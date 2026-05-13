IBM Ventures se enorgullece de apoyar a Orion Security en su labor de modernización de la prevención de pérdida de datos para la era de la IA, transformando este ámbito de controles reactivos a una protección proactiva e inteligente diseñada para adaptarse a la forma en que trabajan las empresas hoy en día.
La IA está transformando la forma en que los datos se mueven en la empresa y exponiendo riesgos que las plataformas heredadas de prevención de pérdidas de datos (DLP) nunca fueron diseñadas para gestionar. Orion Security se creó precisamente para este momento.
En IBM Ventures, invertimos en tecnologías que redefinen las capacidades empresariales fundamentales de cara al próximo cambio de plataforma. En seguridad, ese cambio es claro: la protección eficaz ya no se puede adaptar a los flujos de trabajo impulsados por IA. Debe ser algo propio de ellos. Esa creencia sustenta nuestra inversión en Orion Security, una plataforma DLP nativa de IA diseñada específicamente para proteger datos sensibles entre endpoints, entornos SaaS y nube con mucha menos complejidad (y mucha mayor precisión) que los enfoques heredados.
La DLP tradicional ha tenido dificultades durante años. El diseño rígido de políticas, los largos ciclos de implementación, las altas tasas de falsos positivos y la adaptabilidad limitada han socavado la adopción y los resultados. Muchos programas se estancan antes de ofrecer una protección significativa, lo que deja a los equipos fatigados y expuestos.
La IA ha ampliado esta brecha. La IA generativa, los flujos de trabajo agénticos y el uso de IA en la sombra han introducido nuevos caminos de exfiltración de datos que los sistemas basados en reglas no pueden ver ni razonar. Al mismo tiempo, la magnitud y el dinamismo de los flujos de datos empresariales han hecho que el ajuste manual de las políticas sea cada vez menos práctico. El resultado es un riesgo real: la investigación de vulneraciones de IBM muestra que el coste global medio de una vulneración de datos ha alcanzado los 4,44 millones de dólares, y más de 10 millones de dólares en EE. UU., lo que subraya lo cara que se ha vuelto la discrepancia.
DLP está iniciando su primera verdadera transición arquitectónica en décadas. Los avances en los modelos de lenguaje de gran tamaño permiten ahora una clasificación consciente del contexto y una detección basada en el comportamiento que son imposibles con los sistemas heredados. Las empresas están retomando iniciativas de DLP que llevaban mucho tiempo pospuestas con nuevas expectativas: valor inmediato, gastos operativos mínimos y una protección que evolucione al ritmo de las tareas basadas en IA.
Ha llegado el punto de inflexión de la próxima generación de DLP, e IBM Ventures está invirtiendo en este segmento porque creemos que el liderazgo en el sector no vendrá determinado por mejoras incrementales, sino por una arquitectura nativa de IA, diseñada desde cero para adaptarse al uso actual de los datos.
Orion Security aborda la DLP tal y como los equipos de seguridad modernos conciben los endpoints: dando prioridad al comportamiento, basándose en la inteligencia y adaptándose al cambio. Consideramos que su plataforma es como un "EDR para datos", un cambio de la aplicación estática de políticas a la detección dinámica de riesgos y la prevención de pérdidas. Tres capacidades integradas distinguen a Orion:
La implementación flexible entre endpoints, extensiones de navegador y entornos SaaS hace que la plataforma sea práctica para empresas complejas y heterogéneas.
El enfoque de Orion Security se alinea estrechamente con la estrategia de seguridad de datos de IBM. Su visibilidad basada en el linaje y su clasificación basada en la IA complementan los puntos fuertes de IBM en materia de cumplimiento y monitorización, ya que amplían la plataforma de seguridad de datos de IBM a los casos de uso nativos de la nube y de las agencias. En IBM Security Services, el modelo de detección de Orion, explicable y basado en políticas, se alinea bien con las ofertas de asesoramiento y gestión en las que confían los clientes para navegar por un panorama de amenazas cada vez más complejo.
IBM Ventures se enorgullece de apoyar a Orion Security en su labor de modernización de la prevención de pérdida de datos para la era de la IA, transformando este ámbito de controles reactivos a una protección proactiva e inteligente diseñada para adaptarse a la forma en que trabajan las empresas hoy en día.