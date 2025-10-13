Convertir el riesgo en resiliencia con IBM® Maximo Vegetation Management

En 2024, EE. UU. vio más de 61 000 incendios forestales que quemaron casi 8,9 millones de acres, muchos de los cuales fueron provocados por el crecimiento excesivo de vegetación cerca de la infraestructura de servicios públicos. Esto se ha convertido en una de las principales causas de incendios y cortes de energía, especialmente en estados de alto riesgo como California y Texas.*

Por eso, IBM se enorgullece de anunciar una nueva y potente característica: IBM Maximo Vegetation Management ahora forma parte de Maximo Application Suite, transformando las entradas en conocimientos que se pueden ejecutar en una solución unificada.