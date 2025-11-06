Capear el temporal: por qué la predicción de interrupciones es el futuro de la resiliencia de la red

Las previsiones por sí solas no impulsan las decisiones; los conocimientos sí. Outage Prediction transforma las previsiones en inteligencia operativa, lo que ayuda a las empresas de servicios a movilizar a las cuadrillas y proteger los activos antes de que llegue la tormenta.
Outage Prediction aprovecha los datos históricos y en tiempo real para predecir el volumen, la ubicación y el momento de las interrupciones. Analiza 3 cosas en particular:
- Patrones meteorológicos históricos y previsiones hiperlocales
- Tickets de interrupción anteriores y daños a la infraestructura
- Conocimientos sobre la vegetación y las condiciones ambientales
Estas entradas se incorporan a modelos analíticos avanzados que ofrecen predicciones de alta confianza adaptadas al área de servicio de cada empresa de servicios públicos. ¿El resultado? Conocimientos que se pueden ejecutar que permiten una toma de decisiones más rápida e inteligente.
Las empresas de servicios pueden monitorizar los impactos previstos a través de su panel de control, alineando las previsiones de interrupciones con las estrategias de movilización y los flujos de trabajo de gestión de activos.