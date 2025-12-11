Aceleración de la IA en IBM® Z: watsonx Assistant for Z ahora con tecnología Spyre Accelerator

El Spyre Accelerator, introducido con IBM z17 e IBM LinuxONE 5, está diseñado específicamente para gestionar modelos de lenguaje de gran tamaño y cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura dentro de los sistemas empresariales.
Lleva la inferencia de IA a escala empresarial directamente a IBM Z, lo que permite que modelos de lenguaje de gran tamaño y agentes se ejecuten completamente en el mainframe. Esta integración permite a las organizaciones escalar la IA generativa y agéntica, preservando la privacidad, el gobierno y la fiabilidad.
Con watsonx Assistant for Z, que ahora aprovecha Spyre Accelerator, las empresas obtienen aún más flexibilidad para implementar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma nativa en IBM Z. Esta versión introduce la compatibilidad con los modelos fundacionales de IBM Granite, empezando por el modelo Granite 3.3-8B-instruct, probado y optimizado para funcionar en IBM Z con tarjetas Spyre para implementaciones z17.
Al mismo tiempo, seguimos apoyando implementaciones basadas en Llama para clientes que ejecutan sus LLM en infraestructura x86, impulsando la elección y la adaptabilidad en todos los entornos. Esto permite a las organizaciones elegir los modelos que mejor se alinean con su estrategia de rendimiento, cumplimiento e infraestructura, al tiempo que aprovechan la ejecución acelerada en la plataforma de Spyre para la IA generativa y agéntica a escala.
Cuando se combinan, watsonx Assistant for Z y Spyre permiten:
- Inferencia de IA segura en plataforma con residencia de datos y cifrado compatibles
- Rendimiento escalable para solicitudes de IA simultáneas y de gran volumen
- Automatización de confianza diseñada para cargas de trabajo reguladas y de misión crítica
Juntos, estos avances ayudan a watsonx Assistant for Z a ofrecer resultados más rápidos y seguros con una complejidad operativa reducida, todo ello dentro del entorno de confianza de IBM Z.