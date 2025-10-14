Nos complace anunciar que IDC ha posicionado a IBM como líder en el 2025 IDC MarketScape for Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms.
Este reconocimiento subraya la solidez de IBM watsonx Orchestrate y su capacidad para ayudar a las empresas a ir más allá de las conversaciones y obtener resultados coordinados.
IDC reconoció la orquestación como un diferenciador central para IBM. A diferencia de las plataformas tradicionales de IA conversacional que se centran principalmente en las interacciones, watsonx Orchestrate coordina las acciones entre agentes, asistentes y herramientas, para que los empleados y los clientes puedan completar tareas de principio a fin dentro de una única experiencia conversacional.
Las capacidades clave destacadas en el informe de IDC incluyen:
Al combinar estas características, watsonx Orchestrate va más allá de responder preguntas; conecta las conversaciones con los flujos de trabajo empresariales, lo que permite medir la productividad y el impacto empresarial. Basándose en el compromiso duradero de IBM con la apertura, la integración y la confianza, estos diferenciadores garantizan que los clientes aprovechen todo el valor de la IA en su negocio.
IDC también destacó la sólida trayectoria de IBM en investigación y desarrollo de IA, que abarca más de 50 años, como base de su fortaleza. Este legado es importante porque se traduce en:
Para las empresas, el heredado/a de IBM proporciona no solo tecnología punta, sino también la garantía de que soluciones como watsonx Orchestrate se basan en investigaciones probadas y se entregan con un rigor de nivel empresarial.
Según IDC, los clientes de IBM destacaron dos puntos fuertes principales:
El mercado de la IA conversacional es dinámico y altamente competitivo. IBM destaca porque la orquestación está integrada en el núcleo de watsonx Orchestrate, convirtiendo la IA conversacional en un motor de la transformación empresarial. Junto con nuestros más de 50 años de innovación en IA, esto posiciona a IBM para ayudar a los clientes a navegar por el cambio, escalar de manera responsable y descubrir nuevas posibilidades.
En IBM, creemos que el futuro de la IA está orquestado: donde las conversaciones se conectan de manera fluida a las acciones y donde los agentes y los humanos colaboran para transformar el trabajo. Con watsonx Orchestrate, ese futuro está aquí.
Más información sobre IBM watsonx Orchestrate