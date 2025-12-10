watsonx.data v2.3 se basa en una sólida base preparada para la IA e introduce innovaciones que ayudan a los equipos a lograr más con sus datos cada día. Estas capacidades permiten una mejor recuperación, un gobierno más sólido, un análisis más fluido y una mayor flexibilidad en todos los entornos.
Lo que es más importante, esta versión refleja hacia dónde se dirige la IA empresarial, hacia los agentes, hacia la automatización, hacia una inteligencia que parece natural y proactiva. Todo esto depende de que los datos estén gobernados, conectados y preparados.
El futuro de los negocios con IA pasa por la capa de datos. La versión 2.3 ayuda a las organizaciones a moverse más rápido, escalar de forma más inteligente y crear una IA en la que puedan confiar.
