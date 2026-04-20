Iterate.ai ahora ofrece su plataforma privada de IA, Generate for Healthcare, para análisis de reclamaciones y flujo de trabajo del ciclo de ingresos conformes, implementada en IBM Cloud y construida con aceleradores de IA de Intel.
Las organizaciones sanitarias están sometidas a una presión cada vez mayor para gestionar las reclamaciones denegadas e insuficientemente pagadas, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento y la eficiencia operativa. A medida que aumentan los volúmenes de reclamaciones y las normas de pago se hacen más complejas, los hospitales buscan soluciones de IA que ofrezcan resultados reales sin comprometer la confianza, la seguridad o el control.
Los proveedores de asistencia sanitaria se enfrentan a una tormenta perfecta de desafíos operativos y financieros. Los equipos de gestión de reclamaciones y denegaciones se ven abrumados por enormes volúmenes de datos, a menudo dispersos en largos documentos que deben ser objeto de reseñas manuales para determinar por qué se denegó o se pagó de forma insuficiente una reclamación. Una sola reclamación puede implicar entre 10 y 25 páginas de lenguaje denso, multiplicadas por miles de reclamaciones pendientes.
Al mismo tiempo, las organizaciones están afrontando la escasez de personal, el agotamiento administrativo, la reducción de márgenes y un aumento del escrutinio regulatorio. Aunque muchos líderes sanitarios ven el potencial de la IA, a menudo hay una brecha entre la experimentación con la IA y los resultados empresariales medibles. Las preocupaciones sobre la protección de datos, el cumplimiento y el gobierno suelen retrasar o estancar por completo las implementaciones.
Estas realidades están creando demanda de una nueva clase de soluciones de IA: unas que sean seguras desde su diseño, diseñadas para cumplir con los requisitos y capaces de ofrecer valor rápidamente en entornos altamente regulados.
Para abordar estos desafíos, Iterate.ai incorporó su solución de software como servicio (SaaS) Generate for Healthcare a IBM Cloud, aprovechando los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 para una aceleración de IA de alto rendimiento.
El caso de uso se centra en la recuperación de ingresos para hospitales, donde la IA puede analizar datos de reclamaciones, políticas de pagadores y documentación de apoyo, diseñada para descubrir reclamaciones no pagadas o mal pagadas de forma más rápida y precisa que en procesos manuales.
A diferencia de las implementaciones tradicionales de IA que requieren largos ciclos de integración, esta solución está diseñada para estar lista para la producción e implementarse en semanas, no en meses. Está diseñada específicamente para organizaciones sanitarias que necesitan un rendimiento predecible, un gobierno sólido y protección de la información médica protegida (PHI).
Generate for Healthcare permite a los sistemas de IA analizar reclamaciones, identificar problemas y facilitar las acciones siguientes dentro de flujos de trabajo definidos. Implementada en IBM Cloud, la plataforma actúa como una plataforma privada de personal de IA para equipos del ciclo de ingresos hospitalarios. Incluye agentes de flujo de trabajo de IA listos para usar (denominados “tarjetas”) diseñados para desemepeñar las siguientes funciones de forma automática:
Debido a que la plataforma es agéntica, las organizaciones sanitarias también pueden crear flujos de trabajo personalizados para abordar otros procesos orientados a la decisión y que requieren muchos datos a lo largo del tiempo. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para el diseño. Las acciones de IA son rastreables y están diseñadas para estar listas para auditoría, ayudando a las organizaciones a mantener el control y el cumplimiento mientras escalan la adopción de IA.
Generate for Healthcare by Iterate.ai on IBM Cloud se entrega con las fortalezas de IBM, Intel e Iterate.ai, cada uno desempeñando un papel distinto y crítico:
Más allá de la tecnología, la estrategia del ecosistema de IBM acelera la adopción. Al incluir la solución en el catálogo de IBM Cloud, permite a los ISV como Iterate.ai adoptar un modelo de reventa de comercio electrónico que respalde la ejecución de comercialización y llegar a los clientes empresariales de atención médica más rápido, al tiempo que brinda confianza a los clientes en la preparación y credibilidad de la solución.
La respuesta de las organizaciones sanitarias a Iterate.ai ha sido contundente. Iterate.ai señala que las primeras implementaciones de su solución, antes de su disponibilidad en IBM, han demostrado a sus clientes resultados operativos y financieros cuantificables en los primeros 90 días, entre los que se incluyen:
Iterate.ai también informa de que un sistema sanitario regional del Medio Oeste logró multiplicar por 10 el retorno de la inversión en tres meses, gracias a una identificación más rápida de las oportunidades de recuperación y a un menor esfuerzo administrativo. 1
Estos resultados están teniendo gran repercusión entre los CFO, los CIO y los equipos de gestión del ciclo de ingresos (RCM), que buscan soluciones de IA que ofrezcan un ROI y justificado sin aumentar el riesgo.
A medida que avance la adopción de la IA, los sectores regulados pasarán de la fase experimental a una IA específica para cada ámbito y apta para la producción. Los avances en la aceleración de IA (como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3) están haciendo posible ejecutar modelos más complejos de forma eficiente, abriendo la puerta a nuevos casos de uso sanitarios que antes eran demasiado costosos o intensivos en cálculo.
Para la sanidad, esto significa expandir la IA desde la recuperación de ingresos hacia áreas como la automatización del cumplimiento, la inteligencia operativa y el soporte a la toma de decisiones, manteniendo al mismo tiempo la privacidad, el gobierno y la previsibilidad que exige el sector.
"Las organizaciones sanitarias han tenido dificultades para calcular el ROI en IA generativa, ya que la mayoría de las soluciones prometen mejoras en la eficiencia difíciles de cuantificar", afirmó Steven J. Darrah, director general de ventas de soluciones empresariales para Norteamérica de Intel. "La recuperación de ingresos es algo totalmente distinto, ya que cada reembolso no cobrado que ayudamos a identificar se traduce directamente en dinero recuperado para nuestros sistemas hospitalarios, que se encuentran en una situación difícil. Intel, Iterate e IBM brindan a las organizaciones sanitarias la oportunidad de obtener estos beneficios en hardware disponible y de alto rendimiento, al tiempo que mantienen el entorno seguro y conforme a la normativa que exigen sus datos".
Las organizaciones sanitarias necesitan una IA que esté diseñada específicamente para cumplir con las normas, no que se adapte a ella. La combinación de Generate for Healthcare de Iterate.ai, Intel Gaudi 3 AI Accelerators e IBM Cloud ofrecen IA de alto rendimiento con un rápido tiempo de obtención de valor y un enfoque que prioriza la seguridad.
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