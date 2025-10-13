Convertir el riesgo en resiliencia con IBM® Maximo Vegetation Management

IBM Maximo Vegetation Management transforma diversas entradas de datos en conocimientos que se pueden ejecutar, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva las áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de recursos en lugar de depender de la poda cíclica.
En 2024, EE. UU. vio más de 61 000 incendios forestales que quemaron casi 8,9 millones de acres, muchos de los cuales fueron provocados por el crecimiento excesivo de vegetación cerca de la infraestructura de servicios públicos. Esto se ha convertido en una de las principales causas de incendios y cortes de energía, especialmente en estados de alto riesgo como California y Texas.*
Por eso, IBM se enorgullece de anunciar una nueva y potente característica: IBM Maximo Vegetation Management ahora forma parte de Maximo Application Suite, transformando las entradas en conocimientos que se pueden ejecutar en una solución unificada.
En el panorama de servicios, infraestructuras y operaciones de hoy en día, la gestión de la vegetación no consiste solo en podar árboles; se trata de proteger los activos, garantizar la seguridad pública y optimizar la eficiencia operativa. Dado que la volatilidad climática aumenta el riesgo de incendios forestales e interrupciones, las organizaciones necesitan soluciones más inteligentes y basadas en datos para gestionar de forma proactiva la vegetación cerca de líneas eléctricas, oleoductos y corredores de transporte.
Una solución moderna de gestión de la vegetación permite a los equipos obtener conocimientos en tiempo real, análisis de datos, flujos de trabajo automatizados, transformando el mantenimiento reactivo en protección proactiva de activos. No es solo una herramienta; es una salvaguarda para la fiabilidad, el cumplimiento y la sostenibilidad.
IBM Maximo Vegetation Management transforma diversas entradas de datos en conocimientos que se pueden ejecutar, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva las áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de recursos, en lugar de depender de la poda cíclica.
Los clientes pueden adaptar sus conocimientos utilizando múltiples fuentes de imágenes, ya sean vistas satelitales, escaneos LiDAR 3D o un enfoque híbrido, garantizando el nivel adecuado de detalle para cada terreno y activo. Nuestro motor de puntuación de riesgos con IA analiza imágenes y datos de activos para detectar riesgos de invasión, predecir el crecimiento y priorizar el mantenimiento más allá de la detección, calculando la densidad de la vegetación y los niveles de prioridad para identificar las zonas de alto riesgo antes de que se conviertan en incidentes. Y con una integración perfecta de las órdenes de trabajo, los equipos pueden mover de conocimiento a acción en un producto unificado que realiza un seguimiento de la ejecución, el cumplimiento y el rendimiento, todo en uno.
La gestión de la vegetación está evolucionando del mantenimiento reactivo a la mitigación proactiva de riesgos, y el impacto va mucho más allá de la silvicultura.
Se trata de un salto adelante en la resiliencia operativa. Al combinar los conocimientos de vegetación impulsados por IA con las sólidas capacidades de activos y órdenes de trabajo, las empresas de servicios públicos obtienen una solución escalable e integral para la prevención de interrupciones que mejora la eficiencia operativa y reduce los costes.
Tanto si es gestor de vegetación, jefe de operaciones o ingeniero de fiabilidad de activos, IBM Maximo Vegetation Management le permite:
Descubra cómo pasar de la información a la ejecución y crear una operación más inteligente y segura.