Capear el temporal: por qué la predicción de interrupciones es el futuro de la resiliencia de la red

Según Climate Central, el 80 % de los principales cortes de energía en EE. UU. (que afectaron a más de 50 000 clientes) entre 2000 y 2023 fueron causados por el clima. Estados como Texas, Michigan y California han sido los más afectados, lo que subraya la necesidad urgente de que las empresas de servicios públicos reconsideren cómo se preparan y responden a estos eventos.

El Departamento de Energía de EE. UU. estima que los cortes de energía cuestan a las empresas estadounidenses 150 000 millones de dólares al año. Y con el aumento de desastres de miles de millones de dólares, las empresas de servicios públicos se enfrentan a una presión cada vez mayor para mejorar la resiliencia de la red y la satisfacción del cliente, al tiempo que gestionan los costes operativos.

¿El reto? Nuestra red eléctrica no se construyó para resistir el clima actual. Los sistemas tradicionales de gestión de interrupciones son reactivos y, a menudo, movilizan a las cuadrillas solo después de que se hayan producido daños. Pero, ¿y si las empresas de servicios públicos pudieran anticiparse a las interrupciones antes de que se produzcan?