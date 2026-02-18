Transforme la productividad empresarial con agentes de IA para IBM® Cloud Pak for Integration

Los agentes de IA de Cloud Pak for Integration ofrecen conocimiento operativo a través de consultas en lenguaje natural, ayudando a los equipos a identificar rápidamente problemas, analizar registros, comprender la topología y detectar anomalías en entornos híbridos. Al convertir datos complejos en una guía clara que se puede ejecutar, reducen el tiempo de resolución de problemas, mejoran el estado del sistema y refuerzan la resiliencia, al tiempo que mantienen a los administradores en pleno control.

Las organizaciones confían en una integración coherente y de alto rendimiento en entornos híbridos para mantener la eficiencia operativa y ofrecer experiencias digitales fluidas. Cuando los sistemas se ralentizan, ya sea debido al aumento de la profundidad de las colas, la reducción del rendimiento o el aumento de los tiempos de respuesta, el impacto en las operaciones empresariales puede ser significativo. El diagnóstico de estos problemas a menudo requiere navegar por registros complejos, herramientas especializadas y un profundo conocimiento del producto.

Para abordar estos desafíos, IBM está haciendo que el conocimiento operativo impulsado por inteligencia artificial sea más accesible. Tras la presentación preliminar de la tecnología a finales del tercer trimestre de 2025, IBM se complace en anunciar que los agentes de IA para IBM Cloud Pak for Integration estarán disponibles de forma generalizada el 25 de marzo de 2026, incluidos en el próximo paquete de correcciones 16.1.3.