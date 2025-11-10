Convertir flujos de datos ocultos en conocimientos fiables: OpenLineage dentro de IBM® watsonx.data intelligence

Custom Lineage Mappings reúne lo mejor de todos los mundos: linaje automatizado de escáneres, linaje emitido por productores OpenLineage existentes y linaje personalizado definido a través de cargas útiles OpenLineage.

IBM watsonx.data intelligence utiliza OpenLineage, un estándar abierto para describir cómo se mueven los datos en tiempo de ejecución o en tiempo de diseño. Permite a las organizaciones definir eventos de linaje para cualquier sistema, incluidos los personalizados y los heredados, y reunirlos en un gráfico de linaje unificado y gobernado que revela cómo se mueven y transforman los datos a lo largo de todo el recorrido de los mismos.

Cada evento de OpenLineage describe cómo se mueven los datos: las entradas que lee, el trabajo que los transforma y los resultados que produce. Estos eventos pueden generarse automáticamente mediante herramientas como dbt o Airflow, o bien los clientes pueden decidir si emitirlos automáticamente o documentarlos manualmente para entornos propietarios y heredados. Una vez importados, watsonx.data intelligence alinea estos eventos con los activos conocidos y los visualiza dentro de una vista de linaje más amplia.

Para garantizar la precisión y la coherencia, watsonx.data intelligence proporciona dos mecanismos básicos:

Las plantillas de tecnologías definen cómo se interpretan y muestran los trabajos y los conjuntos de datos definidos en las cargas útiles de OpenLineage. watsonx.data intelligence incluye plantillas predefinidas y le permite crear otras personalizadas, lo que garantiza un linaje coherente en diversas tecnologías.

La asignación de fuentes de datos vincula automáticamente los conjuntos de datos y los trabajos de OpenLineage con los activos de datos existentes en watsonx.data intelligence. También puede definir reglas personalizadas para asignar espacios de nombres específicos a fuentes de datos conocidas, integrando el linaje personalizado de manera fluida a la vista empresarial gobernada.

Como resultado, Custom Lineage Mappings proporciona un gráfico gobernado y unificado que integra el linaje automatizado y personalizado.