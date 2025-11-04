Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

Transformación de AWS: migre VMware Cloud on AWS a Amazon EC2 con IA agéntica

Las organizaciones que se enfrentan al aumento de los costes de las licencias de VMware buscan formas eficientes de modernizar su estrategia de carga de trabajo de VMware a la vez que gestionan recursos y conocimientos limitados.

Publicado 04 noviembre 2025
Autores

Matt Lewis

Chief AWS Architect

Arnaud Lauer

Partner Solution Architect

AWS

Tarun Chawla

Senior Solutions Architect

AWS

AWS Transform for VMware, ya disponible de forma general, es un nuevo servicio que utiliza IA agéntica para guiar a los clientes a lo largo de todo el proceso de migración. Este servicio ayuda a las organizaciones a optimizar y acelerar las migraciones de entornos VMware a servicios nativos de AWS. Proporciona automatización asistida por IA durante todo el ciclo de vida de la migración, lo que reduce significativamente la complejidad y el esfuerzo que suelen asociarse a las migraciones a la nube.

IBM Consultingha estado apoyando una amplia propiedad de VMware Cloud on AWS para un importante departamento del sector público del Reino Unido. Dado que este departamento tiene una dirección estratégica nativa de la nube, el primer paso lógico es realojar las aplicaciones de VMware Cloud on AWS en Amazon EC2. Este enfoque ha minimizado su riesgo de exposición a las prácticas tradicionales de concesión de licencias, incluido el bloqueo y los graves aumentos de precios.

En colaboración con AWS, IBM Consulting implementó VMCloud on AWS para migrar sistemáticamente las aplicaciones heredadas de Windows a Amazon EC2. A través de este proceso, utilizaron con éxito AWS Transform para reducir el esfuerzo de migración en un 60 % para tareas automatizadas, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad y la seguridad completas de las aplicaciones. El siguiente enfoque, desde la elección de una aplicación de destino hasta las fases de migración, proporciona un marco replicable que otras organizaciones pueden adoptar para sus propias iniciativas de transformación nativa de la nube.

Elegir una aplicación para modernizar

El equipo de IBM Consulting se centró en una máquina virtual (VM) Windows 2008 heredada en el entorno de desarrollo VMware Cloud on AWS del cliente. La aplicación se ejecuta en su propia máquina virtual y utiliza una instancia de Amazon RDS SQL Server en una cuenta de cliente. Esta aplicación presentaba un caso de prueba ideal por dos razones:

  1. Se trata de un sistema operativo heredado (Windows Server 2008, ahora sin soporte) con posibles consideraciones de compatibilidad.
  2. Representa una carga de trabajo de producción con un impacto empresarial real.

La figura 1 que se presenta aquí muestra la arquitectura de alto nivel de la aplicación en el entorno de desarrollo. En este estado original, hay una máquina virtual de Windows Server 2008 ejecutándose en la nube de VMware on AWS que se conecta a un SQL Server de Amazon RDS en la cuenta de AWS del cliente

Ejecutar la prueba de tecnología

Después de habilitar AWS Transform en organizaciones de AWS y acceder a la URL de la aplicación web, un espacio de trabajo fue seleccionado para ejecutar el trabajo de transformación para migrar una aplicación VMware a Amazon EC2.

Comprender las opciones de migración

Como se muestra en la Figura 2, hay cuatro tipos compatibles de trabajos de migración de VMware:

  1. Migración de extremo a extremo
  2. Solo migración de red
  3. Migración de redes y servidores
  4. Descubrimiento y migración de servidores

Dado que la aplicación en cuestión no necesitaba ninguna migración de red, se seleccionó la opción 4 (descubrimiento y migración de servidores). Esta opción incluye mapeo de descubrimiento, planificación de olas y migraciones de servidores.

El plan de migración final debe incluir los detalles de la infraestructura de red de AWS de destino (VPC, subredes y grupos de seguridad). Los usuarios pueden utilizar la característica de chat en lenguaje natural dentro de AWS Transform cuando necesiten actualizar cualquier información, como modificar los nombres de los trabajos.

Fase de descubrimiento: establecimiento de las bases

AWS Transform automatiza el descubrimiento al integrarse con AWS Application Discovery Service para recopilar información detallada sobre las configuraciones de los servidores, las métricas de rendimiento y las conexiones de red. Estos datos forman la base para una planificación precisa de la migración y recomendaciones de dimensionamiento.

Para este proyecto de migración, el inventario automatizado de AWS Transform y la capacidad de mapeo de dependencias fueron cruciales para comprender la infraestructura existente. El agente autónomo de la herramienta está diseñado para descubrir automáticamente las cargas de trabajo de VMware, asignar dependencias de aplicaciones y analizar configuraciones de red con una intervención manual mínima.

Después de crear el trabajo de migración inicial, el siguiente paso crítico fue establecer una conexión entre AWS Transform y la cuenta de descubrimiento. Esta cuenta dedicada de AWS almacenaría y alojaría los datos de infraestructura descubiertos, lo que permitiría a AWS Transform generar recomendaciones de migración precisas. El equipo de IBM Consulting facilitó esta conexión creando una solicitud de conector con permisos específicos, autorizando a AWS Transform a leer, escribir y gestionar depósitos S3 y configuraciones de Application Discovery Service (ADS).

Con solo una aplicación en el ámbito de la prueba de tecnología, el agente de detección de AWS se instaló en la máquina virtual que aloja la aplicación. Este agente recopila información sobre las configuraciones del servidor, el rendimiento y las conexiones de red. Los detalles del servidor y la red se muestran en AWS Migration Hub dentro de la cuenta de descubrimiento a medida que se recopilan los datos.

La Figura 3 muestra la consola de AWS Migration Hub que muestra el servidor Windows 2008 descubierto con sus especificaciones del sistema y conexiones de red claramente visibles. El agente de descubrimiento recopiló información detallada sobre la CPU, la memoria, el uso del disco y las comunicaciones de red para ayudar a AWS Transform a generar recomendaciones de migración precisas.

Fase de planificación: estrategia de migración impulsada por IA

Las capacidades de planificación de AWS Transform incluyen el análisis automatizado de los datos de descubrimiento para crear agrupaciones lógicas de aplicaciones y olas de migración. El servicio proporciona recomendaciones impulsadas por IA para la infraestructura de destino y la secuenciación de la migración, que los equipos de migración pueden hacer reseñas y ajustar antes de la implementación.

Después de ejecutar el trabajo de descubrimiento durante siete días, el equipo de IBM Consulting inició el paso de realizar el descubrimiento en el trabajo de AWS Transform para revisar los datos. En migraciones más grandes, AWS Transform sugiere automáticamente las agrupaciones de aplicación y Waves en un archivo CSV, que los equipos de migración pueden revisar y ajustar. Una vez confirmado, AWS Transform creó automáticamente las agrupaciones de aplicaciones y Waves en AWS Application Migration Service (MGN). Esta configuración se basó en la información proporcionada en el archivo CSV.

Tras el descubrimiento, el equipo de IBM Consulting conectó AWS Transform a la cuenta de AWS de destino donde se desplegarían los servidores migrados. Esta conexión requería una VPC predeterminada en la región de AWS de destino. Dado que el equipo necesitaba apuntar a una VPC específica, crearon manualmente la VPC predeterminada y modificaron los roles vinculados al servicio creados automáticamente para garantizar los permisos adecuados para el ID de VPC objetivo.

Trabajando a través del flujo de trabajo guiado de AWS Transform, el equipo de consultoría de IBM estableció recomendaciones de instancias de Amazon EC2, incluidas preferencias de tamaño, preferencias de tipo de instancia y exclusiones para ciertos tipos de instancias. AWS Transform generó un archivo de inventario para la ola de migración, incluidas las especificaciones del tipo de instancia EC2 y los detalles de arrendamiento. El equipo descargó este archivo, lo actualizó para hacer referencia a la VPC, la subred y los grupos de seguridad específicos de la nueva instancia (todos etiquetados con CreatedFor:AWSTransform) y lo volvió a cargar en AWS Transform.

Fases de replicación y pruebas

AWS Transform simplifica el proceso de replicación orquestando el servicio de migración de aplicaciones de AWS (MGN) para realizar la replicación a nivel de bloque desde los servidores de origen a AWS.

Para llevar a cabo la migración, es necesario instalar un agente de replicación en cada servidor de origen. AWS Transform puede automatizar este proceso o los usuarios pueden instalarlo manualmente. Una vez que el agente está conectado al servicio AWS MGN, tiene lugar una sincronización inicial de la máquina virtual de origen.

Una vez finalizado, el servidor de origen se mostró listo para las pruebas con un buen estado de replicación de datos, como se muestra en la Figura 4, lo que indica una sincronización exitosa a nivel de bloque de la máquina virtual de origen a AWS.

En esta etapa, AWS Transform lanzó una instancia de prueba basada en el último archivo de inventario. Esta instancia de prueba aparece en la consola de AWS EC2, lo que permite al equipo realizar pruebas de aceptación mientras el entorno de origen continúa operando con normalidad. La validación de pruebas del equipo de IBM Consulting confirmó:

  • El sistema operativo se inició correctamente
  • La autenticación de Active Directory funcionó correctamente
  • Los componentes de la aplicación funcionaron como se esperaba
  • Se mantuvo la conectividad de red con la base de datos RDS

Fase de transición: minimizar el tiempo de inactividad

Una vez completadas las pruebas de aceptación, la aplicación se marcó como lista para la transición en AWS Transform y la instancia de prueba se detuvo automáticamente. A continuación, se utilizó AWS Transform para lanzar la instancia de transición, lo que garantiza que la instancia de prueba original se cerró correctamente.

Después de lanzar la instancia de transición, el equipo de IBM Consulting realizó comprobaciones de verificación que confirmaron que:

  • Se actualizó el registro DNS
  • Se podría acceder a la instancia a través de las credenciales de Active Directory
  • El nombre de host se configuró correctamente
  • El grupo objetivo del equilibrador de carga de la aplicación apuntó correctamente a la nueva instancia

Tras una verificación satisfactoria, AWS Transform finalizó la transición. Este proceso detuvo la replicación desde el servidor de origen, desinstaló los agentes y movió automáticamente el servidor de origen del estado activo al estado archivado en el servicio AWS MGN. El trabajo de AWS Transform ahora está marcado como completo.

La Figura 5 muestra la pantalla de finalización del trabajo de AWS Transform. Confirma que la migración se ha completado correctamente. Los indicadores de estado muestran que se han completado todas las fases, desde el descubrimiento hasta la transición, y que el servidor de origen se ha archivado en el servicio AWS MGN.

La Figura 6 ilustra la arquitectura final después de completar la migración. La aplicación de Windows ahora se ejecuta en una instancia Amazon EC2 directamente en la cuenta de AWS del cliente, conectada a la base de datos del servidor SQL existente.

Beneficios de usar AWS Transform

El diseño intuitivo de AWS Transform permitió al equipo de IBM Consulting ejecutar esta migración de manera eficiente sin necesidad de una profunda especialización en cada servicio subyacente de AWS. El equipo pudo centrarse en el flujo de trabajo de migración y los requisitos empresariales. AWS Transform proporcionó beneficios como una interfaz central para lanzar una instancia de prueba, rastrear el estado de la migración y realizar una transición, demostrando cómo el servicio optimiza la productividad del equipo y la asignación de recursos.

Cuando se requería actividad manual, AWS Transform proporcionó orientación paso a paso y enlaces a la documentación relevante. El equipo de IBM Consulting trabajó en estrecha colaboración con el arquitecto de soluciones de AWS del cliente y el equipo de servicio de AWS Transform para desbloquear cualquier problema encontrado y resolverlo a tiempo.

Otra característica valiosa es su capacidad de colaboración integrada que permite a varios miembros del equipo participar en el proyecto de migración. Cada colaborador debe ser asignado a uno de estos cuatro roles:

  • Administrador: acceso completo a los datos del espacio de trabajo, trabajos, artefactos y controles de gestión de usuarios
  • Aprobador: como colaboradores, además de la capacidad de aprobar acciones críticas como fusiones e implementaciones
  • Colaborador: puede leer, chatear y ejecutar (e interactuar con) trabajos, pero no puede aprobar acciones críticas
  • Lector: puede ver el contenido del espacio de trabajo y descargar artefactos, pero no puede realizar cambios

Este modelo de acceso basado en roles permite a los ingenieros supervisar el proceso de migración. También permite a los expertos en la materia colaborar en puntos de contacto específicos, como la evaluación de los planes de ola y las agrupaciones de aplicaciones. También pueden confirmar la configuración de la instancia Amazon EC2 de destino o marcar una aplicación como lista para la transición después de completar las pruebas de aceptación. Toda la colaboración se produce dentro de una plataforma unificada, lo que elimina los largos traspasos o la necesidad de crear varias cuentas de AWS.

AWS Transform reduce el riesgo en el proceso de migración a través de varios mecanismos clave. La replicación a nivel de bloque de los datos de los servidores de origen a AWS casi en tiempo real no es intrusiva. Los servidores de origen continúan siendo totalmente funcionales durante todo el proceso de replicación.

Si falla el lanzamiento de la instancia de prueba o se detectan problemas durante la prueba de aceptación en la nueva instancia, los clientes pueden continuar utilizando el entorno de origen sin interrupciones. El apagado y desmantelamiento del servidor de origen permanece bajo el control del cliente como parte de las actividades posteriores a la migración.

Ampliar AWS Transform en todo el portfolio

La migración exitosa de una aplicación de VMware en Amazon EC2 a través de AWS Transform dio tanto al equipo de consultoría de IBM como al cliente la confianza para ampliar el uso de AWS Transform.

AWS Transform for VMware mejoró las tareas de eficiencia de descubrimiento de aplicaciones y migración de aplicaciones en un 60 % para esta migración. Se prevén más beneficios al aplicar esta metodología a migraciones a mayor escala, en las que el análisis del servicio de los datos de descubrimiento para crear agrupaciones de aplicaciones y planes de ola eliminaría el esfuerzo manual. AWS Transform simplifica y acelera el proceso de modernización del cliente, eliminando la necesidad de un desarrollo interno de conocimientos profundos, reduciendo el tiempo de obtención de valor y mejorando la productividad del equipo.

Primeros pasos con AWS Transform

Si está considerando AWS Transform para su migración a VMware, aquí hay tres pasos para comenzar su viaje:

  • Póngase en contacto con su equipo de cuentas de AWS para analizar cómo puede incorporar AWS Transform a su estrategia de migración.
  • Seleccione una aplicación no crítica con una complejidad representativa para una prueba inicial de tecnología.
  • Habilite AWS Transform en sus organizaciones de AWS y explore la interfaz de la aplicación web para comprender las capacidades.

