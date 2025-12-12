Más allá de la exageración: acelere la innovación en un laberinto de nubes híbridas de múltiples épocas

Se espera que la IA agéntica genere casi seis billones de dólares en valor económico para 2028, acelerando su papel en la toma de decisiones empresariales, operaciones y automatización.

La integración de los agentes de IA en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos tradicionales de TI y de las integraciones de sistemas para apoyar la transformación en una empresa ágil. Un elemento fundamental de este cambio es la adopción de un enfoque estandarizado para conectar los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas de la empresa.

Model Context Protocol (MCP) es lo que permite este enfoque. Un ejemplo destacado es el IBM® Cloud MCP Server, que aporta el poder de la IA agéntica a IBM Cloud Management, transformando las interacciones tradicionales de línea de comandos y API en experiencias intuitivas y conversacionales.

La innovación en IA prospera gracias a la colaboración, como demuestra nuestro ecosistema en expansión de socios de IA agéntica, incluyendo ISV como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai y muchos más.

"Nuestra experiencia trabajando en IBM Cloud fue fenomenal", dijo el profesor Flavio du Pin Calmon, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard. “Las capacidades y la experiencia de IBM nos ayudaron a ejecutar modelos de gran tamaño que requieren grandes clústeres de GPU de forma rápida y eficiente, lo que nos ayudó a obtener nuevos resultados de investigación, relacionados con la seguridad de la IA, en un tiempo récord”.

Los avances modernos en IA son inseparables de la potencia de las GPU y los aceleradores de IA. IBM ofrece a los clientes un espectro de opciones, desde una variedad de GPU y aceleradores de IA hasta nuestros propios chips de IA personalizados creados para el entrenamiento de modelos fundacionales a gran escala.

Recientemente anunciamos una colaboración con AMD para entregar un enorme clúster de GPU MI300X en IBM Cloud a Zyphra, impulsando el entrenamiento de código abierto de modelos de IA multimodales de vanguardia. También hemos integrado los estándares OCP AI (Open Compute Project AI) en la arquitectura de IBM Cloud, garantizando la interoperabilidad y la eficiencia para los clientes que crean sistemas de IA.