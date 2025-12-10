Inteligencia artificial Automatización de TI

watsonx.data v2.3: Nuevas innovaciones que impulsan la IA empresarial a escala

Con la versión 2.3, watsonx.data da otro gran paso adelante. Esta versión ofrece características prácticas y potentes, que refuerzan las tres áreas que más importan a las empresas.

Publicado el 10 de diciembre de 2025
By Isabella Rocha

  1. Capacidades mejoradas para la IA agéntica
  2. Mejora del rendimiento y la usabilidad
  3. Ecosistema más amplio y flexibilidad de implementación

Estas innovaciones se basan en los puntos fuertes existentes de watsonx.data y ofrecen a las organizaciones nuevas formas de activar sus datos, acelerar el conocimiento y potenciar la IA a escala.

1. Avanzar en la IA agéntica con datos más inteligentes y conectados

La IA agéntica está transformando la forma en la que las empresas descubren, navegan y utilizan la información. Los equipos quieren una IA que pueda observar, recuperar, razonar y actuar. Nada de esto es posible sin datos controlados, de alta calidad y bien conectados.

Watsonx.data ya es compatible con cargas de trabajo avanzadas de IA. La versión 2.3 introduce nuevas capacidades que hacen que estas experiencias sean más intuitivas, fiables y adaptables.

  • Recuperación y descubrimiento inteligentes: una forma más flexible de que la IA consulte y analice los datos empresariales. Los agentes pueden utilizar el lenguaje natural, la búsqueda vectorial o la sintaxis específica de los motores de manera fluida, lo que facilita la conexión de los conocimientos entre sistemas y departamentos.
Recuperación inteligente a través de paneles de control de IU del protocolo de contexto modelo
  • Aplicación inteligente: propagación mejorada del control de acceso que refuerza el gobierno en datos estructurados y no estructurados. Las políticas se mantienen coherentes en todas partes, lo que ayuda a los equipos a escalar la IA sin aumentar el riesgo.
  • Puntuación de fiabilidad inteligente: un nuevo nivel de visibilidad del rendimiento de la IA en condiciones del mundo real. Los equipos pueden monitorizar la precisión, la eficiencia y el coste para perfeccionar continuamente sus sistemas.
Panel de control de la interfaz de usuario de IBM watsonx Prompt Lab

Estas innovaciones ofrecen a las organizaciones un enfoque más sólido y unificado de la IA agéntica, basado en la confianza, la descubribilidad y el control de nivel empresarial.

2. Rendimiento y facilidad de uso diseñados para cargas de trabajo reales

Las personas que desarrollan sistemas de análisis e IA necesitan herramientas que respondan rápidamente y funcionen sin problemas. Quieren plataformas que les ayuden a centrarse en resolver problemas en lugar de gestionar la infraestructura.

watsonx.data v2.3 introduce mejoras que hacen que los flujos de trabajo diarios sean más rápidos, sencillos y rentables.

  • Spark sin servidor en IBM Cloud: escalado y gestión automatizados para que las cargas de trabajo de Spark requieran menos ajustes manuales y ofrezcan un rendimiento más uniforme.
  • Panel de control de FinOps: visibilidad ampliada del uso de la nube para ayudar a los equipos a tomar decisiones informadas sobre el rendimiento y el gasto.
Panel de control de la interfaz de usuario de transparencia de uso de FinOps
  • Asistente de lakehouse: nuevas características de navegación conversacional y texto a la acción que ayudan a los equipos a explorar datos y completar tareas de manera más eficiente.
Panel de control de la interfaz de usuario de Lakehouse Assistant
  • Experiencia integrada de BI de watsonx: un flujo de trabajo optimizado e integrado para la creación de paneles de control que reduce las fricciones y acelera la generación de información.

Estas mejoras aportan a los equipos una mayor agilidad y confianza a medida que crecen sus cargas de trabajo y su huella de datos.

3. Mayor apoyo al mercado y al ecosistema

Las empresas operan en muchos entornos, como la nube híbrida, on premises, en entornos regulados y en espacios abiertos. Sus plataformas de datos deben apoyar esta realidad.

watsonx.data v2.3 amplía su flexibilidad con nuevas opciones que amplían dónde y cómo las organizaciones pueden adoptar la plataforma.

  • Cumplimiento de FedRAMP en AWS GovCloud: la ampliación del soporte de cumplimiento ofrece un acceso seguro y autorizado por FedRAMP a watsonx.data en AWS GovCloud, lo que permite a las agencias gubernamentales de EE. UU. y a los sectores regulados modernizar las cargas de trabajo de análisis e IA mientras cumplen con los estrictos requisitos de seguridad federales.
  • Soporte para sistemas IBM Power: watsonx.data ahora está disponible en IBM Power, trayendo cargas de trabajo de IA rápidas y consistentes a configuraciones híbridas y locales
Diagrama de Infrastructure Manager Descripción general en IBM watsonx.data

Estas adiciones facilitan a las organizaciones el uso de la misma plataforma de datos de confianza en diversos entornos y panoramas normativos.

Diseñado para empresas impulsadas por IA

watsonx.data v2.3 se basa en una sólida base preparada para la IA e introduce innovaciones que ayudan a los equipos a lograr más con sus datos cada día. Estas capacidades permiten una mejor recuperación, un gobierno más sólido, un análisis más fluido y una mayor flexibilidad en todos los entornos.

Lo que es más importante, esta versión refleja hacia dónde se dirige la IA empresarial, hacia los agentes, hacia la automatización, hacia una inteligencia que parece natural y proactiva. Todo esto depende de que los datos estén gobernados, conectados y preparados.

El futuro de los negocios con IA pasa por la capa de datos. La versión 2.3 ayuda a las organizaciones a moverse más rápido, escalar de forma más inteligente y crear una IA en la que puedan confiar.

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM