Novedades de Db2 Intelligence Center: aspectos destacados de la versión de julio de 2025

1. Nueva página de monitorización personalizada (vista previa)

Hemos añadido una nueva página de monitorización personalizada que permite a los usuarios elegir entre más de 50 métricas de Db2 para monitorizar múltiples bases de datos y visualizar tendencias en varios marcos temporales. Este es el primer paso hacia un marco de monitorización completo que admita una cobertura de métricas más profunda, vistas personalizadas, plantillas y resolución de problemas impulsada por IA. Así, los usuarios ahora pueden:

Elija entre una amplia gama de métricas, incluidos indicadores de rendimiento, almacenamiento y seguridad

Cree vistas personalizadas para múltiples bases de datos, lo que permite comparar y analizar sin esfuerzo

Visualice tendencias y patrones utilizando tablas y gráficos intuitivos

Este hito sigue a meses de desarrollo y pruebas basados en aportaciones directas de usuarios de todos los sectores, lo que ayuda a garantizar que la plataforma cubra las necesidades operativas del mundo real desde el primer día. Y el desarrollo continuo y la cadencia de lanzamiento contribuyen a satisfacer esas necesidades a medida que evolucionan.

2. Correcciones de seguridad críticas y de alta gravedad

Esta versión incluye varios parches para las vulnerabilidades de seguridad identificadas durante las auditorías internas y el uso externo. Se recomienda encarecidamente a todos los clientes de Intelligence Center que actualicen a esta versión para garantizar la seguridad e integridad continuas de sus operaciones de base de datos.

Esta actualización está disponible para todos los clientes de Intelligence Center a partir del 28 de julio de 2025.