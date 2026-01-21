Creación de una experiencia del cliente en tiempo real en telecomunicaciones con watsonx.data en Google Cloud

La experiencia del cliente de telecomunicaciones se está redefiniendo en tiempo real. Según el IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los operadores de telecomunicaciones ya han implementado la IA generativa en la atención al cliente, y el 77 % de los ejecutivos de telecomunicaciones afirman que la IA mejora la capacidad de respuesta de la organización. Sin embargo, muchos siguen luchando por convertir la adopción de la IA en una mejora constante de los resultados de los clientes.

La razón es cada vez más clara: el progreso de la IA supera a la preparación de los datos. Para un operador de telecomunicaciones, la ambición de ofrecer experiencias del cliente inteligentes y personalizadas ya estaba ahí. Lo que faltaba era una base de datos en tiempo real capaz de respaldar esas experiencias a escala. Eso cambió con watsonx.data ejecutándose en Google Cloud.