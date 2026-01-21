Creación de una experiencia del cliente en tiempo real en telecomunicaciones con watsonx.data en Google Cloud

Al construir sobre watsonx.data con Astra DB en Google Cloud, un operador de telecomunicaciones estableció una base preparada para el futuro (una que apoya las demandas actuales de CX y permite la innovación continua a medida que evolucionan las capacidades de IA).
La experiencia del cliente de telecomunicaciones se está redefiniendo en tiempo real. Según el IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los operadores de telecomunicaciones ya han implementado la IA generativa en la atención al cliente, y el 77 % de los ejecutivos de telecomunicaciones afirman que la IA mejora la capacidad de respuesta de la organización. Sin embargo, muchos siguen luchando por convertir la adopción de la IA en una mejora constante de los resultados de los clientes.
La razón es cada vez más clara: el progreso de la IA supera a la preparación de los datos. Para un operador de telecomunicaciones, la ambición de ofrecer experiencias del cliente inteligentes y personalizadas ya estaba ahí. Lo que faltaba era una base de datos en tiempo real capaz de respaldar esas experiencias a escala. Eso cambió con watsonx.data ejecutándose en Google Cloud.
La investigación del IBV muestra que las telecomunicaciones están por delante de muchos sectores en la experimentación con IA (el 44 % de los proveedores de servicios de comunicaciones ya utilizan IA agéntica en chatbots de cara al cliente). Sin embargo, los ejecutivos también reconocen que las arquitecturas de datos heredados siguen siendo una limitación crítica.
Este operador se enfrentaba a desafíos conocidos:
El resultado fue una experiencia del cliente inteligente, pero reactiva. El conocimiento que dio forma a la estrategia fue simple y decisivo: la experiencia del cliente es un problema de sincronización, y la sincronización es un problema de datos.
Para cerrar la brecha entre la capacidad de IA y los resultados de CX, el operador de telecomunicaciones modernizó su capa de datos utilizando watsonx.data, la arquitectura de datos abierta y gobernada de IBM, con Astra DB como almacén de datos operativo en tiempo real.
Implementado de forma nativa en Google Cloud, Astra DB (construido en Apache Cassandra) se diseñó para cumplir con los requisitos de escala, latencia y disponibilidad de las telecomunicaciones.
Dentro de watsonx.data, Astra DB se integra con servicios de análisis, IA y gobierno, creando un tejido de datos confiable y en tiempo real para los casos de uso de la experiencia del cliente (CX).
Esta arquitectura permite:
Este cambio hizo que el operador pasara de un soporte reactivo a un compromiso anticipatorio basado en datos, un paso crítico a medida que la IA se vuelve más autónoma y orientada a la acción.
Con una base de datos en tiempo real, la compañía de telecomunicaciones logró mejoras tangibles:
Este enfoque se alinea con los hallazgos del IBV de que el 75 % de los ejecutivos de telecomunicaciones ven la IA como una ventaja competitiva, pero solo cuando está respaldada por la arquitectura de datos adecuada.
La investigación del IBV deja una cosa clara: la adopción de la IA en las telecomunicaciones ya no es el factor diferenciador; lo es la ejecución. La IA diferencia cuando los datos son inmediatos, de confianza y están disponibles a escala.
Al construir sobre watsonx.data con Astra DB en Google Cloud, este operador de telecomunicaciones estableció una base preparada para el futuro, una que apoya las demandas actuales de CX y permite la innovación continua a medida que evolucionan las capacidades de IA.
Si estás explorando cómo modernizar tu base de datos de telecomunicaciones y desbloquear experiencias del cliente en tiempo real con IA, watsonx.data como servicio (Astra DB) está disponible directamente a través de Google Cloud Marketplace. La experiencia del cliente ahora se mueve a la velocidad de los datos. La plataforma de datos adecuada lo hace posible.
Descubra cómo las telecomunicaciones pasan de pilotos de IA a producción