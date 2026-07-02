Presentamos IBM Db2 Serverless Technical Preview: una base de datos sin servidor para desarrolladores y agentes

Abra una base de datos de Db2 en segundos. Conecte su aplicación. Empiece a construir. Sin capacidad para planificar, sin infraestructura para dimensionar, sin operaciones para ejecutar.
Nos complace anunciar la vista previa técnica de IBM® Db2 Serverless, un servicio de bases de datos nativo de la nube totalmente gestionado que facilita la creación, conexión y escalado de bases de datos sin necesidad de gestionar la infraestructura. Lleva el motor IBM Db2 en el que las empresas ya confían a un modelo totalmente sin servidor, con aprovisionamiento de autoservicio, seguridad de nivel empresarial y escala elástica que no requiere planificación de capacidad por adelantado.
A medida que más aplicaciones y agentes de IA crean y operan bases de datos por su cuenta, necesitan una base de datos que responda a su velocidad y no les haga esperar para aprovisionar o escalar. Db2 Serverless satisface esa necesidad sin obligar a hacer concesiones. Los agentes y desarrolladores obtienen velocidad sin servidor en un motor probado en cargas de trabajo exigentes y de misión crítica, con la seguridad, la integridad de los datos y la fiabilidad que requieren esas cargas de trabajo. Los agentes crean y gestionan bases de datos en código a través de interfaces REST y MCP, y la ramificación basada en instantáneas proporciona copias aisladas de producción para desarrollo y pruebas.
Los asistentes de IA y los agentes de software ahora generan código, prestan servicios y conectan aplicaciones juntos. Para unirse a ese bucle, una base de datos debe ser fácil de crear y gestionar mediante programación.
Db2 Serverless envía los componentes básicos en la vista previa técnica:
Esto hace que Db2 sea fácil de crear, configurar y gestionar en código para los desarrolladores y sus herramientas, por lo que crear una base de datos encaja perfectamente en un flujo de trabajo impulsado por agentes.
La ramificación basada en instantáneas es una de las más destacadas en su lanzamiento. Ahora puede crear copias aisladas de una base de datos para desarrollo y pruebas, sin tocar la producción. Pruebe los cambios en el esquema, valide las actualizaciones, pruebe nuevas características y ejecute tareas en paralelo, cada una en su propio entorno.
A medida que crece el desarrollo asistido por IA, la ramificación importa más. Los desarrolladores y agentes necesitan entornos seguros para experimentar e iterar. La ramificación les da eso y mantiene la producción protegida.
Db2 Serverless reduce la sobrecarga operativa y vincula el coste al uso real, por lo que nunca sobreaprovisionará ni esperará:
Simplicidad sin servidor con la base Db2. La vista previa técnica incluye:
Obtiene un motor de producción que está listo para construir desde el primer día, para que cualquier equipo pueda construir sobre él con confianza.
IBM Db2 Serverless es ideal para aplicaciones transaccionales, nuevos desarrollos, entornos de desarrollo y pruebas, pruebas de concepto y análisis ligeros. La vista previa técnica es su primera oportunidad para desarrollar aplicaciones basadas en ella.
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