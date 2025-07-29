Novedades de Db2 Intelligence Center: aspectos destacados de la versión de julio de 2025

29 de julio de 2025

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

El 12 de junio de 2025, anunciamos la disponibilidad general de Db2 Intelligence Center, nuestra innovadora consola nativa de IA diseñada para simplificar las operaciones de bases de datos, la observabilidad y la automatización.

Con su interfaz intuitiva y su sólido conjunto de características, Intelligence Center permite a los administradores de bases de datos y a los equipos de TI optimizar el rendimiento, agilizar el mantenimiento y mejorar la eficiencia general. Es la plataforma de gestión de bases de datos con IA de próxima generación.

Novedades de la versión de julio de 2025 

1. Nueva página de monitorización personalizada (vista previa)

Hemos añadido una nueva página de monitorización personalizada que permite a los usuarios elegir entre más de 50 métricas de Db2 para monitorizar múltiples bases de datos y visualizar tendencias en varios marcos temporales. Este es el primer paso hacia un marco de monitorización completo que admita una cobertura de métricas más profunda, vistas personalizadas, plantillas y resolución de problemas impulsada por IA. Así, los usuarios ahora pueden: 

  • Elija entre una amplia gama de métricas, incluidos indicadores de rendimiento, almacenamiento y seguridad 
  • Cree vistas personalizadas para múltiples bases de datos, lo que permite comparar y analizar sin esfuerzo
  • Visualice tendencias y patrones utilizando tablas y gráficos intuitivos

Este hito sigue a meses de desarrollo y pruebas basados en aportaciones directas de usuarios de todos los sectores, lo que ayuda a garantizar que la plataforma cubra las necesidades operativas del mundo real desde el primer día. Y el desarrollo continuo y la cadencia de lanzamiento contribuyen a satisfacer esas necesidades a medida que evolucionan.

2. Correcciones de seguridad críticas y de alta gravedad

Esta versión incluye varios parches para las vulnerabilidades de seguridad identificadas durante las auditorías internas y el uso externo. Se recomienda encarecidamente a todos los clientes de Intelligence Center que actualicen a esta versión para garantizar la seguridad e integridad continuas de sus operaciones de base de datos.

Esta actualización está disponible para todos los clientes de Intelligence Center a partir del 28 de julio de 2025.

De cara al futuro: hoja de ruta futura y comentarios de los clientes 

Acabamos de empezar con Db2 Intelligence Center y queremos saber de usted. Comparta sus opiniones sobre las características actuales y sugiera lo que le gustaría ver en futuras versiones. Sus comentarios son esenciales para dar forma a la hoja de ruta del producto y garantizar que satisfagamos sus necesidades cambiantes.

Pruebe la nueva Db2 Intelligence Center

Únase a nuestro foro de la comunidad

