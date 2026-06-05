Creación de agentes de IA y copilotos con Confluent, Airy y Apache Flink

Entra en la arquitectura de copiloto en tiempo real de Airy para ver cómo IBM Confluent, Apache Flink y los datos controlados fundamentan los LLMs en un contexto fresco, ayudando a las empresas a reducir la latencia, frenar alucinaciones y escalar los flujos de trabajo de IA agéntica de forma rentable.
Nota del editor: la versión original de esta entrada de blog fue publicada por Confluent antes de adquirir Airy en octubre de 2025.
Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el suministro de perspectivas en tiempo real para informar decisiones complejas, los agentes de IA y los copilotos están preparados para convertirse en una parte integral de las operaciones. Al menos eso es cierto para las organizaciones que pueden descubrir cómo suministrar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) con datos en tiempo real, contextualizados y fiables de forma segura y escalable.
Airy ha desarrollado un marco que ayuda a los desarrolladores a crear copilotos como una nueva interfaz para explorar y trabajar con sus datos. Junto con IBM Confluent, la empresa con sede en San Francisco conecta LLMs y datos en tiempo real. Este enfoque permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural sobre su transmisión de datos a través de sistemas operativos y analíticos. Esta tarea implica el uso de Apache Kafka, Apache Flink y Apache Iceberg para hacer realidad los copilotos de IA con capacidades de agencia para casos de uso empresariales.
Esta publicación le muestra cómo Airy resolvió los puntos de fricción comunes a los que se enfrentan los desarrolladores y arquitectos cuando intentan pasar del uso de simples chatbots a la creación de copilotos de IA inteligentes.
Ya sea para predecir el comportamiento de los clientes en finanzas, personalizar estrategias de marketing en el comercio minorista o agilizar las operaciones de atención al cliente, las empresas necesitan copilotos. Estas herramientas deben proporcionar a los equipos de ingeniería y comerciales información precisa y oportuna.
Para hacerlo posible, el equipo de Airy se enfrentó a los siguientes retos:
Para las empresas con crecientes necesidades de datos y un número cada vez mayor de integraciones punto a punto, los desafíos de acceso a datos, linaje y seguridad aumentan a medida que aumenta el número de interconexiones y a medida que diferentes equipos de múltiples líneas de negocio comparten datos entre sí . Es importante tener en cuenta cómo se gobiernan y protegen los flujos de datos para reducir el riesgo y obtener el resultado deseado.
Los LLM tienen una enorme cantidad de conocimientos basados en datos disponibles públicamente y es posible que no tengan datos contextuales o específicos del negocio. Cuando hay una brecha de conocimiento, los LLM pueden alucinar y generar resultados inexactos.
Para las empresas, hay mucho en juego. Las alucinaciones en un copiloto de IA generativa diseñado para ayudar en tareas legales, financieras o de cara al cliente podrían tener graves consecuencias. Es crítico garantizar que los datos proporcionados a la IA sean fiables y verificables.
Los clientes empresariales necesitan una arquitectura de datos a escala que pueda procesar millones de eventos. Este enfoque garantiza que los sistemas puedan seguir gestionando grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real con una latencia mínima durante los picos de carga, sin gastar de más en casos de uso a gran escala con demanda variable.
Para resolver todos estos desafíos, necesitábamos una plataforma de transmisión de datos escalable y rica en características que nos permitiera impulsar la inferencia en tiempo real con outputs confiables a escala. Esta plataforma debe cumplir estos aspectos sin comprometer la seguridad, la precisión o el coste.
La plataforma de transmisión de datos confluente permite a Airy cerrar la brecha entre el análisis y las operaciones. La plataforma también permite a Airy integrar datos de aplicaciones SaaS de sus clientes como Salesforce, bases de datos como MongoDB y PostgreSQL y sistemas como Apache Iceberg, Snowflake y Delta Lake. Esto significa que los copilotos de IA que los clientes quieren crear ya no deben esperar al procesamiento por lotes ni confiar en datos anticuados.
El caso de uso principal de Airy en Confluent es la IA agéntica, que permite a los usuarios interactuar con los datos de streaming en lenguaje natural y convertir los trabajos de Flink en agentes que supervisan continuamente los flujos de datos.
Los usuarios pueden hacer al copiloto preguntas tan simples como "¿Qué tema contiene los datos del pedido?" e instrucciones como "Describe el tema de las compras", hasta preguntas e instrucciones más complejas como:
Con Confluent, Airy permite a los agentes monitorizar tareas simples y evolucionar hacia flujos de trabajo más complejos y de varios pasos para satisfacer la solicitud.
Airy utiliza conectores Confluent para obtener eventos continuamente, incluso de MongoDB, PostgreSQL y Salesforce. Cuando se ingieren datos, es necesario transformarlos antes de poder utilizarlos para tareas como la segmentación o la personalización. Airy utiliza Flink para filtrar el ruido, agregar métricas clave y enriquecer los flujos de datos con más contexto.
Para los datos estructurados en temas, Airy permite a los LLM generar Flink SQL precisos mediante el uso de contratos de datos, la evolución de esquemas y la gestión de metadatos con Stream Governance. Proporcionar contexto al LLM sobre el esquema más reciente para los temas ayuda a generar sentencias Flink SQL más sólidas.
Para datos semiestructurados y datos no estructurados (por ejemplo, texto, JSON), Airy utiliza el procesamiento de flujos Flink y la inferencia de modelos de IA para crear embeddings y almacenarlos en bases de datos vectoriales para la generación aumentada por recuperación (RAG). Según IDC, más del 90 % de los datos empresariales no están estructurados. El copiloto de Airy hace posible que los equipos extraigan y analicen estos datos de forma rápida y eficiente, todo ello a través del lenguaje natural, para que el conocimiento sea accesible al instante para una organización.
Flink AI Model Inference ha simplificado la pila de Airy: el equipo construía anteriormente componentes que tenían que ejecutar manualmente, pero desde entonces los han retirado.
Airy también utiliza Tableflow para ayudar a los clientes a beneficiarse de Iceberg y almacenar datos históricos y recientes. Tableflow también les ayuda a gestionar mejor su catálogo de datos y a alimentar fácilmente sus datos en tiempo real a cualquier data lake o almacén de su elección.
Por último, Airy puede realizar el paso de posprocesamiento. Por ejemplo, si un copiloto hiciera recomendaciones basadas en datos de productos, Airy puede cotejarlos con un tema de inventario en tiempo real para garantizar la precisión y reducir el riesgo de alucinaciones al pasar solo datos recientes y relevantes a los LLM de los clientes.
Los beneficios que Airy ha visto hasta ahora utilizando IBM Confluent incluyen:
Crear agentes de IA y copilotos para la empresa no es una tarea sencilla. Requiere proceso de datos en tiempo real, precisión, seguridad robusta y escalabilidad rentable. Pero con la infraestructura adecuada, es posible hacer frente a estos retos y ofrecer soluciones impulsadas por la IA que generen un valor real para las empresas.
La plataforma de transmisión de datos confluente de IBM ha supuesto un punto de inflexión para Airy. Al utilizar el procesamiento de flujos de Flink y la inferencia de modelos de IA junto con el gobierno de flujos y los conectores, Airy ayuda a los clientes a crear una IA fiable que acelera la adopción del copiloto empresarial.
A medida que Airy evoluciona, el equipo busca habilitar sistemas de IA compuestos que automaticen la selección de herramientas. En lugar de dedicar tiempo a decidir, los usuarios pueden comunicar el objetivo en lenguaje natural y el sistema seleccionará de forma autónoma las herramientas adecuadas, como Flink para el procesamiento de flujos, qué fuentes de datos consultar, qué LLM rentables utilizar, basándose en el tarea en cuestión.