El valor estratégico del soporte en el nuevo IBM® FlashSystem

El nuevo portfolio de IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 y 9600 marca un cambio del almacenamiento gestionado a una infraestructura basada en intenciones, diseñada para proteger, adaptarse y funcionar de forma continua.

Con los módulos FlashCore de quinta generación y FlashSystem.ai, la plataforma integra la ciberresiliencia, la inteligencia operativa y la eficiencia directamente en la capa de almacenamiento. Pero para obtener ese valor no basta con la tecnología. Depende también del soporte que reciba el sistema a lo largo de su ciclo de vida.

En el entorno actual, las interrupciones, el ransomware, las brechas de cumplimiento y los cambios fallidos son riesgos empresariales, no notas a pie de página de TI. A medida que FlashSystem se vuelve más asistido por IA y autónomo, el soporte también debe evolucionar. IBM Technology Lifecycle Services aplica la IA y la automatización antes de que se produzcan incidentes, identificando posibles problemas a tiempo y ayudando a prevenir interrupciones antes de que se intensifiquen.