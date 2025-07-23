Por primera vez, IBM® Planning Analytics se convierte en algo verdaderamente agéntico. Con esta nueva integración de Planning Analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en algo más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo de su negocio. No solo automatizado, no solo integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.

Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones le encuentran. Sin codificación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando la previsión caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones semanalmente, automáticamente".

Usted define la lógica, IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.