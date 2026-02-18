Transforme la productividad empresarial con agentes de IA para IBM® Cloud Pak for Integration

IBM se complace en anunciar que los agentes de IA de IBM Cloud Pak for Integration están disponibles para el público general el 25 de marzo de 2026, incluidos en el próximo paquete de correcciones 16.1.3.
Los agentes de IA de Cloud Pak for Integration ofrecen conocimiento operativo a través de consultas en lenguaje natural, ayudando a los equipos a identificar rápidamente problemas, analizar registros, comprender la topología y detectar anomalías en entornos híbridos. Al convertir datos complejos en una guía clara que se puede ejecutar, reducen el tiempo de resolución de problemas, mejoran el estado del sistema y refuerzan la resiliencia, al tiempo que mantienen a los administradores en pleno control.
Las organizaciones confían en una integración coherente y de alto rendimiento en entornos híbridos para mantener la eficiencia operativa y ofrecer experiencias digitales fluidas. Cuando los sistemas se ralentizan, ya sea debido al aumento de la profundidad de las colas, la reducción del rendimiento o el aumento de los tiempos de respuesta, el impacto en las operaciones empresariales puede ser significativo. El diagnóstico de estos problemas a menudo requiere navegar por registros complejos, herramientas especializadas y un profundo conocimiento del producto.
Para abordar estos desafíos, IBM está haciendo que el conocimiento operativo impulsado por inteligencia artificial sea más accesible. Tras la presentación preliminar de la tecnología a finales del tercer trimestre de 2025, IBM se complace en anunciar que los agentes de IA para IBM Cloud Pak for Integration estarán disponibles de forma generalizada el 25 de marzo de 2026, incluidos en el próximo paquete de correcciones 16.1.3.
Estos nuevos agentes de IA están diseñados para simplificar la forma en que los usuarios identifican, comprenden y resuelven problemas en todo su entorno de integración. En lugar de buscar manualmente registros o hacer referencia a varias fuentes de configuración, los usuarios ahora pueden hacer preguntas en lenguaje natural directamente dentro de la IU de Cloud Pak for Integration Platform. Los agentes ayudan en las comprobaciones de estado, ponen de relieve las anomalías, resumen las causas potenciales y proporcionan orientaciones para actuar.
Varios agentes especializados actúan entre bastidores (cada uno con una función específica) y, al mismo tiempo, ofrecen una experiencia unificada al usuario. Las capacidades incluyen:
Es importante tener en cuenta que estos agentes solo proporcionan información de asesoramiento. No realizan modificaciones autónomas del sistema; los administradores mantienen el control total de las decisiones operativas.
Los entornos de integración modernos son cada vez más distribuidos, dinámicos y de misión crítica. A medida que las organizaciones dependen de aplicaciones interconectadas, APIs, eventos y mensajería, la capacidad de identificar y abordar rápidamente problemas se convierte en un contribuyente directo a la continuidad del negocio y el rendimiento. Los agentes de IA aportan valor empresarial al:
Reducir el tiempo necesario para obtener información
Los equipos dedican menos tiempo a navegar por los registros o buscar documentación, lo que acelera el diagnóstico durante los períodos pico o los incidentes.
Aumentar la eficiencia operativa
Al consolidar los datos procedentes de múltiples fuentes y presentarlos en un lenguaje sencillo, los agentes reducen la carga cognitiva y agilizan los procesos de resolución de problemas.
Cubrir las brechas de habilidades
No todos los usuarios tienen una amplia experiencia en Kubernetes, integración de Kubernetes, topologías o diagnósticos específicos de productos. Los agentes ayudan a democratizar el conocimiento, lo que permite a equipos más amplios participar con confianza en las operaciones.
Mejorar el estado y la resiliencia del sistema
Los controles de estado proactivos y la detección temprana de anomalías ayudan a las organizaciones a mantener la estabilidad y a reducir el tiempo de inactividad no planificado.
Mejorar la productividad en las cargas de trabajo de integración
Con una visibilidad más rápida del comportamiento del sistema y una orientación más clara sobre la corrección, las empresas pueden mantener el rendimiento, cumplir los SLA y mantener los procesos críticos funcionando sin problemas.
La integración es el tejido conectivo de las empresas digitales modernas. Cada llamada a la API, flujo de mensajes, flujo de eventos y transformación de datos juega un papel en la experiencia del cliente, la precisión operativa y la capacidad de respuesta empresarial. Cuando surgen problemas, incluso los retrasos menores pueden tener consecuencias posteriores, desde la ralentización de las transacciones hasta la falta de actualizaciones en los sistemas de registro. Estos fracasos afectan a la confianza de los clientes y a los beneficios empresariales. Las capacidades operativas mejoradas por IA son importantes porque:
La complejidad está aumentando
Las implementaciones híbridas y de múltiples nubes y los patrones de integración distribuidos hacen que sea más difícil que nunca diagnosticar problemas manualmente.
Las expectativas de capacidad de respuesta en tiempo real están aumentando
Los clientes esperan interacciones instantáneas. Los retrasos o fallos erosionan la confianza y pueden afectar directamente a los ingresos.
Los equipos operativos se enfrentan a demandas crecientes
Los equipos de operaciones de TI son responsables de más sistemas, más entornos y más monitorización en tiempo real que nunca. Los agentes de IA ayudan a ampliar su eficacia sin aumentar la carga de trabajo.
La IA convierte los datos en información procesable
Los archivos de registro, las métricas, los mapas de topología y la documentación contienen mucha información, pero su interpretación es costosa. Los agentes transforman esta información en bruto en evaluaciones claras y relevantes.
Las organizaciones necesitan una adopción segura y guiada de la IA
Los agentes mejoran la toma de decisiones al tiempo que garantizan que los operadores mantengan el control total, lo que ayuda a las organizaciones a adoptar la IA de forma responsable y gradual en los sistemas críticos.
Las organizaciones que ejecutan IBM Cloud Pak for Integration en Red Hat OpenShift pueden adoptar estas capacidades aplicando el paquete de correcciones 16.1.3, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de marzo de 2026, y aceptando los términos de licencia actualizados. Como estos agentes aprovechan el SaaS de watsonx.ai, también se necesita una suscripción a ese servicio.
Una vez habilitado, los equipos pueden comenzar a utilizar inmediatamente consultas en lenguaje natural para acelerar el análisis de la causa raíz, mejorar la eficiencia de la resolución de problemas y fortalecer la salud general del sistema.