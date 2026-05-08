LangGraph se ha convertido en un marco de referencia para los desarrolladores que crean agentes de IA avanzados, ampliando LangChain con potentes capacidades como patrones de razonamiento cíclico, gestión de estados personalizados y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Pero llevar estos agentes de su entorno de desarrollo a producción con la seguridad, la monitorización y la escalabilidad adecuadas siempre ha sido una tarea ardua.

Gracias a la característica de importación de LangGraph de Watsonx Orchestrate, puede utilizar su código de agente de LangGraph actual e implementarlo directamente en la infraestructura de producción sin necesidad de reescribirlo.