Aceleración de la IA en IBM® Z: watsonx Assistant for Z ahora con tecnología Spyre Accelerator

A medida que las organizaciones adoptan sistemas de IA impulsados por LLM, la protección de datos se convierte en una misión crítica. Esto es especialmente cierto para watsonx Assistant for Z, donde los agentes de IA trabajan directamente con datos operativos confidenciales (métricas del sistema, registros, detalles de configuración y entradas de flujo de trabajo) para interpretar la intención y ejecutar tareas. Los entornos IBM Z gestionan los registros de clientes, las transacciones financieras y las cargas de trabajo reguladas que no pueden exponerse al riesgo. A medida que estos agentes de IA se vuelven cada vez más capaces, garantizar que los datos permanezcan protegidos y contenidos se vuelve aún más crítico.

En los sistemas de IA agéntica como watsonx Assistant for Z, los agentes de IA acceden a los datos operativos y actúan sobre ellos para realizar un trabajo real, desde el análisis del rendimiento del sistema hasta la automatización de flujos de trabajo complejos. Esta autonomía requiere una arquitectura que ayude a acelerar la inteligencia mientras los datos siguen siendo privados, conformes y bajo el control de la empresa. IBM Z proporciona esa base.

Ejecutar inferencias de IA directamente en la plataforma ayuda a apoyar la residencia de datos, diseñada para minimizar la necesidad de mover información sensible a servidores externos o nubes públicas. Con cifrado generalizado, capacidades de aislamiento y seguridad basada en hardware integradas en la plataforma, IBM Z ayuda a las organizaciones a escalar la IA mientras apoya requisitos estrictos de seguridad y gobierno.

Con la incorporación de Spyre Accelerator, impulsado por el procesador IBM Telum II, watsonx Assistant for Z puede ejecutar cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura donde ya residen los datos. Spyre permite realizar inferencias de alto rendimiento en la plataforma, acelerando los conocimientos y garantizando al mismo tiempo que la información operativa confidencial pueda permanecer bajo la protección de IBM Z.