La IA agéntica se une a la seguridad de identidad con IBM Verify Identity Protection

La era de la IA agéntica ya está aquí. Los sistemas autónomos hacen más que seguir instrucciones; toman decisiones, actúan y aceleran la innovación a velocidad de vértigo. Desde la automatización de transacciones financieras hasta la gestión de flujos de trabajo de ciberseguridad, estos compañeros de equipo digitales transforman las operaciones de ventas, finanzas, RR. HH., TI y seguridad. La IA agéntica actúa como un amplificador de nuestros esfuerzos, permitiéndonos ser más productivos.
Sin embargo, la misma autonomía que impulsa la innovación con la IA agéntica también puede abrir la puerta a importantes vulnerabilidades de seguridad y amplificar no solo la productividad, sino también los riesgos. Según el informe de vulneración de datos de 2025, el 63 % de las organizaciones carecen de una política de seguridad y gobierno de la IA.
El informe de IBM X-Force Threat Intelligence Index descubrió que el 30 % de las vulneraciones de datos comienzan con ataques basados en identidades, y que las herramientas heredadas de gestión de identidades y accesos (IAM) nunca se diseñaron para identidades autónomas y autodirigidas. A medida que se acelera la adopción de la IA agéntica, las organizaciones se enfrentan a agentes de IA no gestionados, riesgos de acceso en la sombra y una superficie de ataque completamente nueva.
Para mantenerse a la vanguardia en esta era de identidades autónomas y herramientas automatizadas, las empresas necesitan un nuevo paradigma de seguridad creado para la visibilidad, el control y el gobierno. IBM Verify Identity Protection (VIP) permite a las organizaciones proteger la IA agéntica manteniendo la velocidad, la innovación y la confianza.
Las recientes conferencias de tecnología trajeron una ola de anuncios de IA agéntica, desde copilotos de seguridad hasta bots automatizados. Pero los analistas advierten sobre el lavado de agentes: cambiar el nombre de automatizaciones simples por IA totalmente autónoma.
Forrester advierte que muchos de los llamados agentes son solo scripts específicos de tareas, no sistemas coordinados. Y Gartner predice que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán de aquí a 2027 debido a la falta de valor o de gobierno.
Para los líderes de seguridad, la claridad importa. Considere la diferencia entre la IA agéntica para la seguridad y la seguridad para la IA agéntica:
También es importante que los líderes de seguridad comprendan las diferencias en los tipos de agentes de IA.
Los agentes autónomos representan un cambio fundamental en la TI empresarial:
Sin embargo, esta velocidad de innovación crea puntos ciegos críticos, incluidos los siguientes:
Los sistemas heredados de gestión de identidades y accesos (IAM) y de gobierno y administración de identidades (IGA) no se diseñaron para este mundo dinámico y autónomo. Las organizaciones necesitan observabilidad en tiempo real, aplicación de privilegios mínimos y análisis de comportamiento que está diseñado específicamente para la IA agéntica.
La seguridad de IA agéntica no se trata solo de tecnología; se trata de construir una base sólida para la seguridad, la visibilidad y el control de las identidades. Aquí hay 4 pasos que los líderes de seguridad pueden tomar hoy:
Con estas 4 buenas prácticas, las organizaciones pueden adoptar con confianza la IA agéntica al tiempo que mantienen la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia. E IBM Verify Identity Protection es la herramienta adecuada para ayudar a las organizaciones a hacer realidad estas buenas prácticas.
IBM Verify Identity Protection ofrece observabilidad de identidades y detección de amenazas impulsada por IA que está diseñada específicamente para las empresas híbridas modernas. Con VIP, los equipos de seguridad obtienen:
IA agéntica ofrece un potencial transformador al automatizar los flujos de trabajo, acelerar las decisiones y desbloquear la eficiencia empresarial. Pero sin los controles adecuados, también introduce identidades no gestionadas, acceso oculto y riesgos elevados de vulneración.
IBM Verify Identity Protection ofrece a los líderes de seguridad la visibilidad, la automatización y el gobierno necesarios para escalar la IA agéntica de forma segura, lo que permite la innovación sin comprometer la confianza o el cumplimiento.