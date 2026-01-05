Cualquier agente, cualquier marco: dentro del catálogo de agentes de IBM® watsonx Orchestrate
La próxima ola de IA empresarial no es otra aplicación, sino un personal de agentes de IA integrados en su negocio.
Los equipos de toda la empresa están experimentando con agentes de IA para RR. HH., ventas, soporte de TI, cadena de suministro y más. Pero los líderes de la IA se enfrentan ahora a un nuevo reto: cómo hacer que todos esos agentes trabajen juntos de forma segura, gobernada y escalable, en lugar de como soluciones puntuales desconectadas.
IBM watsonx Orchestrate se creó exactamente para este momento. En el centro de esa visión se encuentra el catálogo de agentes de IBM watsonx Orchestrate: una colección cada vez mayor de agentes y herramientas de IA prediseñados de IBM y partners de confianza, hechos para conectarse a flujos de trabajo orquestados con una fricción mínima.
La mayoría de los catálogos de agentes en el mercado comparten algunas características: asumen que usted tiene todo incluido en una nube o suite de productividad; hacen hincapié en un kit de desarrollo de software (SDK) de agente preferido y en tiempo de ejecución; y facilitan el descubrimiento, pero principalmente dentro de ese sistema.
Por el contrario, el IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog está diseñado para empresas heterogéneas del mundo real:
El Agent Catalog es su punto de entrada a un sistema curado de agentes y herramientas que están listos para usar desde el primer día. Incluye:
En lugar de empezar desde cero cada vez que surge un nuevo caso de uso, los líderes de IA pueden buscar en el catálogo agentes alineados con tareas empresariales específicas. Algunos ejemplos son los agentes para la captación de ventas, la adquisición de talentos en RR. HH. o la optimización de la cadena de suministro. Aprovechan agentes de dominio prediseñados que comenzaron como casos de uso de "cliente cero" de IBM, donde ya han aumentado la productividad.
Estos patrones ofrecen a las organizaciones un punto de partida muy necesario cuando aún buscan el primer caso de uso adecuado, con un retorno de la inversión (ROI) claro y demostrable, y que pueden incorporarse a su entorno de forma rápida y constante.
Bajo el capó, watsonx Orchestrate es abierto y extensible. Admite agentes creados de forma nativa en tecnología IBM y agentes creados en otros marcos, conectados a través de interfaces estándar.
Mediante el uso de un Agent Connect Framework coherente, los agentes externos pueden conectarse a watsonx Orchestrate y luego exponerse a través del Agent Catalog, para que se vean y se comporten como ciudadanos de primera clase en el entorno.
Para los líderes de IA, esto significa:
En resumen, el Agent Catalog no es solo una lista, sino una capa de interoperabilidad que permite crear soluciones a partir de varios agentes y herramientas, independientemente de dónde se hayan creado.
La mayoría de los líderes de IA están bajo presión para lograr un impacto rápido y, al mismo tiempo, mantener el gobierno. El Agent Catalog está diseñado para reducir el tiempo y el riesgo:
¿El resultado? Sus equipos dedican menos tiempo a tareas rutinarias y más tiempo a diseñar experiencias diferenciadas para empleados y clientes.
El motor de este sistema es Agent Connect, el programa de socios de IBM para organizaciones que desarrollan agentes de IA. A través de Agent Connect, los proveedores de software independientes (ISV) y otros partners pueden integrar sus agentes con watsonx Orchestrate y enumerarlos en el Agent Catalog. Este proceso crea una nueva ruta al mercado respaldada por los canales de ventas y la red de partners de IBM.
Explore IBM watsonx Orchestrate y explore el Agent Catalog para descubrir agentes y herramientas predefinidos que resuelvan las necesidades de su negocio.
Si es un ISV que busca capitalizar el creciente mercado de agentes de IA y automatización inteligente, únase a nuestro sistema en crecimiento y traiga sus mejores agentes de IA a IBM watsonx Orchestrate.