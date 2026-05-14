Más allá de los bits y los bytes: cómo generar confianza en la nube con Intel SGX y TDX en IBM Cloud

En IBM® Cloud, Intel Software Guard Extensions (SGX) e Intel Trust Domain Extensions (TDX) proporcionan dos enfoques distintos para proteger los datos en uso, cada uno adecuado para diferentes necesidades de carga de trabajo.
Las máquinas virtuales (VM) tradicionales transformaron la forma en que utilizamos los recursos informáticos al mejorar la eficiencia del hardware y proporcionar un fuerte aislamiento de las cargas de trabajo. Sin embargo, a medida que las organizaciones ejecutan cada vez más cargas de trabajo sensibles, como la inferencia de modelos de IA/ML, la gestión de claves de Blockchain, el análisis de datos seguros, los registros sanitarios y los sistemas financieros, las preocupaciones en torno a la confianza, la confidencialidad de los datos y la seguridad en tiempo de ejecución en entornos compartidos y multicliente se han vuelto más apremiantes que nunca.
¿Cuánta confianza se debe depositar en la infraestructura de nube compartida cuando los datos se procesan activamente? Históricamente, la seguridad en la nube se centraba en proteger los datos en reposo mediante el cifrado a nivel de disco o archivo y en tránsito mediante protocolos como TLS. Aunque estos controles siguen siendo esenciales, dejan un hueco cuando los datos se procesan activamente en la memoria del sistema.
En los entornos de nube tradicionales, la protección de los datos sensibles depende en gran medida de la seguridad del software del sistema subyacente. La computación confidencial va un paso más allá al integrar la protección directamente en el hardware, lo que ayuda a garantizar que los datos permanezcan seguros incluso mientras se procesan.
SGX ofrece protección a nivel de enclave para componentes específicos de las aplicaciones, mientras que TDX proporciona un aislamiento completo a nivel de máquina virtual. IBM Cloud integra ambas tecnologías para ayudar a las empresas a fortalecer la confianza en entornos de nube compartidos.
Intel SGX crea una región de memoria protegida por hardware conocida como caché de página de enclave (EPC), que las aplicaciones invitadas pueden utilizar para la computación confidencial. Estos enclaves aíslan código y datos en la memoria, protegiéndolos incluso de software privilegiado como el sistema operativo o el hipervisor.
Las instancias de IBM Cloud compatibles con SGX se basan en la extensión de hardware SGX de Intel, que permite a los usuarios crear enclaves seguros en la memoria de la aplicación. Estos enclaves son:
IBM Cloud admite flujos de trabajo de certificación remota, lo que permite a sus aplicaciones verificar la identidad y la integridad de los servicios basados en enclaves antes de compartir datos confidenciales.
Como se muestra en la figura 1 anterior, el proceso comienza cuando un (1) Challenger envía un nonce al servidor, lo que hace que la (2) aplicación solicite un informe del enclave. Este informe (3) se envía al Quoting Enclave para que (4) lo firme y, a continuación, (5) se devuelve al Challenger como un "Quote" verificado. El Challenger entonces (6) valida esta cotización mediante certificados Intel PCS para confirmar la autenticidad del hardware, y finalmente (7) libera los secretos de la aplicación segura.
El uso de Intel SGX en IBM Cloud ofrece múltiples beneficios:
IBM Cloud es compatible con las extensiones Intel Trust Domain (TDX) para ofrecer un nuevo nivel de seguridad a las máquinas virtuales, al permitir el uso de máquinas virtuales aisladas por hardware con cifrado completo de la memoria. Con TDX, las máquinas virtuales completas se ejecutan como dominios de confianza (TD), en los que el procesador protege el estado de la memoria y la CPU. Este modelo es especialmente adecuado para las empresas que desean proteger las cargas de trabajo existentes sin refactorizar las aplicaciones, al tiempo que reducen significativamente la confianza depositada en el software de infraestructura en la nube. A diferencia de la virtualización tradicional, Intel TDX establece un aislamiento sólido entre las máquinas virtuales invitadas y la infraestructura subyacente de la nube, incluido el hipervisor.
El proceso de certificación sigue un patrón similar al de SGX, pero TDX introduce varios elementos de arquitectura distintos, que se describen a continuación.
Intel TDX introduce un nuevo modelo de confianza al ejecutar las operaciones sensibles en el modo SEAM, un modo dedicado de la CPU que funciona al margen de los niveles habituales de privilegios del host y del invitado para proteger las funciones críticas. Este entorno de confianza es inicializado por el SEAM Loader en el firmware, que carga y verifica de forma segura el módulo TDX. El módulo TDX, que funciona íntegramente en modo SEAM, garantiza el aislamiento entre los dominios de confianza (TD) y el hipervisor, gestiona operaciones del ciclo de vida como la creación y la certificación, y asegura que todos los datos que cruzan los límites se filtren y se limpien para evitar su exposición.
Como se muestra en la figura 2, la diferencia clave radica en cómo interactúan las cargas de trabajo con la plataforma. En el esquema A, una máquina virtual tradicional llama directamente al hipervisor (VMCALL), confiando plenamente en él. Por el contrario, el esquema B muestra el módulo TDX, en el que un dominio de confianza (TD) no confía en el hipervisor y en su lugar llama al módulo TDX (TDVMCALL) para obtener servicios del hipervisor. El módulo TDX valida y filtra las hiperllamadas de TD y las atiende de forma independiente del hipervisor. Sin embargo, algunos de los servicios, como la programación, se transfieren al hipervisor mediante llamadas simultáneas.
Como se muestra en la figura 3 a continuación, el flujo de certificación sigue un patrón similar al de SGX, pero con diferencias clave en su implementación. El proceso comienza cuando un (1) retador envía un nonce a la plataforma, lo que activa el (2) agente de certificación dentro del TD para solicitar un informe de TD del módulo TDX utilizando /dev/tdx-guest. A continuación, el informe (3) se utiliza para generar una cotización, que (4) firma un Quoting Enclave que se ejecuta en el host y (5) se devuelve al retador. El retador entonces (6) verifica la cotización usando certificados Intel PCS (incluida la recuperación de certificados PCK) para confirmar la autenticidad de la plataforma y finalmente (7) libera los secretos de la carga de trabajo confiable.
Existen múltiples beneficios y casos de uso de TDX en IBM Cloud:
Intel SGX y TDX representan un importante paso adelante en la forma en que se establece la confianza en los entornos de nube. Al basar la seguridad en el hardware en lugar de en políticas de software, IBM Cloud ofrece a las empresas una forma concreta de reducir su superficie de ataque para las cargas de trabajo más importantes.
SGX es ideal para los usuarios que necesitan una protección detallada a nivel de enclave para componentes específicos de una aplicación, mientras que TDX es la opción más adecuada para quienes desean un aislamiento total a nivel de máquina virtual sin modificar el código de la aplicación.
A medida que aumenta la presión normativa y la sensibilidad de las cargas de trabajo en la nube, contar con ambas opciones ofrece a los arquitectos una mayor flexibilidad. Si está valorando dónde encaja la computación confidencial en su pila, la documentación de IBM Cloud sobre la computación confidencial en VPC es un punto de partida práctico.
Más información sobre la documentación de IBM Cloud sobre computación confidencial