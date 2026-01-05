Inteligencia artificial Automatización de TI

Cualquier agente, cualquier marco: dentro del catálogo de agentes de IBM® watsonx Orchestrate

La próxima ola de IA empresarial no es otra aplicación, sino un personal de agentes de IA integrados en su negocio.

Publicado el 5 de enero de 2026
Los pasillos del supermercado están llenos de productos y envases de colores

Los equipos de toda la empresa están experimentando con agentes de IA para RR. HH., ventas, soporte de TI, cadena de suministro y más. Pero los líderes de la IA se enfrentan ahora a un nuevo reto: cómo hacer que todos esos agentes trabajen juntos de forma segura, gobernada y escalable, en lugar de como soluciones puntuales desconectadas.

IBM watsonx Orchestrate se creó exactamente para este momento. En el centro de esa visión se encuentra el catálogo de agentes de IBM watsonx Orchestrate: una colección cada vez mayor de agentes y herramientas de IA prediseñados de IBM y partners de confianza, hechos para conectarse a flujos de trabajo orquestados con una fricción mínima.

Un catálogo creado para la interoperabilidad

La mayoría de los catálogos de agentes en el mercado comparten algunas características: asumen que usted tiene todo incluido en una nube o suite de productividad; hacen hincapié en un kit de desarrollo de software (SDK) de agente preferido y en tiempo de ejecución; y facilitan el descubrimiento, pero principalmente dentro de ese sistema.

Por el contrario, el IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog está diseñado para empresas heterogéneas del mundo real:

  • Cualquier agente, cualquier marco: el catálogo no está vinculado a un único SDK, modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) o nube. Los agentes están creados sobre tecnologías de IBM, marcos de código abierto, pilas de hiperescalador o código propio pueden integrarse con un marco consistente basado en interoperabilidad y exponerse como ciudadanos de primera clase en el catálogo.
  • Entre suites y entre nubes: el catálogo está diseñado para organizaciones que ejecutan Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, aplicaciones de línea de negocio personalizadas y múltiples nubes en paralelo, no solo la suite de productividad de un proveedor.
  • De “estantería de agentes” a “plataforma de orquestación”: los agentes no se sientan simplemente uno al lado del otro como fichas. Están integrados en el motor de orquestación de watsonx Orchestrate, por lo que pueden componerse en flujos de trabajo de extremo a extremo que abarcan dominios, sistemas y equipos.

Un sistema curado de agentes

El Agent Catalog es su punto de entrada a un sistema curado de agentes y herramientas que están listos para usar desde el primer día. Incluye:

  • Agentes expertos en dominios basados en casos de uso de IA de alto valor: nuestro ecosistema de agentes se ve reforzado por agentes prediseñados de socios líderes del sector, que resuelven aún más casos de uso de clientes.
  • Integraciones profundas y reutilizables: los agentes y las herramientas se envían con conectores probados a sistemas empresariales como Workday, SAP, Salesforce y otros, por lo que no tiene que reinventar la rueda para la autenticación, el acceso a datos y la gestión de errores cada vez.

En lugar de empezar desde cero cada vez que surge un nuevo caso de uso, los líderes de IA pueden buscar en el catálogo agentes alineados con tareas empresariales específicas. Algunos ejemplos son los agentes para la captación de ventas, la adquisición de talentos en RR. HH. o la optimización de la cadena de suministro. Aprovechan agentes de dominio prediseñados que comenzaron como casos de uso de "cliente cero" de IBM, donde ya han aumentado la productividad.

Estos patrones ofrecen a las organizaciones un punto de partida muy necesario cuando aún buscan el primer caso de uso adecuado, con un retorno de la inversión (ROI) claro y demostrable, y que pueden incorporarse a su entorno de forma rápida y constante.

Diseñado para ser abierto y extensible

Bajo el capó, watsonx Orchestrate es abierto y extensible. Admite agentes creados de forma nativa en tecnología IBM y agentes creados en otros marcos, conectados a través de interfaces estándar.

Mediante el uso de un Agent Connect Framework coherente, los agentes externos pueden conectarse a watsonx Orchestrate y luego exponerse a través del Agent Catalog, para que se vean y se comporten como ciudadanos de primera clase en el entorno.

Para los líderes de IA, esto significa:

  • No está limitado a un único marco o conjunto de proveedores.
  • Puede impulsar sus inversiones actuales en agentes en lugar de reconstruirlas.
  • Puede mezclar agentes de IBM, agentes internos y agentes de partners en una sola experiencia orquestada.

En resumen, el Agent Catalog no es solo una lista, sino una capa de interoperabilidad que permite crear soluciones a partir de varios agentes y herramientas, independientemente de dónde se hayan creado.

Tiempo de obtención de valor más rápido

La mayoría de los líderes de IA están bajo presión para lograr un impacto rápido y, al mismo tiempo, mantener el gobierno. El Agent Catalog está diseñado para reducir el tiempo y el riesgo:

  • Reutilizar en lugar de reinventar: los agentes y herramientas prediseñados vienen con integraciones probadas con sistemas y aplicaciones empresariales. Estos elementos incluyen Workday, SAP, Salesforce y otros, con relevancia en ámbitos como los RR. HH., las finanzas, las ventas y las operaciones. Estas herramientas aportan coherencia a los flujos de trabajo, reduciendo el esfuerzo de integración y minimizando los errores.
  • Expansión controlada: dado que los agentes y las herramientas se incorporan a través de un proceso definido de IBM y aparecen a través de un catálogo controlado, las empresas obtienen más visibilidad sobre qué se está ejecutando, dónde y quién es su propietario.
  • Soluciones alineadas con el negocio: los agentes se organizan en torno a funciones empresariales y casos de uso reales, por lo que los líderes de línea de negocio pueden ver rápidamente dónde los agentes de IA pueden aumentar los equipos hoy y dónde podrían extenderse mañana. Estos agentes y herramientas también pueden adaptarse a las necesidades y políticas específicas de cada organización. Este proceso puede realizarse mediante personalización de código profesional o mediante una IU sin código. De esta manera, los equipos pueden adaptarlos sin tener que empezar desde cero.

¿El resultado? Sus equipos dedican menos tiempo a tareas rutinarias y más tiempo a diseñar experiencias diferenciadas para empleados y clientes.

Vea los agentes orquestados en acción

El motor de este sistema es Agent Connect, el programa de socios de IBM para organizaciones que desarrollan agentes de IA. A través de Agent Connect, los proveedores de software independientes (ISV) y otros partners pueden integrar sus agentes con watsonx Orchestrate y enumerarlos en el Agent Catalog. Este proceso crea una nueva ruta al mercado respaldada por los canales de ventas y la red de partners de IBM.

Explore IBM watsonx Orchestrate y explore el Agent Catalog para descubrir agentes y herramientas predefinidos que resuelvan las necesidades de su negocio.

Si es un ISV que busca capitalizar el creciente mercado de agentes de IA y automatización inteligente, únase a nuestro sistema en crecimiento y traiga sus mejores agentes de IA a IBM watsonx Orchestrate.  

Inicie una prueba sin coste

Asóciese con nosotros

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate