Reinventar la planificación: más inteligente, más autónoma y verdaderamente suya

23 de julio de 2025

Ayushi Jain

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

Por primera vez, IBM® Planning Analytics se convierte en algo verdaderamente agéntico. Con esta nueva integración de Planning Analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en algo más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo de su negocio. No solo automatizado, no solo integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.

Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones le encuentran. Sin codificación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando la previsión caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones semanalmente, automáticamente".

Usted define la lógica, IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.

6 razones por las que esto es importante

Esta integración desbloquea nuevos niveles de agilidad, escalabilidad e inteligencia para los equipos de planificación:

  1. Flujos de trabajo agénticos que se ejecutan en toda su empresa: mover más allá de los paneles de control. Automatice las acciones en todos los departamentos, sistemas y aplicaciones.
  2. Agentes personalizados, creados para usted — no a partir de una plantilla: no se conforme con una IA para todos. Cree agentes que reflejen cómo trabaja su equipo, utilizando sus modelos, su lógica y sus conocimientos.
  3. Conexiones fluidas con las herramientas que ya utiliza: SAP, Salesforce, Workday; conéctelas todas. Cree flujos entre sistemas sin cambiar de plataforma.
  4. Sincronización en directo entre planes, personas y rendimiento: mantenga sus planes actualizados, sus equipos alineados y sus operaciones en movimiento en tiempo real.
  5. Acción inmediata sobre los cambios de datos: si sus ingresos caen, su equipo lo sabe. Si se produce un pico de costes, su previsión se actualiza. Automáticamente.
  6. Una base para futuros agentes prediseñados: hoy puede traer sus propios agentes o utilizar los de IBM watsonx Orchestrate. Pronto presentaremos agentes prediseñados para tareas comunes como previsión, análisis de escenarios y cierre, configurables para su empresa.

Experimente el poder de la planificación agéntica

Con capacidades agénticas, IBM Planning Analytics no solo da soporte a su negocio, sino que lo habilita, permitiéndole centrarse menos en ponerse al día y más en avanzar. No más retrasos. No más registros manuales. No más cuellos de botella.

Tanto si es un líder financiero, un planificador de operaciones o un arquitecto empresarial, este es su momento para hacer que la planificación trabaje para usted, y no al revés. Comience a explorar lo que es posible con IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.

Sus datos. Sus flujos de trabajo. Su ventaja competitiva en piloto automático.

