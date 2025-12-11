Inteligencia artificial Automatización de TI

Aceleración de la IA en IBM® Z: watsonx Assistant for Z ahora con tecnología Spyre Accelerator

watsonx Assistant for Z ahora funciona junto con Spyre Accelerator, lo que lleva la IA generativa y agéntica a la plataforma IBM Z, diseñada para ofrecer una opción de implementación fiable y segura para los clientes que exigen privacidad de datos.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Esta mejora marca la próxima evolución de la estrategia de IBM para ofrecer IA y automatización seguras y agénticas directamente en IBM Z, lo que ayuda a las empresas a ejecutar agentes de IA impulsados por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma nativa on-prem, dentro del entorno de confianza de IBM Z, con protección de datos completa, gobierno y control.

Creación de confianza y protección de datos en la IA agéntica para el mainframe

A medida que las organizaciones adoptan sistemas de IA impulsados por LLM, la protección de datos se convierte en una misión crítica. Esto es especialmente cierto para watsonx Assistant for Z, donde los agentes de IA trabajan directamente con datos operativos confidenciales (métricas del sistema, registros, detalles de configuración y entradas de flujo de trabajo) para interpretar la intención y ejecutar tareas. Los entornos IBM Z gestionan los registros de clientes, las transacciones financieras y las cargas de trabajo reguladas que no pueden exponerse al riesgo. A medida que estos agentes de IA se vuelven cada vez más capaces, garantizar que los datos permanezcan protegidos y contenidos se vuelve aún más crítico.

En los sistemas de IA agéntica como watsonx Assistant for Z, los agentes de IA acceden a los datos operativos y actúan sobre ellos para realizar un trabajo real, desde el análisis del rendimiento del sistema hasta la automatización de flujos de trabajo complejos. Esta autonomía requiere una arquitectura que ayude a acelerar la inteligencia mientras los datos siguen siendo privados, conformes y bajo el control de la empresa. IBM Z proporciona esa base.

Ejecutar inferencias de IA directamente en la plataforma ayuda a apoyar la residencia de datos, diseñada para minimizar la necesidad de mover información sensible a servidores externos o nubes públicas. Con cifrado generalizado, capacidades de aislamiento y seguridad basada en hardware integradas en la plataforma, IBM Z ayuda a las organizaciones a escalar la IA mientras apoya requisitos estrictos de seguridad y gobierno.

Con la incorporación de Spyre Accelerator, impulsado por el procesador IBM Telum II, watsonx Assistant for Z puede ejecutar cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura donde ya residen los datos. Spyre permite realizar inferencias de alto rendimiento en la plataforma, acelerando los conocimientos y garantizando al mismo tiempo que la información operativa confidencial pueda permanecer bajo la protección de IBM Z.

Cómo Spyre Accelerator mejora watsonx Assistant for Z

El Spyre Accelerator, introducido con IBM z17 e IBM LinuxONE 5, está diseñado específicamente para gestionar modelos de lenguaje de gran tamaño y cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura dentro de los sistemas empresariales.

Lleva la inferencia de IA a escala empresarial directamente a IBM Z, lo que permite que modelos de lenguaje de gran tamaño y agentes se ejecuten completamente en el mainframe. Esta integración permite a las organizaciones escalar la IA generativa y agéntica, preservando la privacidad, el gobierno y la fiabilidad.

Con watsonx Assistant for Z, que ahora aprovecha Spyre Accelerator, las empresas obtienen aún más flexibilidad para implementar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma nativa en IBM Z. Esta versión introduce la compatibilidad con los modelos fundacionales de IBM Granite, empezando por el modelo Granite 3.3-8B-instruct, probado y optimizado para funcionar en IBM Z con tarjetas Spyre para implementaciones z17.

Al mismo tiempo, seguimos apoyando implementaciones basadas en Llama para clientes que ejecutan sus LLM en infraestructura x86, impulsando la elección y la adaptabilidad en todos los entornos. Esto permite a las organizaciones elegir los modelos que mejor se alinean con su estrategia de rendimiento, cumplimiento e infraestructura, al tiempo que aprovechan la ejecución acelerada en la plataforma de Spyre para la IA generativa y agéntica a escala.

Cuando se combinan, watsonx Assistant for Z y Spyre permiten:

  • Inferencia de IA segura en plataforma con residencia de datos y cifrado compatibles
  • Rendimiento escalable para solicitudes de IA simultáneas y de gran volumen
  • Automatización de confianza diseñada para cargas de trabajo reguladas y de misión crítica

Juntos, estos avances ayudan a watsonx Assistant for Z a ofrecer resultados más rápidos y seguros con una complejidad operativa reducida, todo ello dentro del entorno de confianza de IBM Z.

Desbloquear el poder de watsonx Assistant for Z con Spyre: disponibilidad general

El soporte de Spyre Accelerator para watsonx Assistant for Z estará disponible de forma general a partir del 12 de diciembre de 2025. Este hito une la innovación de IBM en hardware y software de IA, combinando el Spyre Accelerator, el procesador Telum II y watsonx Assistant for Z para ofrecer inteligencia segura en plataforma para cargas de trabajo empresariales.

De cara al futuro: Adopción de Agent Builder

Con la rápida expansión de las capacidades de Agent Builder, estamos dejando de usar Assistant Builder en esta versión y tenemos previsto eliminarlo por completo en la próxima versión. Animamos a los usuarios a hacer la transición a Agent Builder para beneficiarse de su funcionalidad mejorada y su hoja de ruta.

