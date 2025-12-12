Más allá de la exageración: acelere la innovación en un laberinto de nubes híbridas de múltiples épocas
IBM ha realizado una serie de anuncios importantes en 2025 diseñados para ayudar a las organizaciones a acelerar la transformación.
La adquisición de HashiCorp, por ejemplo, está permitiendo a las empresas acelerar la innovación, reforzar la seguridad y obtener más valor de la nube.
Red Hat AI ayuda a las empresas a acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Además, con Red Hat InstructLab en IBM® Cloud, estamos fomentando un enfoque impulsado por la comunidad para el desarrollo de modelos de IA y lenguaje a través de la formación en habilidades y conocimientos.
Dado que se espera que la IA generativa añada más de 1000 millones de aplicaciones para 2028, las empresas deben ser más intencionadas en su estrategia de nube híbrida y colocación de cargas de trabajo. IBM ayuda a las empresas a hacerlo con su enfoque híbrido por diseño, respaldado por IBM Cloud. El análisis de IBM de más de 50 organizaciones cliente muestra que las organizaciones que aplican principios híbridos por diseño a los programas de TI pueden generar un ROI más de tres veces mayor en cinco años.
Las principales firmas de análisis reconocen nuestras fortalezas: Gartner nos ha nombrado líder en múltiples cuadrantes mágicos, entre ellos Infraestructura en la nube especializada en IA generativa, Proveedores de modelos de IA generativa, Ingeniería de IA generativa, Servicios de desarrollo de IA en la nube y Ciencia de datos y machine learning. Omdia, a su vez, ha nombrado a IBM líder en el informe Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025, publicado recientemente.
El enfoque agudo de IBM en seis controladores clave diseñados para el éxito del cliente subraya este impulso.
Se espera que la IA agéntica genere casi seis billones de dólares en valor económico para 2028, acelerando su papel en la toma de decisiones empresariales, operaciones y automatización.
La integración de los agentes de IA en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos tradicionales de TI y de las integraciones de sistemas para apoyar la transformación en una empresa ágil. Un elemento fundamental de este cambio es la adopción de un enfoque estandarizado para conectar los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas de la empresa.
Model Context Protocol (MCP) es lo que permite este enfoque. Un ejemplo destacado es el IBM® Cloud MCP Server, que aporta el poder de la IA agéntica a IBM Cloud Management, transformando las interacciones tradicionales de línea de comandos y API en experiencias intuitivas y conversacionales.
La innovación en IA prospera gracias a la colaboración, como demuestra nuestro ecosistema en expansión de socios de IA agéntica, incluyendo ISV como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai y muchos más.
"Nuestra experiencia trabajando en IBM Cloud fue fenomenal", dijo el profesor Flavio du Pin Calmon, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard. “Las capacidades y la experiencia de IBM nos ayudaron a ejecutar modelos de gran tamaño que requieren grandes clústeres de GPU de forma rápida y eficiente, lo que nos ayudó a obtener nuevos resultados de investigación, relacionados con la seguridad de la IA, en un tiempo récord”.
Los avances modernos en IA son inseparables de la potencia de las GPU y los aceleradores de IA. IBM ofrece a los clientes un espectro de opciones, desde una variedad de GPU y aceleradores de IA hasta nuestros propios chips de IA personalizados creados para el entrenamiento de modelos fundacionales a gran escala.
Recientemente anunciamos una colaboración con AMD para entregar un enorme clúster de GPU MI300X en IBM Cloud a Zyphra, impulsando el entrenamiento de código abierto de modelos de IA multimodales de vanguardia. También hemos integrado los estándares OCP AI (Open Compute Project AI) en la arquitectura de IBM Cloud, garantizando la interoperabilidad y la eficiencia para los clientes que crean sistemas de IA.
A medida que la IA madura, los contenedores se convierten en la plataforma de lanzamiento por defecto para la mayoría de las aplicaciones de IA generativa. El enfoque híbrido por diseño de IBM Cloud tiene como objetivo ofrecer la flexibilidad de implementación que estas aplicaciones requieren de forma inherente.
Nuestro tiempo de ejecución de contenedores Red Hat OpenShift proporciona una base coherente para ejecutar aplicaciones Kubernetes, lo que permite la portabilidad de la carga de trabajo sin necesidad de reequipar. Las GPU se pueden aprovechar fácilmente para admitir cargas de trabajo de IA con Red Hat OpenShift AI e InstructLab. Además, las flotas sin servidor permiten a las empresas ejecutar cargas de trabajo de IA a gran escala y de cálculo intensivo en una plataforma sin servidor totalmente gestionada.
“IBM no solo actuó como proveedor de servicios en la nube, sino como nuestro socio, trabajando juntos para mejorar y evolucionar. Esperamos que continúen con este enfoque, atendiendo a las necesidades de los clientes", afirma Junya Souda, director general del departamento de nube CoE de Kampo System Solutions Co Ltd.
Más del 70 % de los líderes del sector a nivel mundial están de acuerdo en que la implementación híbrida es clave para aprovechar todo el potencial de una transformación digital. Por eso hemos invertido mucho en IBM Power Virtual Server, una plataforma híbrida de nivel empresarial diseñada específicamente para cargas de trabajo de misión crítica. Este julio, IBM Power11 estuvo disponible en todo el portfolio de servidores, incluyendo IBM Power Virtual Server, permitiendo a las empresas obtener aún más rendimiento y agilidad.
Otra actualización emocionante es que IBM Cloud ahora está disponible como una opción de hiperescala para SAP Cloud ERP Private. Esta opción permite a los clientes modernizarse a ERP en la nube en una plataforma reconocida por ofrecer los niveles más altos de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP.
Además, con IBM watsonx, los usuarios que ejecutan SAP Cloud ERP Private en IBM Power Virtual Server pueden crear agentes para automatizar los flujos de trabajo de finanzas, fabricación, compras y cadena de suministro que requieren datos de sistemas SAP y no SAP.
"Con más de 3500 sucursales en todo el mundo, nos quedó claro que la migración a SAP S/4HANA debía ser segura, escalable y preparada para el futuro", dijo Thomas Jensen, director de SAP y desarrollo de TI de JYSK. “IBM Power Virtual Server como hiperescalador RISE nos convenció, con alto rendimiento, infraestructura Resilient y un sólido paquete de inversión que respalda nuestra transformación empresarial”.
Las empresas actuales se enfrentan a presiones no solo para modernizarse sino también para diseñar sus entornos de TI de manera escalable y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de las pilas propietarias. IBM ayuda a las empresas a acelerar sus procesos de virtualización y modernización a través de dos vías complementarias:
"El tiempo es esencial, y uno quiere irrumpir en la nube lo antes posible", afirma Paul Cunningham, vicepresidente sénior y director general del grupo de sistemas y verificación de Cadence. “Hace varios años, no había forma de hacerlo”. Había que lidiar con obstáculos, ya sea en torno a la seguridad y el desplazamiento u otras cosas. Ahora, con Cadence OnCloud, realmente podemos hacerlo”.
Hoy en día, las empresas se enfrentan cada vez más a otro desafío crítico: los requisitos de soberanía digital evolucionan más rápido que las normas creadas para regirlos. En IBM, consideramos la soberanía como una postura estratégica, diseñada sobre un enfoque híbrido que permite a las empresas mantener su autonomía estratégica aprovechando la escala, velocidad e innovación de plataformas globales de confianza.
Nuestra huella global sigue ampliándose para ofrecer a los clientes acceso local, baja latencia y seguridad certificada. Por ejemplo, en Europa, nuestra región multizona de Fráncfort (MZR) servirá ahora como centro de datos privado de SAP Cloud ERP en la nube. Aborda las necesidades de soberanía operativa y residencia de datos para RISE with SAP en IBM Power Virtual Server.
Nuestra capacidad de computación confidencial también ha dado un gran paso adelante. Con Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) ahora en Frankfurt, los clientes de la UE pueden ejecutar cargas de trabajo sensibles con aislamiento basado en hardware, protegiendo los datos incluso mientras están en uso.
Nuestro MZR en Montreal se inauguró en abril de este año, allanando el camino para apoyar a las empresas de los sectores regulados en Canadá. En India, IBM y Bharti Airtel, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones de la India, se han asociado para permitir a las empresas reguladas escalar las cargas de trabajo de IA de manera más eficiente. Con esta colaboración, nuestra presencia en India se ve reforzada con MZR en Chennai y Mumbai.
El futuro de la nube no es único para todos: está hecho a medida. Se trata de soluciones diseñadas para las normativas únicas de su sector. Considere el sector de los servicios financieros, donde ayudamos a los bancos centrales, los reguladores y los operadores de pagos a impulsar la innovación sin comprometer la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia. Algunos ejemplos clave son:
"Estamos entusiasmados de que nuestro Payment HSMaaS esté disponible en IBM Cloud, lo que refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones de seguridad de vanguardia para el sector financiero", dijo Håcan Tiwemark, COO de Utimaco. Al ofrecer nuestra solución dentro de IBM Cloud, proporcionamos a las instituciones financieras un marco de seguridad de pagos desplegable, escalable y mejorado".
IBM Cloud for Financial Services permite a las empresas del sector de servicios financieros afrontar sus principales retos y crear, implementar y escalar con confianza en la nube. En el núcleo de esta plataforma se encuentra IBM Cloud Framework for Financial Services, una sólida base de controles operativos y de seguridad creada específicamente para el sector financiero.
Ahora, IBM se enorgullece de anunciar el lanzamiento de IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, una demostración de nuestro compromiso de seguir el ritmo de la evolución de las regulaciones globales, el avance de las amenazas de ciberseguridad y los cambiantes requisitos de resiliencia operativa. Este marco también sirve como un valioso plan para otros sectores regulados.
Acelere su viaje hacia la IA y la modernización ahora, sin arruinarse.