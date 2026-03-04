Terraform Enterprise (TFE) Bring Your Own License: simplificación de la automatización empresarial con flexibilidad y control

Terraform Enterprise (TFE) en IBM® Cloud agiliza la forma en la que las organizaciones configuran y gestionan la infraestructura como código. El modelo Bring Your Own License ayuda a los equipos a gestionar de forma centralizada las licencias en todas las unidades, mejorando el control y reduciendo el tiempo de obtención de valor.

Este enfoque es compatible con los planos de control multinube, lo que permite un gobierno y una seguridad coherentes. Con una configuración adecuada, también encaja bien en entornos de nube regulados y nube híbrida que requieren un fuerte cumplimiento normativo.

Al ejecutarse en la infraestructura resiliente de IBM Cloud, proporciona alta disponibilidad y escalabilidad. Reduce la sobrecarga operativa para que los equipos puedan centrarse en iniciativas estratégicas.