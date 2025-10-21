La IA agéntica se une a la seguridad de identidad con IBM Verify Identity Protection

La era de la IA agéntica ya está aquí. Los sistemas autónomos hacen más que seguir instrucciones; toman decisiones, actúan y aceleran la innovación a velocidad de vértigo. Desde la automatización de transacciones financieras hasta la gestión de flujos de trabajo de ciberseguridad, estos compañeros de equipo digitales transforman las operaciones de ventas, finanzas, RR. HH., TI y seguridad. La IA agéntica actúa como un amplificador de nuestros esfuerzos, permitiéndonos ser más productivos.

Sin embargo, la misma autonomía que impulsa la innovación con la IA agéntica también puede abrir la puerta a importantes vulnerabilidades de seguridad y amplificar no solo la productividad, sino también los riesgos. Según el informe de vulneración de datos de 2025, el 63 % de las organizaciones carecen de una política de seguridad y gobierno de la IA.

El informe de IBM X-Force Threat Intelligence Index descubrió que el 30 % de las vulneraciones de datos comienzan con ataques basados en identidades, y que las herramientas heredadas de gestión de identidades y accesos (IAM) nunca se diseñaron para identidades autónomas y autodirigidas. A medida que se acelera la adopción de la IA agéntica, las organizaciones se enfrentan a agentes de IA no gestionados, riesgos de acceso en la sombra y una superficie de ataque completamente nueva.

Para mantenerse a la vanguardia en esta era de identidades autónomas y herramientas automatizadas, las empresas necesitan un nuevo paradigma de seguridad creado para la visibilidad, el control y el gobierno. IBM Verify Identity Protection (VIP) permite a las organizaciones proteger la IA agéntica manteniendo la velocidad, la innovación y la confianza.