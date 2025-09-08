watsonx.ai ahora es compatible con Graph RAG: la evolución estratégica más allá de la búsqueda tradicional

Las organizaciones de todo el mundo se enfrentan a un desafío fundamental: sus datos cuentan una historia, pero los sistemas tradicionales de IA no pueden leer entre líneas. Aunque los sistemas convencionales de generación aumentada por recuperación (RAG) destacan en la búsqueda de información, no logran comprender cómo se conecta esa información.

Esta limitación cuesta a las empresas millones en conocimientos perdidos y malas decisiones. Los líderes que reconocen esta brecha se están posicionando para obtener una ventaja competitiva.