Capear el temporal: por qué la predicción de interrupciones es el futuro de la resiliencia de la red

IBM® Outage Prediction es una solución impulsada por IA diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a pasar de una respuesta reactiva a una planificación proactiva.

Publicado 06 noviembre 2025
Vista aérea de una tormenta que pasa sobre la Tierra con tierra y océano visibles

En los últimos años, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado, lo que ha ejercido una presión sin precedentes sobre las operaciones de servicios públicos en todo Estados Unidos. Desde huracanes e incendios forestales hasta tormentas de hielo y eléctricas, las interrupciones provocadas por el clima ya no son anomalías raras; se están convirtiendo en la norma.

Al combinar la previsión meteorológica avanzada con el análisis predictivo, esta solución permite a los servicios:

Una presión sin precedentes sobre las operaciones de los servicios públicos y el coste de la inacción

Según Climate Central, el 80 % de los principales cortes de energía en EE. UU. (que afectaron a más de 50 000 clientes) entre 2000 y 2023 fueron causados por el clima. Estados como Texas, Michigan y California han sido los más afectados, lo que subraya la necesidad urgente de que las empresas de servicios públicos reconsideren cómo se preparan y responden a estos eventos.

El Departamento de Energía de EE. UU. estima que los cortes de energía cuestan a las empresas estadounidenses 150 000 millones de dólares al año. Y con el aumento de desastres de miles de millones de dólares, las empresas de servicios públicos se enfrentan a una presión cada vez mayor para mejorar la resiliencia de la red y la satisfacción del cliente, al tiempo que gestionan los costes operativos.

¿El reto? Nuestra red eléctrica no se construyó para resistir el clima actual. Los sistemas tradicionales de gestión de interrupciones son reactivos y, a menudo, movilizan a las cuadrillas solo después de que se hayan producido daños. Pero, ¿y si las empresas de servicios públicos pudieran anticiparse a las interrupciones antes de que se produzcan?

Presentamos IBM Outage Prediction

IBM Outage Prediction es una solución impulsada por IA diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a pasar de una respuesta reactiva a una planificación proactiva. Al combinar la previsión meteorológica avanzada con análisis predictivo, la solución permite a las empresas de servicios:

  • Anticiparse a los impactos de las interrupciones con hasta 7 días de antelación
  • Optimizar la movilización de las cuadrillas y la asignación de recursos
  • Acelerar los esfuerzos de restauración y reducir el tiempo de inactividad
  • Reforzar la fiabilidad y proteger a las comunidades

Cómo funciona

Las previsiones por sí solas no impulsan las decisiones; los conocimientos sí. Outage Prediction transforma las previsiones en inteligencia operativa, lo que ayuda a las empresas de servicios a movilizar a las cuadrillas y proteger los activos antes de que llegue la tormenta.

Outage Prediction aprovecha los datos históricos y en tiempo real para predecir el volumen, la ubicación y el momento de las interrupciones. Analiza 3 cosas en particular:

  • Patrones meteorológicos históricos y previsiones hiperlocales
  • Tickets de interrupción anteriores y daños a la infraestructura
  • Conocimientos sobre la vegetación y las condiciones ambientales

Estas entradas se incorporan a modelos analíticos avanzados que ofrecen predicciones de alta confianza adaptadas al área de servicio de cada empresa de servicios públicos. ¿El resultado? Conocimientos que se pueden ejecutar que permiten una toma de decisiones más rápida e inteligente.

Las empresas de servicios pueden monitorizar los impactos previstos a través de su panel de control, alineando las previsiones de interrupciones con las estrategias de movilización y los flujos de trabajo de gestión de activos.

Vea IBM Outage Prediction en acción

Programe una demostración con nuestro equipo para explorar cómo IBM Outage Prediction puede transformar su estrategia de gestión de interrupciones y capacitar a su empresa de servicios públicos para hacer frente a lo que venga a continuación.

Mejore su estrategia de gestión de activos

Autor

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction

