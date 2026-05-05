Presentamos la aceleración por GPU para IBM® watsonx.data: Versión preliminar técnica privada

Diseñado para ayudar a las empresas a hacer frente a uno de sus retos más acuciantes: el aumento del coste del análisis de datos y la IA a escala.
En la conferencia NVIDIA GTC, IBM, NVIDIA y Nestlé mostraron lo que se puede lograr cuando la aceleración por GPU se combina con una arquitectura de datos abierta, y demostraron que las cargas de trabajo de análisis pueden ser hasta cinco veces más rápidas, mientras que los costes se reducen hasta en un 83 %. Fue una clara señal de cómo puede ser el futuro de las cargas de trabajo de uso intensivo de datos cuando se replantean conjuntamente el rendimiento y la eficiencia.
Hoy, IBM aprovecha ese impulso con el anuncio oficial de la versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para watsonx.data, diseñada para ayudar a las empresas a hacer frente a uno de sus retos más acuciantes: el creciente coste del análisis de datos y la IA a escala.
A medida que las organizaciones amplían el uso de la IA y el análisis de datos en entornos cada vez más complejos y distribuidos, los sistemas tradicionales basados en CPU tienen dificultades para seguir el ritmo. El resultado es una obtención de perspectivas más lenta, unos costes de infraestructura cada vez mayores y una presión creciente sobre los equipos de datos para que generen más valor con menos recursos. La aceleración por GPU representa una nueva vía de futuro.
Los primeros resultados obtenidos por los clientes que han participado en la vista previa técnica privada demuestran el potencial real de este enfoque.
Estos resultados no son simples mejoras graduales. Suponen un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones pueden abordar las cargas de trabajo de uso intensivo de datos, ya que el aumento del rendimiento y la reducción de costes ya no son una disyuntiva, sino un resultado combinado. A medida que aumentan los volúmenes de datos y se acelera la adopción de la IA, este tipo de mejora radical está pasando rápidamente de ser una ventaja competitiva a convertirse en una necesidad empresarial.
IBM también ha aplicado esta innovación a nivel interno a través de su organización de CIO, actuando como "cliente cero" para watsonx.data acelerado por GPU. En las primeras implementaciones, al ejecutar IBM watsonx.data Presto C++ con aceleración por GPU, en comparación con la ejecución solo por CPU, los equipos de IBM han logrado un rendimiento de consulta hasta 25 veces más rápido 1, y redujeron los costes de esta carga de trabajo en aproximadamente un 80 % gracias a la reducción del tiempo de ejecución 2. Estos resultados demuestran la escalabilidad del enfoque y el compromiso de IBM de validar la tecnología en entornos empresariales reales antes de ofrecerla a los clientes. Estos resultados se derivan de las pruebas realizadas por IBM con cargas de trabajo de consultas de telemetría en infraestructura de GPU Nvidia A100. Los resultados pueden variar en función de la consulta, el volumen de datos, la infraestructura, la configuración y las condiciones.
En el centro de esta innovación se halla un cambio sencillo pero eficaz: trasladar las operaciones de consulta que requieren un gran esfuerzo computacional, como las uniones, las agregaciones y los filtrados, de las CPU a las GPU. Al aprovechar el procesamiento masivo en paralelo, las cargas de trabajo analíticas pueden ejecutarse mucho más rápido que con los enfoques tradicionales, al tiempo que se reduce considerablemente el uso y el coste de la infraestructura.
Esto supone algo más que una simple mejora del rendimiento: se trata de un cambio estructural en el funcionamiento de la economía del análisis de datos. Unas consultas más rápidas se traducen en decisiones más rápidas. Unos requisitos de computación menores se traducen directamente en una reducción del coste por consulta. Gracias a un uso más eficiente de los recursos, las organizaciones pueden escalar las cargas de trabajo de análisis de datos e IA sin que ello suponga un aumento lineal de los costes.
Uno de los principales obstáculos para la modernización siempre ha sido la complejidad. Muchas soluciones de rendimiento exigen reescribir código SQL, migrar datos o rediseñar los pipelines. Con la aceleración por GPU, esta disyuntiva desaparece.
Esta capacidad es totalmente transparente para los usuarios, ya que las consultas, los formatos de datos y los conectores existentes siguen funcionando como hasta ahora. Las organizaciones pueden beneficiarse de inmediato de una ejecución más rápida de las consultas, una mayor concurrencia y una menor latencia, sin necesidad de alterar los flujos de trabajo existentes. Por tanto, es una solución ideal para las empresas que buscan un equilibrio entre innovación y estabilidad operativa.
También es importante señalar que la solución está diseñada para entornos híbridos, ya que se integra de manera fluida tanto en implementaciones en la nube como locales, y mantiene la compatibilidad con Presto de código abierto y un gobierno de nivel empresarial.
Actualmente, estamos ampliando el acceso a esta capacidad a través de nuestro programa de versión preliminar técnica privada, que ofrece a determinados clientes la oportunidad de colaborar directamente con los equipos de producto e ingeniería de IBM, influir en la hoja de ruta y disfrutar de acceso anticipado al rendimiento analítico de próxima generación.
Si su organización realiza análisis a gran escala, explora cargas de trabajo impulsadas por IA o busca mejorar la relación precio-rendimiento sin interrupciones, le invitamos a unirse a nosotros.
Participe en la versión preliminar técnica privada de la aceleración por GPU de IBM watsonx.data y ayude a dar forma al futuro del análisis empresarial:
1 *Basado en pruebas internas de IBM sobre cargas de trabajo de telemetría que comparan una infraestructura acelerada por GPU que consta de un sistema local que utiliza un único servidor con 8 GPU Nvidia A100 con CPU en watsonx.data SaaS con Presto ejecutándose en IBM Cloud. En el conjunto de datos completo, de aproximadamente 1159 millones de filas, las consultas de telemetría se completaron en 1,77 minutos utilizando 4 GPU, frente a un tiempo de referencia anterior de aproximadamente 45 minutos en el entorno de CPU. Los resultados se basan en cargas de trabajo y configuraciones probadas. El rendimiento real variará en función del tipo de consulta, el volumen de datos, la infraestructura, la configuración del clúster y las condiciones de funcionamiento.
2 *Basado en pruebas internas de IBM sobre cargas de trabajo de telemetría que comparan una infraestructura acelerada por GPU que consta de un sistema local que utiliza un único servidor con 8 GPU Nvidia A100 con CPU en watsonx.data SaaS con Presto ejecutándose en IBM Cloud. En el conjunto de datos completo de aproximadamente 1159 millones de filas, las consultas de telemetría se completaron en 1,77 minutos utilizando 4 GPU, en comparación con una línea de base anterior de aproximadamente 45 minutos en el entorno de CPU. Los costes de CPU se basaron en el coste de instancia publicado por IBM por consulta utilizando la configuración de instancias SaaS de watsonx.data en IBM Cloud. El coste de GPU por consulta del sistema local probado de watsonx.data ejecutándose en GPU no estaba disponible directamente y se estimó partiendo de la suposición de que el coste por hora de GPU es el doble del coste por hora de CPU. Los cálculos de costes utilizan el tiempo de ejecución como variable principal. Basándose en esta metodología, se estimó que el coste total disminuiría a aproximadamente un 15-20 % del coste anterior, lo que implica un posible ahorro del 80-85 %. Los costes reales variarán en función de los precios, el perfil de la carga de trabajo, la configuración de la infraestructura, la utilización y las condiciones operativas.