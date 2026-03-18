Por qué IBM Ventures invirtió en Atolio

Potenciar la búsqueda empresarial segura con IA para la era de la nube híbrida.
En IBM Ventures, creemos que el futuro de la productividad empresarial reside en experiencias de búsqueda inteligentes, seguras y flexibles que respeten la soberanía de los datos, se integren de manera fluida en todas las plataformas y estén impulsadas por los últimos avances en IA. Por eso nos complace anunciar nuestra inversión en Atolio, la única plataforma de búsqueda empresarial totalmente autoalojada con IA diseñada para organizaciones preocupadas por la seguridad.
Los datos empresariales están dispersos en innumerables herramientas, y las soluciones de búsqueda tradicionales tienen dificultades para unificar esta información, especialmente en sectores donde la protección de datos, el cumplimiento y el control de los datos son innegociables. De hecho, el 38 % de los líderes de TI citan preocupaciones de seguridad y gobierno como barreras clave para escalar la IA, según un estudio de Forrester Consulting encargado por Tines.
Atolio resuelve este problema de frente con una plataforma que permite a las organizaciones implementar búsqueda con IA completamente dentro de su propia infraestructura, ya sea en las instalaciones o en su nube privada, asegurando un control total sobre datos sensibles. Con indexación consciente de permisos, conectores nativos y soporte para LLM de código abierto y propietarios, Atolio ofrece una experiencia de búsqueda segura y unificada que se adapta a los derechos de acceso de cada usuario.
La arquitectura de Atolio se alinea directamente con la estrategia de nube híbrida e IA de IBM. Al igual que Red Hat OpenShift permite una implementación coherente en todos los entornos, Atolio permite a las empresas llevar la IA a sus datos dondequiera que residan. Su enfoque independiente del modelo permite la integración con watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini y modelos de código abierto como el Llama de Meta, dando a los clientes la flexibilidad para elegir el modelo adecuado según sus necesidades.
El equipo fundador de Atolio aporta una profunda experiencia en software empresarial e infraestructura de IA. El CEO David Lanstein y el CRO Mark Matta ayudaron a escalar PagerDuty de un millón de dólares a más de 100 millones de dólares en ARR. El CTO Gareth Watts fue fundamental en la creación de los primeros productos en la nube de Splunk y en las capas de ingesta segura.
Juntos, han creado un equipo que entiende los desafíos técnicos y de comercialización que implica prestar servicio a las grandes empresas reguladas. Su tracción inicial dice mucho: clientes como Cengage, Cribl y la Fuerza Aérea de EE. UU. ya están experimentando aumentos medibles en la productividad (hasta un 62 % en algunos equipos) al usar Atolio para unificar y asegurar su conocimiento empresarial.
En IBM® Ventures, invertimos en empresas que están construyendo la infraestructura para la próxima era de la tecnología empresarial. Atolio está haciendo precisamente eso: redefinir la forma en que las organizaciones acceden e interactúan con su conocimiento, de forma segura e inteligente.
Estamos orgullosos de apoyar a Atolio a medida que amplían sus esfuerzos de comercialización y continúan innovando en la búsqueda empresarial con IA. Creemos que su plataforma se convertirá en la base para que las empresas aprovechen el poder de la IA de forma segura, flexible y a escala.