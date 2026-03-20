IA combinada con el criterio humano: un nuevo modelo para la resiliencia de las plataformas de pago

En el sector de los pagos, la resiliencia es innegociable. Cada componente de la infraestructura, el tiempo de ejecución de las aplicaciones, la ruta de la red y el control operativo deben estar continuamente disponibles, continuamente seguros y continuamente conformes. La automatización que construye y opera estos entornos, históricamente descritos como infraestructura como código (IaC) y plataforma como código (PaC), desempeña un papel descomunal a la hora de garantizar que los sistemas se comporten de forma predecible, se recuperen de forma fiable y escalen sin interrupciones.

La automatización define cómo se crean, implementan, gobiernan y operan las plataformas de pago. Codifica patrones de resiliencia, controles de seguridad, topología de red, aprovisionamiento informático, comportamiento de middleware y lógica de implementación de aplicaciones. Es la base viva que permite la disponibilidad continua.

La automatización que sustenta una plataforma de pagos como la que trabajamos no es simplemente una “configuración”. Es el plan operativo el que determina:

Cómo se crea y asegura cada recurso

Cómo se implementan y escalan las aplicaciones

Que los patrones de resiliencia garantizan una disponibilidad continua

Cómo se garantiza el cumplimiento sin excepción

Que los entornos sigan siendo coherentes, repetibles y auditables

El reto al que se enfrentaba IBM® Payments Center era urgente y complejo. Cualquier paso en falso en este esfuerzo de modernización corría el riesgo de infringir los requisitos y políticas reglamentarios, provocar fallos de auditoría o exponer datos críticos. Había mucho en juego, ya que los patrones de resiliencia no deben suponer en ningún caso un retroceso en cuanto a la alta disponibilidad, el aislamiento de la red, las implementaciones en varias zonas (multi-AZ) y el comportamiento de conmutación por error. Todos dependen de una automatización precisa que no puede permitirse romper.

La deuda técnica existente estaba profundamente arraigada en la infraestructura nativa de la nube. Las plantillas de CloudFormation y la automatización de Python evolucionaron a lo largo de los años, volviéndose estrechamente acopladas y cada vez más complejas de mantener. La superficie de dependencias era vasta y compleja: más de 90 funciones Lambda interactuaban con cuatro almacenes de datos distintos, creando una gran red de dependencias que hacía que cualquier cambio fuera arriesgado.

La modernización manual habría sido lenta, arriesgada y potencialmente insegura. Los enfoques tradicionales podrían haber tardado hasta meses, un plazo inaceptable para un sistema de pago de misión crítica que debe evolucionar continuamente. IPC necesitaba un enfoque fundamentalmente nuevo que pudiera ofrecer velocidad sin sacrificar los rigurosos estándares requeridos para la infraestructura financiera.