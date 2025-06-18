18 de junio de 2025
Al anunciar el lanzamiento de nuevas capacidades en Guardium AI Security, incluyendo una integración mejorada lista para usar con watsonx.governance, ayuda a las empresas a mantener su IA agéntica y otros sistemas de IA generativa seguros y responsables a escala para una IA fiable.
Las organizaciones buscan adoptar la IA para mejorar la productividad de sus empleados, pero les preocupa la fiabilidad de la IA y el paso de la fase de pruebas a la de producción de sus experimentos con IA. La IA también está aumentando la superficie de ataque y creando amenazas, riesgos y vulnerabilidades únicos que podrían conducir a la pérdida de control. Las organizaciones necesitan gestionar, proteger y gobernar adecuadamente su IA para tener sistemas de IA en los que puedan confiar.
Según una encuesta de 2024 a ejecutivos de equipo directivo del IBM Institute for Business Value, el 82 % de los encuestados afirma que la IA fiable es esencial para el éxito de su negocio, aunque solo el 24 % de los proyectos actuales de IA generativa están protegidos. Además, a medida que las organizaciones se apresuran a desplegar agentes de IA para obtener mejores resultados empresariales, los riesgos se amplifican. De hecho, Gartner predice que "para 2028, el 25 % de las infracciones empresariales se remontarán al abuso de agentes de IA, tanto por parte de actores internos maliciosos como externos"1.
IBM® Guardium AI Security permite a las organizaciones descubrir la IA sombra, incluidos los agentes de IA, proteger todos los modelos de IA y casos de uso, obtener protección en tiempo real contra instrucciones maliciosas y alinear a los equipos en un conjunto común de métricas para una IA segura y fiable.
A través de una colaboración con AllTrue.ai, las nuevas capacidades de IBM para Guardium AI Security incluyen la capacidad de detectar continuamente nuevos casos de uso de IA en entornos de nube, repositorios de código y sistemas integrados, garantizando una visibilidad y protección totales en un ecosistema de IA cada vez más descentralizado. Una vez identificado, IBM Guardium AI Security lo incorpora a watsonx.governance, y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento adecuados.
La IA generativa continuará evolucionando, introduciendo nuevas capacidades y riesgos. Las empresas que inviertan ahora en un marco sólido de seguridad y gobierno estarán mejor posicionadas para adaptarse a estos cambios y serán más resilientes ante la evolución del panorama normativo.
Un enfoque estrechamente integrado de la seguridad y el gobierno de la IA es crucial. Los equipos de seguridad y gobierno deben operar en sincronía con:
Al adoptar estas prácticas integradas, las empresas pueden maximizar el potencial transformador de la IA generativa al tiempo que protegen sus datos, modelos y reputación. Con una estrategia bien ejecutada, su organización puede innovar con confianza, adelantarse a los requisitos de cumplimiento y generar confianza con los stakeholders en un futuro impulsado por la IA.
La integración lista para usar entre Guardium AI Security y watsonx.governance proporciona una verdadera solución de riesgo y gobierno para equipos dispares que analicen un conjunto único de métricas para los riesgos empresariales y de seguridad para la IA fiable.
Guardium AI Security ofrece una solución robusta de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA y reunir a los equipos de seguridad y gobierno en un único conjunto de métricas, para una IA segura y fiable. Permite a las organizaciones:
Guardium le ayuda a proteger su IA a lo largo de su ciclo de vida, desde el descubrimiento de activos de IA hasta la evaluación de vulnerabilidades y configuraciones erróneas, garantizando un uso seguro hasta la gestión del cumplimiento. Le permite proteger los modelos que crea localmente, utilizar en la nube o consumir, ofrece la posibilidad de ejecutar pruebas de penetración automatizadas, analizar las instrucciones de entrada y salida con un firewall de IA y gestionar el cumplimiento normativo en 12 marcos.
La integración lista para usar con IBM® watsonx.governance proporciona una verdadera solución de riesgo y gobierno para que equipos dispares puedan consultar un único conjunto de métricas sobre riesgos empresariales y de seguridad. Cuando Guardium AI Security detecta la IA en la sombra, se incorpora a watsonx.governance, se alinea con el caso de uso adecuado y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento correspondientes. Ahora, sus equipos de gobierno y seguridad consultan el mismo inventario de IA y los mismos riesgos de IA para una IA fiable.
Descubra el primer software del sector que reúne a los equipos de seguridad y gobierno de IA para ofrecer una visión unificada de la posición de riesgo de las empresas.
1 Gartner Press Release. Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond. 22 de octubre de 2024.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.