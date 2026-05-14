Más allá de los bits y los bytes: cómo generar confianza en la nube con Intel SGX y TDX en IBM Cloud

Intel TDX introduce un nuevo modelo de confianza al ejecutar las operaciones sensibles en el modo SEAM, un modo dedicado de la CPU que funciona al margen de los niveles habituales de privilegios del host y del invitado para proteger las funciones críticas. Este entorno de confianza es inicializado por el SEAM Loader en el firmware, que carga y verifica de forma segura el módulo TDX. El módulo TDX, que funciona íntegramente en modo SEAM, garantiza el aislamiento entre los dominios de confianza (TD) y el hipervisor, gestiona operaciones del ciclo de vida como la creación y la certificación, y asegura que todos los datos que cruzan los límites se filtren y se limpien para evitar su exposición.

Como se muestra en la figura 2, la diferencia clave radica en cómo interactúan las cargas de trabajo con la plataforma. En el esquema A, una máquina virtual tradicional llama directamente al hipervisor (VMCALL), confiando plenamente en él. Por el contrario, el esquema B muestra el módulo TDX, en el que un dominio de confianza (TD) no confía en el hipervisor y en su lugar llama al módulo TDX (TDVMCALL) para obtener servicios del hipervisor. El módulo TDX valida y filtra las hiperllamadas de TD y las atiende de forma independiente del hipervisor. Sin embargo, algunos de los servicios, como la programación, se transfieren al hipervisor mediante llamadas simultáneas.

Como se muestra en la figura 3 a continuación, el flujo de certificación sigue un patrón similar al de SGX, pero con diferencias clave en su implementación. El proceso comienza cuando un (1) retador envía un nonce a la plataforma, lo que activa el (2) agente de certificación dentro del TD para solicitar un informe de TD del módulo TDX utilizando /dev/tdx-guest. A continuación, el informe (3) se utiliza para generar una cotización, que (4) firma un Quoting Enclave que se ejecuta en el host y (5) se devuelve al retador. El retador entonces (6) verifica la cotización usando certificados Intel PCS (incluida la recuperación de certificados PCK) para confirmar la autenticidad de la plataforma y finalmente (7) libera los secretos de la carga de trabajo confiable.