Presentamos la aceleración por GPU para IBM® watsonx.data: Versión preliminar técnica privada

En la conferencia NVIDIA GTC, IBM, NVIDIA y Nestlé mostraron lo que se puede lograr cuando la aceleración por GPU se combina con una arquitectura de datos abierta, y demostraron que las cargas de trabajo de análisis pueden ser hasta cinco veces más rápidas, mientras que los costes se reducen hasta en un 83 %. Fue una clara señal de cómo puede ser el futuro de las cargas de trabajo de uso intensivo de datos cuando se replantean conjuntamente el rendimiento y la eficiencia.

Hoy, IBM aprovecha ese impulso con el anuncio oficial de la versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para watsonx.data, diseñada para ayudar a las empresas a hacer frente a uno de sus retos más acuciantes: el creciente coste del análisis de datos y la IA a escala.

A medida que las organizaciones amplían el uso de la IA y el análisis de datos en entornos cada vez más complejos y distribuidos, los sistemas tradicionales basados en CPU tienen dificultades para seguir el ritmo. El resultado es una obtención de perspectivas más lenta, unos costes de infraestructura cada vez mayores y una presión creciente sobre los equipos de datos para que generen más valor con menos recursos. La aceleración por GPU representa una nueva vía de futuro.