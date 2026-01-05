Cualquier agente, cualquier marco: dentro del catálogo de agentes de IBM® watsonx Orchestrate

Los equipos de toda la empresa están experimentando con agentes de IA para RR. HH., ventas, soporte de TI, cadena de suministro y más. Pero los líderes de la IA se enfrentan ahora a un nuevo reto: cómo hacer que todos esos agentes trabajen juntos de forma segura, gobernada y escalable, en lugar de como soluciones puntuales desconectadas.

IBM watsonx Orchestrate se creó exactamente para este momento. En el centro de esa visión se encuentra el catálogo de agentes de IBM watsonx Orchestrate: una colección cada vez mayor de agentes y herramientas de IA prediseñados de IBM y partners de confianza, hechos para conectarse a flujos de trabajo orquestados con una fricción mínima.