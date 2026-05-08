Nos complace anunciar que watsonx Orchestrate ahora admite la importación de agentes LangGraph personalizados directamente en la plataforma. Si ha estado creando agentes personalizados con LangGraph pero tiene dificultades con la implementación en producción, esta opción es ideal para usted.
LangGraph se ha convertido en un marco de referencia para los desarrolladores que crean agentes de IA avanzados, ampliando LangChain con potentes capacidades como patrones de razonamiento cíclico, gestión de estados personalizados y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Pero llevar estos agentes de su entorno de desarrollo a producción con la seguridad, la monitorización y la escalabilidad adecuadas siempre ha sido una tarea ardua.
Gracias a la característica de importación de LangGraph de Watsonx Orchestrate, puede utilizar su código de agente de LangGraph actual e implementarlo directamente en la infraestructura de producción sin necesidad de reescribirlo.
La belleza de importar sus agentes LangGraph existentes en watsonx Orchestrate es lo que no tiene que cambiar. Su lógica de LangGraph se mantiene exactamente tal y como la escribió: no es necesario adaptarla a un nuevo marco ni reescribir sus patrones de razonamiento. Las herramientas y funciones que ha incorporado a su agente funcionan tal cual y usted mantiene un control total sobre el comportamiento de su agente, la gestión del estado y la lógica de toma de decisiones.
Lo que obtiene es todo lo que necesita para la producción: alojamiento de nivel empresarial, seguridad integrada, monitorización y visibilidad operativa, integración con otros agentes de Watsonx Orchestrate y acceso a características de la plataforma como los servicios de memoria a largo plazo y AI Gateway.
Esta capacidad está diseñada para tres situaciones distintas a las que se enfrentan hoy en día los clientes de watsonx Orchestrate.
Estamos ampliando activamente la compatibilidad con LangGraph basándonos en los comentarios de los desarrolladores. LangGraph es el marco compatible actual para esta capacidad, con LangChain y marcos y lenguajes adicionales más allá de Python en la hoja de ruta. Si está creando agentes con LangGraph y necesita una infraestructura de producción, esta característica puede ahorrarle semanas de trabajo de implementación.
¿Listo para llevar sus agentes LangGraph a producción?