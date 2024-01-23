Actualmente estamos desarrollando varios casos de uso, que incluyen:

Obtención de autorización previa para procedimientos médicos.

Administración de beneficios de salud.

Explicación de las decisiones sobre reclamaciones y los beneficios a los asegurados.

Resumen del historial de reclamaciones.

Asistencia de agentes de seguros/agentes del centro de contacto: las compañías de seguros han implementado ampliamente unidades de respuesta de voz, aplicaciones móviles y soluciones en línea basadas en la web que los clientes pueden utilizar para consultas sencillas, como información sobre saldos adeudados y comprobaciones del estado de pago de reclamaciones. Sin embargo, el conjunto actual de soluciones es limitado en funcionalidad y no puede responder a consultas más complejas de los clientes, como se indica en el apartado de interacción con el cliente. Como resultado, los clientes suelen recurrir a llamar al agente de seguros o al centro de contacto de la compañía de seguros. Las soluciones basadas en IA generativa diseñadas para agentes pueden reducir significativamente el tiempo de búsqueda de documentos, resumir información y habilitar capacidades de asesoramiento, lo que lleva a una mayor productividad (enlace externo a ibm.com) con un promedio del 14-34 % (enlace externo a ibm.com) o incluso 42 % (enlace externo a ibm.com) y mejores métricas de satisfacción del cliente. IBM lleva varios años implementando soluciones tradicionales basadas en IA en compañías de seguros, utilizando productos como IBM watsonx Assistant e IBM watsonx Explorer. Ahora estamos iniciando colaboraciones con algunas compañías de seguros para incorporar modelos fundacionales y ajuste de instrucciones para mejorar las capacidades de asistencia a los agentes.

Gestión de riesgos: para tomar decisiones de suscripción relacionadas con la propiedad, las compañías de seguros recopilan una cantidad significativa de datos externos, incluidos los datos de la propiedad proporcionados en los formularios de solicitud de seguros, registros históricos de inundaciones, huracanes, incidentes de incendio y estadísticas delictivas, para la ubicación específica del propiedad. Aunque los datos históricos están disponibles públicamente en fuentes como data.gov (enlace externo a ibm.com), las compañías de seguros bien establecidas también tienen acceso a sus propios datos de suscripción y experiencia en siniestros. Actualmente, el uso de estos datos para modelar riesgos implica esfuerzos manualmente intensivos, y las capacidades de IA están infrautilizadas.

Una iniciativa actual de IBM consiste en recopilar datos de dominio público relevantes para la suscripción de seguros inmobiliarios y la investigación de siniestros con el fin de mejorar los modelos fundacionales de la plataforma de datos e inteligencia artificial IBM watsonx. Los resultados pueden ser utilizados por nuestros clientes, quienes pueden incorporar sus datos de experiencia propietaria para perfeccionar aún más los modelos. Estos modelos y datos propietarios se alojarán en un entorno seguro de IBM Cloud, diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo del sector para los hiperescaladores. La solución de gestión de riesgos pretende acelerar considerablemente los procesos de evaluación de riesgos y de toma de decisiones, mejorando al mismo tiempo la calidad de las mismas.

Modernización del código: muchas compañías de seguros con más de 50 años de historia siguen confiando en sistemas desarrollados en los años 70, a menudo codificados en una mezcla de Cobol, Assembler y PL1. Modernizar estos sistemas requiere convertir el código heredado en Java u otros lenguajes de programación listos para la producción.

IBM está colaborando con varias instituciones financieras que utilizan capacidades de IA generativa para comprender las reglas de negocio y la lógica integradas en la base de código existente y apoyar su transformación en un sistema modular. El proceso de transformación utiliza el modelo de negocio de componentes de IBM (para seguros) y el marco BIAN (para banca) para guiar el rediseño. La IA generativa también ayuda a producir casos de prueba y guiones para probar el código modernizado.