Su proceso de pago, su elección: IBM amplía las opciones de pago globales

Hemos ampliado y modernizado nuestras opciones de pago en 29 países, ofreciendo a los clientes de todo el mundo más opciones que nunca antes.
A medida que las empresas se expanden globalmente y el comercio digital sigue evolucionando, los clientes esperan experiencias de compra sencillas, familiares y flexibles, sin importar dónde se encuentren. En IBM, nos comprometemos a satisfacer esas expectativas facilitando la compra de los productos y soluciones que necesita, utilizando los métodos de pago que prefiera.
Por eso hemos ampliado y modernizado nuestras opciones de pago en 29 países, ofreciendo a los clientes de todo el mundo más opciones que nunca.
Las preferencias de pago varían mucho en todo el mundo. Mientras que algunos clientes dependen de las principales tarjetas de crédito, otros prefieren carteras digitales o sistemas de pago locales de confianza. Para satisfacer mejor estas necesidades, IBM.com ofrece ahora un conjunto ampliado de métodos de pago que se ajustan a las expectativas y hábitos de compra locales.
Dependiendo de su ubicación, ahora puede completar su compra en IBM.com utilizando:
Esta ampliación no consiste solo en añadir más botones al proceso de pago, sino en eliminar fricciones, respetar las preferencias regionales y facilitar el proceso de compra de principio a fin para todos los clientes.
Tanto si su empresa adquiere software para equipos globales como si usted es un desarrollador que compra una suscripción, el proceso de pago no debería suponer un obstáculo.
Más flexibilidad de pago significa:
Esta actualización ayuda a garantizar que los clientes puedan adquirir soluciones de IBM de la misma manera que gestionan el resto de su vida digital: de forma rápida, segura y con control total.
Aunque seguimos ampliando nuestras capacidades globales, la disponibilidad de los productos, los tipos de pago admitidos y los precios pueden variar según el país. A medida que avanza en el proceso de pago, verá automáticamente las opciones que se aplican a su región, en función de los requisitos locales y la disponibilidad.
Con estas opciones de pago ampliadas, continuamos con nuestro compromiso de crear una experiencia de compra fluida, moderna e inclusiva para cada cliente, independientemente de dónde se encuentren o cómo prefieran pagar.
Al alinear nuestro proceso de compra con las preferencias regionales y los métodos locales de confianza, eliminamos barreras, aumentamos la flexibilidad y lo facilitamos más que nunca para acceder a los productos y soluciones de IBM que impulsan tu negocio. Este es solo un paso en nuestro esfuerzo más amplio por simplificar y agilizar la forma en que interactúa con IBM.com, hoy y en el futuro.