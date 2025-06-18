Las organizaciones buscan adoptar la IA para mejorar la productividad de sus empleados, pero les preocupa la fiabilidad de la IA y el paso de la fase de pruebas a la de producción de sus experimentos con IA. La IA también está aumentando la superficie de ataque y creando amenazas, riesgos y vulnerabilidades únicos que podrían conducir a la pérdida de control. Las organizaciones necesitan gestionar, proteger y gobernar adecuadamente su IA para tener sistemas de IA en los que puedan confiar.

Según una encuesta de 2024 a ejecutivos de equipo directivo del IBM Institute for Business Value, el 82 % de los encuestados afirma que la IA fiable es esencial para el éxito de su negocio, aunque solo el 24 % de los proyectos actuales de IA generativa están protegidos. Además, a medida que las organizaciones se apresuran a desplegar agentes de IA para obtener mejores resultados empresariales, los riesgos se amplifican. De hecho, Gartner predice que "para 2028, el 25 % de las infracciones empresariales se remontarán al abuso de agentes de IA, tanto por parte de actores internos maliciosos como externos"1.

IBM® Guardium AI Security permite a las organizaciones descubrir la IA sombra, incluidos los agentes de IA, proteger todos los modelos de IA y casos de uso, obtener protección en tiempo real contra instrucciones maliciosas y alinear a los equipos en un conjunto común de métricas para una IA segura y fiable.

A través de una colaboración con AllTrue.ai, las nuevas capacidades de IBM para Guardium AI Security incluyen la capacidad de detectar continuamente nuevos casos de uso de IA en entornos de nube, repositorios de código y sistemas integrados, garantizando una visibilidad y protección totales en un ecosistema de IA cada vez más descentralizado. Una vez identificado, IBM Guardium AI Security lo incorpora a watsonx.governance, y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento adecuados.