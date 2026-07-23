De políticas dispersas a respuestas fundamentadas: cómo crear un asistente de conocimiento que respete los permisos con IBM watsonx Orchestrate

Swan Christian Education Association combina IBM® watsonx Orchestrate con Symplistic.ai ContentIQ y su entorno de Microsoft 365 para ofrecer a más de 800 empleados un acceso más rápido a información fiable, al tiempo que se mantienen los permisos de los documentos y la trazabilidad de las fuentes.
Encontrar una política no debería requerir saber qué escuela la publicó, qué sitio de SharePoint la contiene o qué filtros mostrarán la versión actual. Sin embargo, ese era el reto práctico al que se enfrentaban los empleados de la Swan Christian Education Association (SCEA), una red formada por siete colegios y una oficina central en Australia Occidental.
Los profesores, administradores, líderes escolares y el personal de la oficina central confiaban en políticas, procedimientos, formularios y documentos operativos distribuidos por toda la organización. SCEA ya contaba con un sistema estructurado de gestión empresarial basado en Microsoft 365, en el que SharePoint albergaba los documentos controlados y Power Platform permitía gestionar las aprobaciones, la publicación y otros flujos de trabajo. Sin embargo, los empleados aún necesitaban comprender la estructura del repositorio antes de poder encontrar una respuesta autorizada.
Origin Digital, una consultora australiana especializada en transformación digital y colaboradora de IBM, trabajó junto con Symplistic.ai, socio tecnológico de IBM, para desarrollar un asistente de conocimiento con gestión de permisos para SCEA. IBM watsonx Orchestrate interpreta las preguntas y coordina las interacciones, mientras que Symplistic.ai ContentIQ recupera el contenido autorizado de SharePoint a través de su interfaz de agente conversacional. Los empleados pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas respaldadas por citas de documentos fuente aprobados.
El compromiso de SCEA comenzó como un piloto para validar la arquitectura, el modelo de permisos y la experiencia del usuario antes de la implementación de producción. El piloto demostró que watsonx Orchestrate y ContentIQ se integran con el sistema de gestión empresarial que Origin Digital implementó para SCEA.
Aunque las ganancias de productividad previstas siguen sin medirse en la producción, el caso de negocio de SCEA estima que una recuperación de información más rápida puede recuperar aproximadamente 40 000 horas de trabajo al año. Esta mejora representa un valor estimado de productividad anual de 2,2 millones de dólares australianos.
En esta entrada, analizamos por qué la búsqueda empresarial convencional no era suficiente para SCEA. También explicamos cómo interactúan las capas de recuperación y coordinación, y cómo las decisiones de diseño hacen que la arquitectura sea reutilizable para futuros asistentes.
El caso de uso parece simple: un empleado hace una pregunta sobre una política o procedimiento y recibe la respuesta correcta. Los requisitos subyacentes son más exigentes.
SCEA gestiona el contenido tanto a nivel de oficina central como de escuela. Algunos documentos se aplican a toda la asociación, mientras que otros siguen siendo específicos de una escuela. En condiciones específicas, las políticas centrales deben tener prioridad sobre los documentos locales. Las cuestiones relacionadas con el empleo, la seguridad, los aspectos jurídicos y el gobierno también requieren una mayor precisión y trazabilidad de las que puede ofrecer un chatbot de uso general.
Las restricciones estrictas de acceso suponen otra limitación. Un miembro del personal de una escuela no debe recuperar información restringida de otra a menos que se le haya concedido el acceso. Por lo tanto, el asistente tiene que entender tanto la pregunta como la identidad, la función y los permisos de la persona que la hace.
La arquitectura conserva el modelo de acceso que SCEA ya mantiene a través de Microsoft Entra ID y SharePoint. Entra ID autentica al usuario y proporciona información sobre su identidad, como la pertenencia a grupos y las reclamaciones de roles. SharePoint sigue siendo la fuente de permisos a nivel de documento. ContentIQ lleva esos permisos a la recuperación para garantizar que devuelve el contenido al que el usuario está autorizado a acceder.
Este enfoque sigue el principio del mínimo privilegio: dar a los usuarios el acceso necesario para su función. Además, evita tener que crear un segundo sistema de autorización para la IA que los administradores tendrían que gestionar por separado de SharePoint.
El asistente mejora el acceso sin eludir el gobierno. En lugar de devolver una larga lista de posibles documentos, puede identificar pasajes relevantes, reunir una respuesta y citar las fuentes utilizadas. Los empleados dedican menos tiempo a navegar por los repositorios, mientras que SCEA conserva el control sobre la propiedad, aprobación, publicación, control de versiones y reseñas de los documentos.
El diagrama de arquitectura separa el sistema en cinco áreas: la interfaz de usuario, IBM watsonx Orchestrate, Symmplistic.ai ContentIQ, Microsoft 365 Business Management System de SCEA y controles compartidos de identidad y gobierno.
Un empleado autenticado envía una pregunta en lenguaje natural a través del Asistente de conocimiento de IA, que está diseñado para operar dentro de Microsoft 365. Mantener la interfaz en un entorno familiar reduce las barreras de adopción y evita crear otro destino independiente.
La interfaz envía la pregunta y el contexto relevante a watsonx Orchestrate. Ese contexto puede apoyar la conversación y las comprobaciones de autorización posteriores.
Watsonx Orchestrate proporciona la capa conversacional y de orquestación. Determina la intención del usuario, planifica los próximos pasos y envía una solicitud de recuperación a ContentIQ.
El diagrama muestra cuatro etapas:
Separar la orquestación de la recuperación permite que cada capa se centre en su función. Watsonx Orchestrate gestiona la interacción y el flujo de trabajo, mientras que ContentIQ se encarga de la incorporación de contenidos, la búsqueda, la clasificación y la aplicación de permisos.
Esta separación también respalda la expansión futura. Un asistente posterior puede recuperar información sobre políticas, comprobar un registro empresarial estructurado e invocar un flujo de trabajo aprobado sin obligar al equipo a reconstruir la capa conversacional.
ContentIQ sirve como capa empresarial de generación aumentada por recuperación o RAG.
Una implementación básica de RAG puede encontrar texto relevante sin confirmar si el usuario puede acceder a él. ContentIQ aplica las comprobaciones de permisos durante la recuperación y no después de que ya se haya generado una respuesta.
El diagrama divide el proceso de recuperación en cinco etapas:
Durante la ingesta, los documentos se dividen en fragmentos más pequeños denominados "fragmentos". Cada fragmento contiene metadatos como su origen, el tipo de documento y las normas de acceso. La división en fragmentos permite al sistema devolver la sección pertinente de una póliza, en lugar de enviar el documento completo al modelo.
La reclasificación evalúa los resultados de la búsqueda inicial más de cerca para mejorar la relevancia. El piloto de SCEA no implementó una clasificación basada en jerarquías que priorice automáticamente una política de oficina central sobre un documento a nivel escolar. Esa capacidad, junto con una mayor cantidad de metadatos de archivos, sigue formando parte de la hoja de ruta de desarrollo de Symplistic.ai.
ContentIQ busca el contenido aprobado que se encuentra en el sistema de gestión empresarial basado en SharePoint de SCEA. El repositorio incluye políticas, procedimientos, formularios, plantillas y documentos operativos.
Power Automate y Power Apps continúan dando soporte a la aprobación de documentos, la publicación y los procesos relacionados. La arquitectura de IA no sustituye a esos controles. Consume el contenido después de que los procesos de gobierno existentes de SCEA hayan establecido el documento actual y aprobado.
Esa distinción mejora la calidad de las respuestas. Un modelo de lenguaje no debe decidir qué política es autoritativa. La propiedad, el estado, el control de versiones y los metadatos del documento deben establecer la autoridad antes de que comience la recuperación.
Las líneas de puntos del diagrama muestran la validación de identidades y permisos en watsonx Orchestrate, ContentIQ y SharePoint. Microsoft Entra ID ofrece inicio de sesión único y control de acceso basado en roles. El control de acceso basado en roles asigna permisos según el rol de una persona o la pertenencia a un grupo en lugar de configurar el acceso para usuarios individuales.
ContentIQ valida los permisos antes de devolver fragmentos de documentos. SharePoint continúa imponiendo el acceso en la fuente. A continuación, watsonx Orchestrate utiliza solo las pruebas autorizadas para generar una respuesta fundamentada con citas.
El "grounding" significa que la respuesta se basa en contenido empresarial recuperado, en lugar de basarse únicamente en la información aprendida durante el entrenamiento del modelo.
Uno de los beneficios de la arquitectura seleccionada es que minimiza el número de componentes que Origin Digital necesita para construir y mantener. Una pila de recuperación personalizada requeriría un trabajo continuo en torno a los conectores de contenido, la fragmentación, las actualizaciones de índices, la asignación de identidades, la sincronización de permisos, la integración de modelos y la monitorización. ContentIQ gestiona gran parte de la complejidad de la recuperación, mientras que watsonx Orchestrate proporciona la capa de interacción y coordinación.
El diseño prioriza la configuración repetible sobre la ingeniería personalizada. Origin Digital puede configurar la ingestión y recuperación a través de la interfaz de usuario de ContentIQ con no-code, y luego usar las API disponibles para conectar el asistente de conocimiento a los flujos Power Automate . Esa combinación reduce el esfuerzo necesario para adaptar el patrón a otro cliente, al tiempo que deja margen para integraciones específicas para cada cliente.
La arquitectura también preserva las inversiones existentes en Microsoft de SCEA. SharePoint sigue siendo el repositorio de documentos. Power Platform sigue gestionando los procesos empresariales y Entra ID sigue siendo la autoridad de identidad. IBM watsonx Orchestrate amplía ese entorno en lugar de requerir una migración de contenido.
Para los empleados, esas opciones tecnológicas tienen una consecuencia práctica: resulta más fácil obtener respuestas sin que por ello se reduzca el control. Un profesor puede solicitar un procedimiento, recibir orientación relevante y seguir una cita del documento aprobado. El director de un colegio puede recibir pruebas más amplias cuando su función le permite un acceso más amplio.
El proyecto piloto también puso de relieve una lección fundamental para la IA empresarial: la calidad de la búsqueda depende de la calidad de la información. Una atribución clara de la propiedad, unos metadatos coherentes y unos ciclos de vida de los documentos fiables ayudan al asistente a distinguir el contenido aprobado del material duplicado u obsoleto.
La primera implementación de SCEA se centra en políticas, procedimientos y conocimientos operativos, pero la arquitectura admite una hoja de ruta más amplia. Los futuros asistentes podrán ocuparse de recursos humanos, finanzas, gestión de riesgos y salud, prácticas docentes y otras funciones empresariales.
Cada asistente puede reutilizar los mismos controles de identidad, patrón de orquestación y base de contenido gobernado mientras se conecta a sus propias fuentes y flujos de trabajo. Watsonx Orchestrate proporciona a Origin Digital una capa coherente para coordinar esas capacidades en lugar de colocar cada función dentro de un único asistente grande.
La repetibilidad también puede reducir el coste total de propiedad (TCO). Origin Digital tiene la intención de ofrecer el mismo patrón de watsonx Orchestrate y ContentIQ a otros clientes y ya tiene planificadas posibles implementaciones. Origin Digital puede reutilizar el mismo patrón de implementación tanto en entornos educativos como administrativos, en lugar de crear un nuevo proceso de autenticación, recuperación y respuesta para cada implementación. Contar con entornos independientes de desarrollo, pruebas y producción facilita aún más las versiones controladas.
Al combinar IBM watsonx Orchestrate con ContentIQ y el entorno Microsoft 365 existente de SCEA, la arquitectura convierte un complejo desafío de búsqueda de documentos en un patrón de conocimiento empresarial reutilizable. El piloto de SCEA valida el modelo de integración. La vía de configuración low-code, las API de ContentIQ y las conexiones reutilizables de Power Automate ofrecen a Origin Digital una forma práctica de trasladar ese modelo a futuras implementaciones para clientes sin tener que reconstruir los cimientos una y otra vez.