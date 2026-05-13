¿Qué sucede cuando el trabajo impulsado por expertos se combina con una orquestación agéntica? La historia de InnovMarine muestra cómo las organizaciones pueden ampliar la experiencia, acelerar los resultados y reducir la fricción operativa.
InnovMarine es un partner de tecnología y consultoría marina que ayuda a constructores navales y organizaciones del sector de defensa a trabajar de forma más inteligente y construir mejores barcos más rápido. Con un enfoque centrado en las personas, combinan una profunda experiencia en el sector con soluciones digitales prácticas, incluida la consultoría especializada en beneficios industriales y tecnológicos (ITB) a través de su práctica InnovConsultants.
Los programas de beneficios industriales y tecnológicos (ITB) son requisitos impuestos por el gobierno vinculados a las principales compras de defensa, que garantizan que los contratistas reinviertan en la economía local a través de la participación industrial, el desarrollo tecnológico y las asociaciones en la cadena de suministro. Estos programas son estratégicamente importantes, pero complejos de gestionar.
La misión de InnovMarine es sencilla: simplificar esa complejidad, impulsar la productividad y hacer avanzar el sector de la construcción naval, equipo a equipo. En entornos como este, en los que predominan los expertos, suele haber un único cuello de botella que frena el crecimiento: la concentración de esfuerzos de las pymes en la fase inicial. Para lograrlo, InnovMarine necesitaba algo más que automatización: requería una capa de orquestación estandarizada que pudiera conectar sistemas, datos y flujos de trabajo sin introducir complejidad ni bloqueo.
Todo nuevo cliente potencial de ITB necesita una formación básica, comprobaciones detalladas de sus requisitos y una recopilación estructurada de información antes de que pueda ponerse en marcha la estrategia. A medida que aumentaba la demanda, el equipo de expertos de ITB de InnovMarine dedicaba un tiempo desproporcionado a la ingesta manual, las explicaciones repetitivas y la recopilación incoherente de datos, lo que creaba fricciones para los clientes potenciales y limitaba la escalabilidad.
En la compra de material de defensa, el tiempo de los expertos es el recurso más valioso. Los especialistas especializados de InnovMarine y sus clientes dedicaban ciclos desproporcionados a tareas fundamentales: repetir las explicaciones, calificar a los clientes potenciales y recopilar manualmente información estructurada antes de que la estrategia pudiera empezar.
El equipo necesitaba:
Más allá del coste, lo que estaba en juego era el funcionamiento. La falta de coherencia en los datos recibidos ralentizó la preparación de las pymes, los retrasos habituales de 24 horas en las respuestas frenaron el impulso, y la transferencia de conocimientos se basó en sesiones de formación recurrentes que apartaban a los expertos de tareas de mayor valor. Sin una forma coherente y gobernada de guiar la admisión y coordinar estas interacciones en las primeras fases, la valiosa experiencia seguía siendo el cuello de botella del crecimiento.
InnovMarine implementó una pyme virtual determinista y explicable impulsada por IBM watsonx Orchestrate. Orchestrate actúa como plano de control de su ecosistema de agentes, coordinando agentes, herramientas y sistemas empresariales a través de interfaces estandarizadas y abiertas. La solución tiene dos objetivos principales: ampliar el alcance de un grupo limitado de expertos en ITB y aumentar el número de candidaturas cualificadas.
La pyme virtual convierte el proceso de admisión en un flujo de trabajo regulado y repetible que va aprendiendo sobre la marcha, recopilando datos estructurados y guiando a los solicitantes a través de requisitos complejos. Se integra con los sistemas existentes en todos los entornos (sin necesidad de integraciones punto a punto personalizadas) y, al mismo tiempo, garantiza que cada interacción siga las políticas definidas y sea totalmente auditable. Solo se recurre a expertos humanos cuando su criterio es realmente necesario, lo que permite que un mayor número de solicitantes pueda avanzar sin que se produzcan atascos debido a la falta de conocimientos especializados de gran valor.
Fase 1. Asistente y herramientas
Todo comenzó con una experiencia guiada por un asistente y respaldada por la integración de herramientas. Mejoró la orientación y redujo el trabajo manual, pero los flujos eran semideterministas y seguían dependiendo de la intervención humana para completar tareas de varios pasos.
Etapa 2. Asistente híbrido con recopilación de LLM
Se añadió la recuperación de información basada en LLM para enriquecer la formación y desambiguar los términos. Esto redujo la fricción y mejoró la calidad de las respuestas, pero la orquestación seguía centrada en el asistente: autonomía limitada, razonamiento limitado y traspasos rígidos.
Etapa 3. Totalmente agéntico con watsonx Orchestrate (donde se produce el verdadero impacto)
El gran avance se produjo al situar a IBM watsonx Orchestrate en el centro como orquestador agéntico. El orquestador crea y coordina agentes especializados (para el resumen de elegibilidad, la recuperación de RAG, la persistencia de datos o la reescritura de CRM y el correo electrónico o la notificación) y se adapta en tiempo real en función de las entradas, el contexto y el gobierno. También permite una coordinación perfecta entre sistemas y entornos, lo que permite que los flujos de trabajo funcionen de forma coherente independientemente de dónde residan los datos o las aplicaciones. Se aprovechan las herramientas para mantener el estado en todos los pasos y elaborar un expediente listo para la toma de decisiones para las pymes cuando es necesario emitir una sentencia.
Con watsonx Orchestrate actuando como capa de control, el proceso ya no solo ejecuta pasos, sino que funciona de forma más inteligente, se adapta al contexto y se gobierna a sí mismo dentro de límites definidos. El resultado no es solo una mejora gradual de la eficiencia, sino un efecto multiplicador estructural.
Por qué es importante:
Este cambio a la orquestación agéntica convierte un flujo de trabajo guiado en inteligencia operativa integrada en el proceso de aplicación. Es compatible con los sistemas existentes, funciona de forma híbrida en distintos entornos y está diseñado de forma responsable, con decisiones auditables y controles de políticas. En la práctica, se trata de la misma implementación que hemos visto anteriormente: un proceso de admisión guiado y adaptado a los requisitos, ramificaciones adaptativas, un registro de datos limpio y coherente, y la intervención humana cuando sea necesario.
Con la puesta en marcha de la pyme virtual, InnovMarine ha pasado de un proceso de admisión manual a un flujo de trabajo más inteligente y gestionado por agentes: los solicitantes adquieren conocimientos más rápidamente, los datos introducidos son más coherentes y se agilizan los traspasos a las pymes. Este proceso permite que un pequeño equipo especializado de expertos revise más oportunidades sin aumentar el personal.
El volumen de admisiones ha aumentado notablemente, lo que proporciona una mayor previsibilidad y permite ahorrar un tiempo valioso a los expertos. Al mismo tiempo, el programa ha aliviado la carga de trabajo de los especialistas en los casos menos complejos, lo que ha reducido considerablemente las necesidades de formación y ha disminuido los costes de formación por cliente.
La lección que nos deja InnovMarine es clara: cuando los procesos de implementación están sujetos a numerosos requisitos y se ven limitados por la falta de experiencia, la coordinación proactiva ofrece sistemáticamente mejores resultados que la automatización ad hoc. Los sectores regulados y orientados a la ingeniería se benefician especialmente de los flujos controlados, los datos estructurados y la supervisión con intervención humana, lo que potencia el impacto de los expertos con los que ya cuentan.
Dado que watsonx Orchestrate se basa en API y estándares abiertos, InnovMarine puede continuar evolucionando su panorama de automatización. Lo hacen añadiendo nuevos agentes, modelos e integraciones a medida que cambian sus necesidades empresariales, sin incurrir en deudas técnicas ni en la dependencia de un proveedor. Es una base preparada para el futuro y que ofrece un ROI real y repetible hoy en día, al tiempo que posiciona a la organización para la próxima ola de automatización inteligente.
En última instancia, el recorrido de InnovMarine ilustra la verdadera promesa de la IA agéntica: no reemplazar la experiencia, sino multiplicarla. Al integrar la inteligencia en los flujos de trabajo y orquestar las tareas con un objetivo claro y un control preciso, los sistemas autónomos permiten a los expertos humanos centrarse en aquellos aspectos en los que el criterio, la creatividad y la experiencia son más importantes.
El resultado es un nuevo modelo operativo, en el que la tecnología soporta la carga cognitiva del trabajo repetible y los equipos aplican su talento a decisiones de mayor valor. En este modelo, la automatización no es lo único que impulsa el éxito, sino también la colaboración intencionada entre las personas y los sistemas inteligentes.
Las organizaciones que lo hagan bien, combinando la IA agéntica con la experiencia humana, no se quedarán atrás. Escalarán el conocimiento, acelerarán la toma de decisiones y crearán una ventaja competitiva duradera en un mundo cada vez más complejo.
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