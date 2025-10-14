Inteligencia artificial Automatización de TI

Qué convirtió a IBM en líder en el IDC MarketScape de 2025

Publicado 10/14/2025
Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Nos complace anunciar que IDC ha posicionado a IBM como líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms. 

Este reconocimiento subraya la solidez de IBM watsonx Orchestrate y su capacidad para ayudar a las empresas a ir más allá de las conversaciones y obtener resultados coordinados.

Orquestación: convertir conversaciones en acciones

IDC reconoció la orquestación como un diferenciador central para IBM. A diferencia de las plataformas tradicionales de IA conversacional que se centran principalmente en las interacciones, watsonx Orchestrate coordina las acciones entre agentes, asistentes y herramientas, para que los empleados y los clientes puedan completar tareas de principio a fin dentro de una única experiencia conversacional.

Las capacidades clave destacadas en el informe de IDC incluyen:

  • Orquestación multiagente: permite que varios agentes de IA y asistentes colaboren en tiempo real para resolver flujos de trabajo complejos.
  • Catálogo de agentes prediseñado: agentes listos para usar en RR. HH., compras, ventas y atención al cliente, además del kit Agent Connect que permite a los socios diseñar, probar, certificar y publicar sus propios agentes.
  • Integración con sistemas empresariales: soporte para SSO, llamadas a herramientas y conectividad a plataformas como Slack y Microsoft Teams.
  • Automatización generativa impulsada por IA: aprovechando cualquier modelo LLM a través de la puerta de enlace de IA y los principales LLM de código abierto (como LLaMA y Mistral) para crear flujos de conversación, generar datos de entrenamiento sintéticos, resumir información y automatizar la creación de preguntas frecuentes.
  • Implementación flexible: opciones para ejecutar en IBM® Cloud, AWS u on-premises, como un producto de software o un servicio totalmente gestionado.
  • Herramientas para cada tipo de usuario: desde entornos pro-code para desarrolladores hasta GUI no-code para usuarios empresariales, Orchestrate simplifica el diseño, la implementación y la gestión de la IA de nivel empresarial.

Al combinar estas características, watsonx Orchestrate va más allá de responder preguntas; conecta las conversaciones con los flujos de trabajo empresariales, lo que permite medir la productividad y el impacto empresarial. Basándose en el compromiso duradero de IBM con la apertura, la integración y la confianza, estos diferenciadores garantizan que los clientes aprovechen todo el valor de la IA en su negocio.

  • Abierto: incorpore el poder de la IA agéntica a sus flujos de trabajo, automatizaciones y aplicaciones actuales, sin necesidad de desmontar y reemplazar, sin vendor lock-in.
  • Integrado: aproveche todos sus sistemas y datos en toda su empresa para obtener mejores conocimientos, acciones y resultados.
  • De confianza: mantenga su empresa segura en cualquier sistema con seguridad, gobierno y cumplimiento integrados.

Un legado de innovación en IA que genera confianza

IDC también destacó la sólida trayectoria de IBM en investigación y desarrollo de IA, que abarca más de 50 años, como base de su fortaleza. Este legado es importante porque se traduce en:

  • Profundidad de experiencia: décadas de trabajo pionero en IA y automatización en las que los clientes pueden confiar.
  • Preparación empresarial: un enfoque en el gobierno, la explicabilidad y la precisión, elementos esenciales para la adopción de misión crítica.
  • Innovación continua: la capacidad de adaptarse rápidamente a paradigmas emergentes como la IA generativa y los sistemas multiagente, manteniendo al mismo tiempo las necesidades de la empresa en el centro.

Para las empresas, el heredado/a de IBM proporciona no solo tecnología punta, sino también la garantía de que soluciones como watsonx Orchestrate se basan en investigaciones probadas y se entregan con un rigor de nivel empresarial.

Lo que dicen los clientes

Según IDC, los clientes de IBM destacaron dos puntos fuertes principales:

  • Facilidad de escalado a nuevos casos de uso: con Orchestrate, las organizaciones pueden extender rápidamente la IA conversacional a RR. HH., compras, ventas y servicio de atención al cliente.
  • Soporte colaborativo: los recursos de ingeniería y formación para clientes de IBM se citaron como claros y eficaces, lo que ayuda a las empresas a adoptar y ampliar Orchestrate con confianza.

De cara al futuro: destacar con la IA conversacional

El mercado de la IA conversacional es dinámico y altamente competitivo. IBM destaca porque la orquestación está integrada en el núcleo de watsonx Orchestrate, convirtiendo la IA conversacional en un motor de la transformación empresarial. Junto con nuestros más de 50 años de innovación en IA, esto posiciona a IBM para ayudar a los clientes a navegar por el cambio, escalar de manera responsable y descubrir nuevas posibilidades.

El futuro está orquestado

En IBM, creemos que el futuro de la IA está orquestado: donde las conversaciones se conectan de manera fluida a las acciones y donde los agentes y los humanos colaboran para transformar el trabajo. Con watsonx Orchestrate, ese futuro está aquí.

Más información sobre IBM watsonx Orchestrate

Lea el extracto de IDC MarketScape

