Creación de agentes de IA y copilotos con Confluent, Airy y Apache Flink

El caso de uso principal de Airy en Confluent es la IA agéntica, que permite a los usuarios interactuar con los datos de streaming en lenguaje natural y convertir los trabajos de Flink en agentes que supervisan continuamente los flujos de datos.

Los usuarios pueden hacer al copiloto preguntas tan simples como "¿Qué tema contiene los datos del pedido?" e instrucciones como "Describe el tema de las compras", hasta preguntas e instrucciones más complejas como:

¿Cuáles son nuestros ingresos actuales en tiendas por categoría de producto? ¿Puede enviar una actualización sobre este aspecto cada vez que supere nuestros objetivos?

Para una RFP, proporcione una lista de proveedores de vitamina C. Clasifíquelos por orden actual de 1) Tasa de defectos, 2) OTIF y 3) SRI.

Con Confluent, Airy permite a los agentes monitorizar tareas simples y evolucionar hacia flujos de trabajo más complejos y de varios pasos para satisfacer la solicitud.

Airy utiliza conectores Confluent para obtener eventos continuamente, incluso de MongoDB, PostgreSQL y Salesforce. Cuando se ingieren datos, es necesario transformarlos antes de poder utilizarlos para tareas como la segmentación o la personalización. Airy utiliza Flink para filtrar el ruido, agregar métricas clave y enriquecer los flujos de datos con más contexto.

Para los datos estructurados en temas, Airy permite a los LLM generar Flink SQL precisos mediante el uso de contratos de datos, la evolución de esquemas y la gestión de metadatos con Stream Governance. Proporcionar contexto al LLM sobre el esquema más reciente para los temas ayuda a generar sentencias Flink SQL más sólidas.

Para datos semiestructurados y datos no estructurados (por ejemplo, texto, JSON), Airy utiliza el procesamiento de flujos Flink y la inferencia de modelos de IA para crear embeddings y almacenarlos en bases de datos vectoriales para la generación aumentada por recuperación (RAG). Según IDC, más del 90 % de los datos empresariales no están estructurados. El copiloto de Airy hace posible que los equipos extraigan y analicen estos datos de forma rápida y eficiente, todo ello a través del lenguaje natural, para que el conocimiento sea accesible al instante para una organización.

Flink AI Model Inference ha simplificado la pila de Airy: el equipo construía anteriormente componentes que tenían que ejecutar manualmente, pero desde entonces los han retirado.

Airy también utiliza Tableflow para ayudar a los clientes a beneficiarse de Iceberg y almacenar datos históricos y recientes. Tableflow también les ayuda a gestionar mejor su catálogo de datos y a alimentar fácilmente sus datos en tiempo real a cualquier data lake o almacén de su elección.

Por último, Airy puede realizar el paso de posprocesamiento. Por ejemplo, si un copiloto hiciera recomendaciones basadas en datos de productos, Airy puede cotejarlos con un tema de inventario en tiempo real para garantizar la precisión y reducir el riesgo de alucinaciones al pasar solo datos recientes y relevantes a los LLM de los clientes.