ayudó a integrar de manera fluida la solución en los flujos de trabajo de pago, lo que permitió a BORICA obtener una visión unificada del comportamiento de los clientes y mejorar la eficacia de sus medidas de protección contra el fraude. “La confianza de nuestros clientes es clave para nuestro éxito. Ponemos la seguridad en primer plano para que los clientes puedan estar seguros de que su dinero e información personal están bien protegidos. Esta tecnología nos está dando resultados satisfactorios”, dijo la Sra. Petkova dio más detalles.
Con los servicios de modernización e integración de aplicaciones de IBS, que ayudan a los clientes a desbloquear aplicaciones heredadas y a desarrollar nuevas capacidades digitales diseñadas para la nube, la solución se implementó en pocas semanas. “En IBS, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a innovar aún más rápido y desbloquear más posibilidades”, dijo Goran Angelov, CEO de IBS. “Nuestra colaboración con BORICA ejemplifica nuestro compromiso de capacitar a las organizaciones con soluciones seguras y de edge”.
Como conmutador de pagos nacional de Bulgaria, BORICA AD necesitaba una plataforma moderna de prevención del fraude capaz de reemplazar los sistemas heredados con protección en tiempo real a escala nacional. En colaboración con IBM y su socio de implementación IBS, BORICA implementó IBM Safer Payments como una capa centralizada y multiinquilino de prevención del fraude y los delitos financieros en toda su infraestructura de pagos.
La plataforma ahora protege más del 70 % de las transacciones nacionales con tarjeta en tiempo real, dando soporte a más de 16 bancos y proveedores de servicios de pago en una plataforma nacional compartida. Procesa más de 4000 transacciones por segundo con menos de 10 milisegundos de latencia, proporcionando detección del fraude en las instituciones participantes.
IBM Safer Payments fue seleccionada para ofrecer una monitorización multicanal con detección automática, lo que permitía a BORICA interceptar las transacciones fraudulentas y minimizar las falsas rechazos. La implementación de servicios de tarjetas está completa y la integración de vías de pago instantáneas y canales digitales está en desarrollo. Con IBS liderando la integración dentro de los flujos de trabajo de pago existentes, BORICA ha reforzado los controles AML y antifraude a nivel nacional, manteniendo el rendimiento, la resiliencia y la confianza del cliente.
El resultado es una fundación escalable y de alto rendimiento para la prevención del fraude, diseñada para apoyar el ecosistema de pagos digitales en evolución de Bulgaria.
Acerca de BORICA AD
BORICA AD es una sociedad anónima cuyos accionistas son 19 bancos del país. La empresa ha desarrollado y ahora proporciona y opera la infraestructura tecnológica moderna del sector de pagos búlgaro. Al hacerlo, BORICA ha sido un socio de confianza del sector público, los bancos y las instituciones de pago durante más de 35 años. La empresa se compromete a proporcionar soluciones modernas e innovadoras a las instituciones financieras. Su gran portfolio comprende servicios de pago que incluyen pagos instantáneos, servicios de tarjeta, SWIFT Service Bureau, servicios fiduciarios, servicios de infraestructura, National Card y Payment Scheme. BORICA AD actúa como procesador externo (TPP) para Mastercard y VISA. El Banco Nacional de Bulgaria concede a la empresa la licencia para operar tres sistemas de pago: el sistema de pago BORICA para pagos con tarjeta, BISERA para transferencias bancarias y débitos directos en euros en la zona única de pagos en euros (SEPA). Para obtener más información, visite la página de inicio de BORICA AD.
Acerca de IBS
IBS Bulgaria es una empresa líder en consultoría de TI, integración de sistemas y desarrollo de software fundada en Bulgaria y que presta servicios a las mejores empresas y el gobierno desde 2003. IBS cree que los datos y las tecnologías digitales están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, y se enorgullece de liderar esta transformación para sus clientes. En los sectores financieros, sus áreas de enfoque incluyen Integración y API management, datos y IA, soluciones fintech y Regtech, lucha contra el fraude y delitos financieros. Para obtener más información, visite la página de inicio de IBS