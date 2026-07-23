De políticas dispersas a respuestas fundamentadas: cómo crear un asistente de conocimiento que respete los permisos con IBM watsonx Orchestrate

Encontrar una política no debería requerir saber qué escuela la publicó, qué sitio de SharePoint la contiene o qué filtros mostrarán la versión actual. Sin embargo, ese era el reto práctico al que se enfrentaban los empleados de la Swan Christian Education Association (SCEA), una red formada por siete colegios y una oficina central en Australia Occidental.

Los profesores, administradores, líderes escolares y el personal de la oficina central confiaban en políticas, procedimientos, formularios y documentos operativos distribuidos por toda la organización. SCEA ya contaba con un sistema estructurado de gestión empresarial basado en Microsoft 365, en el que SharePoint albergaba los documentos controlados y Power Platform permitía gestionar las aprobaciones, la publicación y otros flujos de trabajo. Sin embargo, los empleados aún necesitaban comprender la estructura del repositorio antes de poder encontrar una respuesta autorizada.

Origin Digital, una consultora australiana especializada en transformación digital y colaboradora de IBM, trabajó junto con Symplistic.ai, socio tecnológico de IBM, para desarrollar un asistente de conocimiento con gestión de permisos para SCEA. IBM watsonx Orchestrate interpreta las preguntas y coordina las interacciones, mientras que Symplistic.ai ContentIQ recupera el contenido autorizado de SharePoint a través de su interfaz de agente conversacional. Los empleados pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas respaldadas por citas de documentos fuente aprobados.

El compromiso de SCEA comenzó como un piloto para validar la arquitectura, el modelo de permisos y la experiencia del usuario antes de la implementación de producción. El piloto demostró que watsonx Orchestrate y ContentIQ se integran con el sistema de gestión empresarial que Origin Digital implementó para SCEA.

Aunque las ganancias de productividad previstas siguen sin medirse en la producción, el caso de negocio de SCEA estima que una recuperación de información más rápida puede recuperar aproximadamente 40 000 horas de trabajo al año. Esta mejora representa un valor estimado de productividad anual de 2,2 millones de dólares australianos.

En esta entrada, analizamos por qué la búsqueda empresarial convencional no era suficiente para SCEA. También explicamos cómo interactúan las capas de recuperación y coordinación, y cómo las decisiones de diseño hacen que la arquitectura sea reutilizable para futuros asistentes.