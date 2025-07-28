Verizon ha sido galardonada con el premio Stevie a la excelencia en el servicio en asociación con IBM

Durante más de una década, Verizon e IBM han trabajado juntos para gestionar y hacer evolucionar las operaciones financieras internacionales de Verizon. Con centros de entrega en Europa y Asia, la alianza admite una amplia gama de servicios que incluyen operaciones de cobro, gestión de disputas, facturación y recuperación, atendiendo a clientes en múltiples regiones e idiomas.

Esta colaboración duradera se ha basado en valores compartidos de responsabilidad, innovación y mejora continua.