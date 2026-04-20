Para abordar estos desafíos, Iter​ate.ai incorporó su solución de software como servicio (SaaS) Generate for Healthcare a IBM Cloud, aprovechando los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 para una aceleración de IA de alto rendimiento.

El caso de uso se centra en la recuperación de ingresos para hospitales, donde la IA puede analizar datos de reclamaciones, políticas de pagadores y documentación de apoyo, diseñada para descubrir reclamaciones no pagadas o mal pagadas de forma más rápida y precisa que en procesos manuales.

A diferencia de las implementaciones tradicionales de IA que requieren largos ciclos de integración, esta solución está diseñada para estar lista para la producción e implementarse en semanas, no en meses. Está diseñada específicamente para organizaciones sanitarias que necesitan un rendimiento predecible, un gobierno sólido y protección de la información médica protegida (PHI).

Generate for Healthcare permite a los sistemas de IA analizar reclamaciones, identificar problemas y facilitar las acciones siguientes dentro de flujos de trabajo definidos. Implementada en IBM Cloud, la plataforma actúa como una plataforma privada de personal de IA para equipos del ciclo de ingresos hospitalarios. Incluye agentes de flujo de trabajo de IA listos para usar (denominados “tarjetas”) diseñados para desemepeñar las siguientes funciones de forma automática:

Analizar las reclamaciones y las comunicaciones con los pagadores

Identificar reclamaciones denegadas, impagadas o mal pagadas

Extraer los motivos concretos de la denegación a partir de documentos complejos

Habilitar flujos de trabajo de seguimiento, incluida la redacción de cartas médicas de necesidad, que suelen requerir más de 30 minutos cuando se hace de forma manual

Debido a que la plataforma es agéntica, las organizaciones sanitarias también pueden crear flujos de trabajo personalizados para abordar otros procesos orientados a la decisión y que requieren muchos datos a lo largo del tiempo. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para el diseño. Las acciones de IA son rastreables y están diseñadas para estar listas para auditoría, ayudando a las organizaciones a mantener el control y el cumplimiento mientras escalan la adopción de IA.