Qué convirtió a IBM en líder en el IDC MarketScape de 2025

IDC reconoció la orquestación como un diferenciador central para IBM. A diferencia de las plataformas tradicionales de IA conversacional que se centran principalmente en las interacciones, watsonx Orchestrate coordina las acciones entre agentes, asistentes y herramientas, para que los empleados y los clientes puedan completar tareas de principio a fin dentro de una única experiencia conversacional.

Las capacidades clave destacadas en el informe de IDC incluyen:

Orquestación multiagente : permite que varios agentes de IA y asistentes colaboren en tiempo real para resolver flujos de trabajo complejos.

: permite que varios agentes de IA y asistentes colaboren en tiempo real para resolver flujos de trabajo complejos. Catálogo de agentes prediseñado: agentes listos para usar en RR. HH., compras, ventas y atención al cliente, además del kit Agent Connect que permite a los socios diseñar, probar, certificar y publicar sus propios agentes.

agentes listos para usar en RR. HH., compras, ventas y atención al cliente, además del kit Agent Connect que permite a los socios diseñar, probar, certificar y publicar sus propios agentes. Integración con sistemas empresariales: soporte para SSO, llamadas a herramientas y conectividad a plataformas como Slack y Microsoft Teams.

soporte para SSO, llamadas a herramientas y conectividad a plataformas como Slack y Microsoft Teams. Automatización generativa impulsada por IA: aprovechando cualquier modelo LLM a través de la puerta de enlace de IA y los principales LLM de código abierto (como LLaMA y Mistral) para crear flujos de conversación, generar datos de entrenamiento sintéticos, resumir información y automatizar la creación de preguntas frecuentes.

aprovechando cualquier modelo LLM a través de la puerta de enlace de IA y los principales LLM de código abierto (como LLaMA y Mistral) para crear flujos de conversación, generar datos de entrenamiento sintéticos, resumir información y automatizar la creación de preguntas frecuentes. Implementación flexible: opciones para ejecutar en IBM® Cloud, AWS u on-premises, como un producto de software o un servicio totalmente gestionado.

opciones para ejecutar en IBM® Cloud, AWS u on-premises, como un producto de software o un servicio totalmente gestionado. Herramientas para cada tipo de usuario: desde entornos pro-code para desarrolladores hasta GUI no-code para usuarios empresariales, Orchestrate simplifica el diseño, la implementación y la gestión de la IA de nivel empresarial.

Al combinar estas características, watsonx Orchestrate va más allá de responder preguntas; conecta las conversaciones con los flujos de trabajo empresariales, lo que permite medir la productividad y el impacto empresarial. Basándose en el compromiso duradero de IBM con la apertura, la integración y la confianza, estos diferenciadores garantizan que los clientes aprovechen todo el valor de la IA en su negocio.