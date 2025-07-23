23 de julio de 2025
Por primera vez, IBM® Planning Analytics se convierte en algo verdaderamente agéntico. Con esta nueva integración de Planning Analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en algo más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo de su negocio. No solo automatizado, no solo integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.
Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones le encuentran. Sin codificación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando la previsión caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones semanalmente, automáticamente".
Usted define la lógica, IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.
Esta integración desbloquea nuevos niveles de agilidad, escalabilidad e inteligencia para los equipos de planificación:
Con capacidades agénticas, IBM Planning Analytics no solo da soporte a su negocio, sino que lo habilita, permitiéndole centrarse menos en ponerse al día y más en avanzar. No más retrasos. No más registros manuales. No más cuellos de botella.
Tanto si es un líder financiero, un planificador de operaciones o un arquitecto empresarial, este es su momento para hacer que la planificación trabaje para usted, y no al revés. Comience a explorar lo que es posible con IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.
Sus datos. Sus flujos de trabajo. Su ventaja competitiva en piloto automático.