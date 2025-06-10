Transformar las cadenas de suministro B2B con IBM® Sterling Order Management

La presentación de las capacidades B2B mejoradas de IBM Sterling Order Management marca un gran paso adelante para ayudar a las empresas a transformar las operaciones fragmentadas de la cadena de suministro en redes unificadas, inteligentes y colaborativas. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente complejidad en el comercio B2B, la necesidad de soluciones autónomas impulsadas por IA que agilicen la toma de decisiones y automaticen la ejecución nunca ha sido mayor.

Las empresas B2B suelen operar en entornos muy complejos: hacen malabarismos con grandes pedidos basados en contratos, gestionan cuentas de alto valor y coordinan el inventario en varias ubicaciones. A diferencia del B2C, las transacciones B2B implican términos intrincados, largos ciclos de compra y la necesidad de visibilidad en tiempo real del rendimiento de los pedidos y contratos.

Para satisfacer estas necesidades, IBM ha anunciado el lanzamiento de nuevas capacidades B2B avanzadas dentro de Sterling Order Management. Estas mejoras están diseñadas específicamente para ayudar a empresas de todos los sectores (como la fabricación, la venta al por mayor, la distribución y la automoción) a gestionar de manera fluida flujos de trabajo B2B complejos.