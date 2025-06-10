10 de junio de 2025
En Think 2025, IBM presentó un potente conjunto de próximas funciones para watsonx.ai, diseñado para capacitar a los creadores de IA, científicos de datos, ingenieros y desarrolladores para transformar ideas innovadoras en aplicaciones de IA listas para la producción que ofrecen un valor empresarial real. Estas mejoras tienen como objetivo agilizar el ciclo de vida de desarrollo de la IA, mejorar el rendimiento de los modelos y proporcionar una mayor flexibilidad y control sobre las implementaciones de IA.
Una de las incorporaciones más interesantes es Agent Ops, una nueva capacidad que optimiza el desarrollo y la gestión integrales de los agentes de IA. Agent Ops aporta un enfoque estructurado y centrado en el ciclo de vida para el desarrollo de agentes de IA. Abarca todo, desde la creación y las pruebas hasta la implementación y la gestión de agentes en producción.
Watsonx simplifica este proceso integrando modelos, herramientas, marcos y métricas de evaluación esenciales en una experiencia de desarrollador unificada. Esto reduce la complejidad al tiempo que preserva la flexibilidad que los desarrolladores necesitan para innovar. Con Agent Ops, los equipos pueden crear agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de la empresa, optimizar su rendimiento y garantizar el gobierno y el cumplimiento durante todo el ciclo de vida del desarrollo. El resultado es un camino más eficiente para ofrecer soluciones de IA que resuelvan desafíos empresariales complejos al tiempo que optimizan los costes y el rendimiento.
Otro punto destacado es la introducción de Model Gateway, una nueva solución de nivel empresarial que proporciona acceso sin problemas a una amplia gama de modelos fundacionales líderes a través de una interfaz segura y gobernada. Esta característica está diseñada para eliminar el vendor lock-in al permitir a las organizaciones integrar los modelos Granite de IBM junto con modelos de frontera como Anthropic y OpenAI.
Model Gateway ofrece una flexibilidad sin precedentes. Es compatible con prácticamente cualquier modelo, en cualquier lugar, ya sea alojado en watsonx.ai o en entornos de terceros. Las empresas pueden elegir el mejor modelo para sus necesidades e implementarlo de forma segura, gracias a los mecanismos de participación y a los sólidos controles de acceso. Esta capacidad permite a las empresas mantener el control sobre su infraestructura de IA, mejorar la agilidad y optimizar los costes, al tiempo que garantiza la resiliencia y la seguridad.
Al permitir el uso de modelos alojados de terceros, Model Gateway permite a los desarrolladores crear e implementar agentes de IA como servicios de forma rápida y eficiente. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones que buscan escalar las iniciativas de IA sin estar atadas a un único ecosistema de proveedores. Model Gateway está disponible para vista previa pública a partir del jueves 12 de junio de 2025.
La personalización de los modelos fundacionales es un paso crítico en el desarrollo de soluciones de IA que cumplan con los requisitos empresariales específicos. Las nuevas características de personalización de modelos de watsonx.ai hacen que este proceso sea más accesible y eficaz. Los desarrolladores pueden afinar los modelos utilizando datos empresariales y datos generados sintéticamente, mejorando la precisión y la relevancia para sus casos de uso únicos.
Estas herramientas admiten una serie de técnicas de personalización, como el ajuste y la generación de datos sintéticos, lo que permite a los equipos optimizar el rendimiento de los modelos a la vez que gestionan los costes. Ya sea que esté creando un chatbot de atención al cliente, un motor de análisis predictivo o un modelo lingüístico específico para un dominio, watsonx.ai proporciona las capacidades necesarias para adaptar la IA a sus necesidades exactas.
Estas capacidades recién anunciadas en watsonx representan un importante salto adelante en el desarrollo de la IA empresarial. Desde Agent Ops para la gestión optimizada del ciclo de vida de los agentes hasta Model Gateway para un acceso flexible y seguro a los modelos, y herramientas de personalización de modelos para ajustar el rendimiento, IBM está equipando a los constructores de IA con todo lo que necesitan para tener éxito.
A medida que las organizaciones continúan explorando y ampliando sus capacidades de IA, watsonx.ai se destaca como una plataforma integral que simplifica el desarrollo, mejora la gobernanza y acelera el tiempo de obtención de valor. Tanto si acaba de iniciar su viaje hacia la IA como si está ampliando las iniciativas existentes, estas nuevas características pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente y eficaz.
Todas las declaraciones sobre la dirección y las intenciones futuras de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso y solo constituyen objetivos y metas.