La DLP tradicional ha tenido dificultades durante años. El diseño rígido de políticas, los largos ciclos de implementación, las altas tasas de falsos positivos y la adaptabilidad limitada han socavado la adopción y los resultados. Muchos programas se estancan antes de ofrecer una protección significativa, lo que deja a los equipos fatigados y expuestos.

La IA ha ampliado esta brecha. La IA generativa, los flujos de trabajo agénticos y el uso de IA en la sombra han introducido nuevos caminos de exfiltración de datos que los sistemas basados en reglas no pueden ver ni razonar. Al mismo tiempo, la magnitud y el dinamismo de los flujos de datos empresariales han hecho que el ajuste manual de las políticas sea cada vez menos práctico. El resultado es un riesgo real: la investigación de vulneraciones de IBM muestra que el coste global medio de una vulneración de datos ha alcanzado los 4,44 millones de dólares, y más de 10 millones de dólares en EE. UU., lo que subraya lo cara que se ha vuelto la discrepancia.