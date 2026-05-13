InnovMarine es un partner de tecnología y consultoría marina que ayuda a constructores navales y organizaciones del sector de defensa a trabajar de forma más inteligente y construir mejores barcos más rápido. Con un enfoque centrado en las personas, combinan una profunda experiencia en el sector con soluciones digitales prácticas, incluida la consultoría especializada en beneficios industriales y tecnológicos (ITB) a través de su práctica InnovConsultants.

Los programas de beneficios industriales y tecnológicos (ITB) son requisitos impuestos por el gobierno vinculados a las principales compras de defensa, que garantizan que los contratistas reinviertan en la economía local a través de la participación industrial, el desarrollo tecnológico y las asociaciones en la cadena de suministro. Estos programas son estratégicamente importantes, pero complejos de gestionar.

La misión de InnovMarine es sencilla: simplificar esa complejidad, impulsar la productividad y hacer avanzar el sector de la construcción naval, equipo a equipo. En entornos como este, en los que predominan los expertos, suele haber un único cuello de botella que frena el crecimiento: la concentración de esfuerzos de las pymes en la fase inicial. Para lograrlo, InnovMarine necesitaba algo más que automatización: requería una capa de orquestación estandarizada que pudiera conectar sistemas, datos y flujos de trabajo sin introducir complejidad ni bloqueo.

Todo nuevo cliente potencial de ITB necesita una formación básica, comprobaciones detalladas de sus requisitos y una recopilación estructurada de información antes de que pueda ponerse en marcha la estrategia. A medida que aumentaba la demanda, el equipo de expertos de ITB de InnovMarine dedicaba un tiempo desproporcionado a la ingesta manual, las explicaciones repetitivas y la recopilación incoherente de datos, lo que creaba fricciones para los clientes potenciales y limitaba la escalabilidad.