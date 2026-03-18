Por qué IBM Ventures invirtió en Atolio

Los datos empresariales están dispersos en innumerables herramientas, y las soluciones de búsqueda tradicionales tienen dificultades para unificar esta información, especialmente en sectores donde la protección de datos, el cumplimiento y el control de los datos son innegociables. De hecho, el 38 % de los líderes de TI citan preocupaciones de seguridad y gobierno como barreras clave para escalar la IA, según un estudio de Forrester Consulting encargado por Tines.

Atolio resuelve este problema de frente con una plataforma que permite a las organizaciones implementar búsqueda con IA completamente dentro de su propia infraestructura, ya sea en las instalaciones o en su nube privada, asegurando un control total sobre datos sensibles. Con indexación consciente de permisos, conectores nativos y soporte para LLM de código abierto y propietarios, Atolio ofrece una experiencia de búsqueda segura y unificada que se adapta a los derechos de acceso de cada usuario.