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Terraform Enterprise (TFE) Bring Your Own License: simplificación de la automatización empresarial con flexibilidad y control

Presentamos Terraform Enterprise Bring Your Own License: una potente opción para las organizaciones que buscan combinar las capacidades de Terraform Enterprise con la libertad de implementar en su propia nube, on-premises o en una infraestructura híbrida.

Terraform Enterprise (TFE) en IBM® Cloud agiliza la forma en la que las organizaciones configuran y gestionan la infraestructura como código. El modelo Bring Your Own License ayuda a los equipos a gestionar de forma centralizada las licencias en todas las unidades, mejorando el control y reduciendo el tiempo de obtención de valor.

Este enfoque es compatible con los planos de control multinube, lo que permite un gobierno y una seguridad coherentes. Con una configuración adecuada, también encaja bien en entornos de nube regulados y nube híbrida que requieren un fuerte cumplimiento normativo.

Al ejecutarse en la infraestructura resiliente de IBM Cloud, proporciona alta disponibilidad y escalabilidad. Reduce la sobrecarga operativa para que los equipos puedan centrarse en iniciativas estratégicas.

Panel de control de Terraform Enterprise en IBM Cloud.

Escalar la automatización con control, coherencia y cumplimiento

Las empresas están ampliando la automatización en entornos híbridos y multinube, pero las herramientas inconsistentes, los flujos de trabajo fragmentados y los requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos dificultan mantener el control a escala. Los equipos necesitan una forma de ofrecer un aprovisionamiento de infraestructura rápido y gobernado sin aumentar la complejidad operativa ni correr el riesgo de desviarse de la seguridad.

Las organizaciones adoptan Terraform Enterprise Bring Your Own License para ejecutar Terraform Enterprise en sus propias cuentas en la nube o centros de datos. Mientras los equipos interactúan con un flujo de trabajo IaC familiar y optimizado, Terraform Enterprise Bring Your Own License opera entre bastidores como una plataforma de automatización segura y gobernada que centraliza políticas, cumplimiento y orquestación.

Este es el momento en que las empresas pasan de “una decisión de implementación” a un modelo de automatización estratégico.

1. Una capa centralizada de control y orquestación

En el núcleo hay una instancia de Terraform Enterprise implementada en el entorno propio del cliente. Su función es:

  • Aplicar políticas en toda la empresa
  • Estandarizar los flujos de trabajo en todos los equipos
  • Gestionar la orquestación y el acceso al espacio de trabajo
  • Integrar con sistemas de identidad y cumplimiento

En lugar de herramientas de automatización dispersas, Bring Your Own License proporciona una capa unificada y gobernada que se escala sin comprometer la seguridad.

2. Componentes modulares optimizados para las necesidades empresariales

Esta arquitectura permite componentes distintos y especializados para apoyar la capa de orquestación:

  • Entornos de ejecución que ejecutan planes de Terraform de forma segura dentro de la red del cliente
  • Motores de políticas como código que imponen el gobierno en cada paso
  • Módulos de integración que conectan Terraform Enterprise a los sistemas existentes de nube, seguridad y auditoría

Esta modularidad permite a las organizaciones evolucionar las capacidades sin rediseñar todo el entorno.

3. Una capa de datos y cumplimiento diseñada para la confianza

Terraform Enterprise Bring Your Own License garantiza que todos los archivos, registros, secretos y políticas estatales permanezcan dentro de los límites del cliente. Este enfoque refuerza el cumplimiento normativo, da respuesta a las necesidades de residencia de datos y garantiza que la plataforma pueda llevar a cabo acciones, como el aprovisionamiento de infraestructura, sin exponer datos confidenciales al exterior.

Caso de uso: entrega de infraestructura coherente y compatible para los equipos de plataformas

Los ingenieros de plataformas dan soporte a miles de desarrolladores que confían en una infraestructura rápida, segura y predecible para crear y ejecutar aplicaciones. Su objetivo es sencillo: asegurarse de que los equipos reciban los recursos que necesitan, de forma rápida y sin ningún riesgo de cumplimiento.

La complejidad proviene de la gran variedad de necesidades de infraestructura que fluyen a través del equipo de la plataforma: cada solicitud conlleva diferentes niveles de urgencia, vías de aprobación y requisitos de gobierno. Para cumplir con los estándares empresariales, es necesario que se den tres condiciones de forma sistemática:

  • Las políticas adecuadas se aplican automáticamente en el momento del aprovisionamiento.
  • Los equipos correctos reciben el nivel de acceso adecuado con total capacidad de auditoría.
  • El aprovisionamiento comienza de inmediato, sin problemas de seguridad ni cumplimiento.

Con Terraform Enterprise Bring Your Own License, los equipos de la plataforma ofrecen una infraestructura rápida, gobernada y coherente, lo que garantiza que los desarrolladores sigan siendo productivos mientras la organización se mantiene segura.

Comience hoy mismo

Terraform Enterprise Bring Your Own License le ofrece una forma sencilla y segura de ejecutar Terraform Enterprise en su propio entorno: manteniendo el control de su infraestructura, cumplimiento normativo y flujo de trabajo de automatización. Con este modelo, puede adaptar las licencias a las necesidades de su empresa, ampliar el gobierno entre los equipos y acelerar el aprovisionamiento con confianza.

Pruebe Terraform Enterprise Bring Your Own License en IBM Cloud

Kumar Kaushlendra

Advisory Product Manager

IBM