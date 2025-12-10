Utilice la IA agéntica para resolver incidentes más rápido con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation
La investigación inteligente acelera la forma en la que los equipos diagnostican y solucionan los incidentes de TI.
IBM Instana Intelligent Incident Investigation, impulsado por la IA agéntica, ya está disponible de forma general. Basándose en la vista previa pública, la disponibilidad general supone un gran avance en cuanto a profundidad y exhaustividad de la investigación, flujos de trabajo de corrección más completos y mayor capacidad de explicación, lo que ayuda a los equipos de SRE, DevOps y plataformas de cualquier nivel de competencia a resolver incidentes complejos más rápidamente y con un menor impacto en el negocio.
Las aplicaciones modernas, que abarcan microservicios distribuidos, Kubernetes, contenedores y entornos nativos de la nube, están más interconectadas y dinámicas que nunca. Con cada versión, cambio de configuración y dependencia, el radio de explosión de un solo problema crece. La adopción de la IA generativa en esas aplicaciones está introduciendo una complejidad adicional y nuevos modos de fallo que los equipos de TI no habían experimentado antes.
Instana ya identifica los componentes de servicio y aplicación que son la causa raíz probable de un incidente en tiempo real. Pero durante un incidente, los ingenieros siguen dedicando un tiempo valioso a explorar los síntomas de esos componentes a través de métricas, eventos, registros y rastreos para comprender por qué están fallando y seguir el impacto en las dependencias para comprender dónde causan fallos en cascada.
Intelligent Incident Investigation de Instana cambia esto por completo. Mediante el uso de la IA agéntica para investigar, formular hipótesis, razonar, diagnosticar, validar y componer una imagen completa de un incidente de forma exhaustiva y automática mientras usted observa. Mediante la investigación exhaustiva, un SRE experto puede optimizar su tiempo revisando las conclusiones y pasando a la acción rápidamente. Los nuevos SRE pueden aprender a investigar. Los equipos ahorran tiempo de investigación y desarrollan habilidades mientras lo hacen.
La versión de la GA se basa en la vista previa al ofrecer nuevas mejoras que profundizan el proceso de investigación, refuerzan los flujos de trabajo de corrección y mejoran la explicabilidad en todas las fases de la respuesta a incidentes.
Investigación y razonamiento más profundos y de múltiples entidades
La versión GA analiza el gráfico de dependencia completo, incluidos los servicios, la infraestructura, las llamadas, las interacciones de la base de datos, los eventos de Kubernetes y más, para crear una cadena completa de pruebas. Instana rastrea cómo se propagó un incidente, qué impacto tuvo y por qué sucedió, presentando los hallazgos en pasos claros y explicables.
Planes de corrección generados por IA más sólidos
Una vez que concluye la investigación, Instana produce una guía de corrección totalmente contextualizada, informada por los resultados de la investigación. Los equipos pueden revisar, perfeccionar y ejecutar las acciones recomendadas, o convertirlas en scripts para su automatización futura.
"De acciones a scripts" para una corrección de incidentes más rápida y controlada
Cada acción recomendada ahora se puede convertir en un script Bash o Ansible listo para usar, exportable a GitHub para el control de versiones, las pruebas o las canalizaciones de automatización. Esto cierra la brecha entre comprender el problema y ejecutar la corrección, especialmente durante incidentes de alta presión.
Resumen y comunicación instantánea de incidentes
Tras la corrección, un clic genera un resumen completo del incidente que incluye la causa, el impacto, los pasos de investigación y las acciones de recuperación, apoyando entregas limpias, autopsias, actualizaciones de los stakeholders y reportes de cumplimiento.
Mayor explicabilidad mediante razonamiento transparente de IA
Durante la investigación, Instana muestra la ruta de razonamiento del agente de IA, lo que permite a los ingenieros validar los hallazgos, explorar el contexto y mantener una supervisión humana completa del proceso. Esta transparencia es un principio de diseño fundamental del enfoque de Instana para la IA agéntica.
Hay cuatro beneficios clave:
Instana continúa liderando el sector al combinar la observabilidad, el contexto de full stack, el análisis y la corrección impulsados por IA agéntica. Instana captura el 100 % de los rastreos en tiempo real, es compatible con más de 300 tecnologías y proporciona análisis de streaming con una topología precisa del sistema, lo que garantiza que no haya puntos ciegos y que las investigaciones sean más rápidas y precisas.
La investigación inteligente de incidentes de Instana ya está disponible de forma general.