Utilice la IA agéntica para resolver incidentes más rápido con IBM® Instana Intelligent Incident Investigation

La versión de la GA se basa en la vista previa al ofrecer nuevas mejoras que profundizan el proceso de investigación, refuerzan los flujos de trabajo de corrección y mejoran la explicabilidad en todas las fases de la respuesta a incidentes.

Investigación y razonamiento más profundos y de múltiples entidades

La versión GA analiza el gráfico de dependencia completo, incluidos los servicios, la infraestructura, las llamadas, las interacciones de la base de datos, los eventos de Kubernetes y más, para crear una cadena completa de pruebas. Instana rastrea cómo se propagó un incidente, qué impacto tuvo y por qué sucedió, presentando los hallazgos en pasos claros y explicables.

Planes de corrección generados por IA más sólidos

Una vez que concluye la investigación, Instana produce una guía de corrección totalmente contextualizada, informada por los resultados de la investigación. Los equipos pueden revisar, perfeccionar y ejecutar las acciones recomendadas, o convertirlas en scripts para su automatización futura.

"De acciones a scripts" para una corrección de incidentes más rápida y controlada

Cada acción recomendada ahora se puede convertir en un script Bash o Ansible listo para usar, exportable a GitHub para el control de versiones, las pruebas o las canalizaciones de automatización. Esto cierra la brecha entre comprender el problema y ejecutar la corrección, especialmente durante incidentes de alta presión.

Resumen y comunicación instantánea de incidentes

Tras la corrección, un clic genera un resumen completo del incidente que incluye la causa, el impacto, los pasos de investigación y las acciones de recuperación, apoyando entregas limpias, autopsias, actualizaciones de los stakeholders y reportes de cumplimiento.

Mayor explicabilidad mediante razonamiento transparente de IA

Durante la investigación, Instana muestra la ruta de razonamiento del agente de IA, lo que permite a los ingenieros validar los hallazgos, explorar el contexto y mantener una supervisión humana completa del proceso. Esta transparencia es un principio de diseño fundamental del enfoque de Instana para la IA agéntica.