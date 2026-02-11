El valor estratégico del soporte en el nuevo IBM® FlashSystem

El nuevo portfolio de IBM Storage FlashSystem marca un cambio del almacenamiento gestionado a una infraestructura basada en objetivos, diseñada para proteger, adaptarse y funcionar de forma continua.
El nuevo portfolio de IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 y 9600 marca un cambio del almacenamiento gestionado a una infraestructura basada en intenciones, diseñada para proteger, adaptarse y funcionar de forma continua.
Con los módulos FlashCore de quinta generación y FlashSystem.ai, la plataforma integra la ciberresiliencia, la inteligencia operativa y la eficiencia directamente en la capa de almacenamiento. Pero para obtener ese valor no basta con la tecnología. Depende también del soporte que reciba el sistema a lo largo de su ciclo de vida.
En el entorno actual, las interrupciones, el ransomware, las brechas de cumplimiento y los cambios fallidos son riesgos empresariales, no notas a pie de página de TI. A medida que FlashSystem se vuelve más asistido por IA y autónomo, el soporte también debe evolucionar. IBM Technology Lifecycle Services aplica la IA y la automatización antes de que se produzcan incidentes, identificando posibles problemas a tiempo y ayudando a prevenir interrupciones antes de que se intensifiquen.
IBM Storage Expert Care Premium es el camino más rápido desde la capacidad de la plataforma hasta resultados empresariales fiables. Premium combina un gestor técnico de cuentas (TAM) de almacenamiento con una respuesta a incidentes mejorada, cargas de código realizadas por IBM (2x/año) y una comprobación del estado del hardware para reducir el riesgo de cambios y acelerar el tiempo de estabilización. Para entornos en los que los plazos de recuperación no son negociables, los niveles de servicio de mantenimiento comprometidos (CMSL) añaden objetivos definidos de respuesta, contacto y corrección además de Premium.
Novedades de Premium en la última generación de FlashSystem:
Storage Expert Care Premium está diseñado para operacionalizar los valores de FlashSystems Protect, Adapt, Perform a lo largo del ciclo de vida, como se describe a continuación:
La diferencia entre “funciona” y “funciona cuando más importa” no es solo la plataforma, es una estrategia de soporte alineada con la intención comercial y diseñada desde el primer día.
Antes de que se produzcan incidentes, IBM aplica la IA y la automatización para identificar posibles problemas a tiempo y ayudar a evitar que las interrupciones se intensifiquen. Electronic Service Agent (ESA) y Call Home proporcionan monitorización las 24 horas del día, diagnósticos automatizados y enrutamiento inteligente, a menudo resolviendo problemas sin creación manual de casos (de las solicitudes monitorizadas, más de nueve de cada diez se gestionan mediante automatización)1.
La experiencia humana sigue estando presente, con el apoyo de la IA. Con asistencia a agentes ahora ampliamente disponible en todo el soporte de infraestructura de IBM, los ingenieros pueden sacar a la luz rápidamente los conocimientos relevantes y las correcciones anteriores para ayudar a fundamentar sus análisis.
En los casos de FlashSystem, esto refleja cómo se diseña la IA para ayudar a investigar los problemas y apoyar la toma de decisiones, aumentando el juicio de los expertos en lugar de sustituirlo. Se accede a las capacidades de FlashSystem.ai a través de Storage Insights Pro, que ofrece dos años de datos de observabilidad, avisos con IA, comprobaciones de seguridad proactivas e integraciones API/webhook para poner en práctica la mejora continua.
Los clientes que adquieran IBM FlashSystem con IBM Storage Assurance obtienen actualizaciones generacionales completas del sistema, migraciones sin interrupciones, garantías de rendimiento y eficiencia energética, y precios predecibles durante un máximo de ocho años. Con Expert Care Premium incluido, Storage Assurance elimina la fricción del ciclo de vida y ayuda a las organizaciones a modernizar sin interrupciones.
IBM FlashSystem ofrece el rendimiento, la eficiencia y la ciberresiliencia que esperan las empresas modernas. IBM Expert Care Premium garantiza que el valor aparezca cuando más importa, a través de conocimiento proactivo, cambios estructurados y experiencia aumentada por IA que anticipan, adaptan y protegen a lo largo del ciclo de vida.
Más información sobre IBM Infrastructure Support Expert Care Suite (PDF)