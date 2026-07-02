Ilustración de una nube, un cubo de datos, un panel de código y un gráfico de barras conectados por líneas de red sobre un fondo claro
Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos IBM Db2 Serverless Technical Preview: una base de datos sin servidor para desarrolladores y agentes

Abra una base de datos de Db2 en segundos. Conecte su aplicación. Empiece a construir. Sin capacidad para planificar, sin infraestructura para dimensionar, sin operaciones para ejecutar.

Publicado el 2 de julio de 2026

Nos complace anunciar la vista previa técnica de IBM® Db2 Serverless, un servicio de bases de datos nativo de la nube totalmente gestionado que facilita la creación, conexión y escalado de bases de datos sin necesidad de gestionar la infraestructura. Lleva el motor IBM Db2 en el que las empresas ya confían a un modelo totalmente sin servidor, con aprovisionamiento de autoservicio, seguridad de nivel empresarial y escala elástica que no requiere planificación de capacidad por adelantado.

A medida que más aplicaciones y agentes de IA crean y operan bases de datos por su cuenta, necesitan una base de datos que responda a su velocidad y no les haga esperar para aprovisionar o escalar. Db2 Serverless satisface esa necesidad sin obligar a hacer concesiones. Los agentes y desarrolladores obtienen velocidad sin servidor en un motor probado en cargas de trabajo exigentes y de misión crítica, con la seguridad, la integridad de los datos y la fiabilidad que requieren esas cargas de trabajo. Los agentes crean y gestionan bases de datos en código a través de interfaces REST y MCP, y la ramificación basada en instantáneas proporciona copias aisladas de producción para desarrollo y pruebas.

Preparado para un futuro centrado en los agentes

Los asistentes de IA y los agentes de software ahora generan código, prestan servicios y conectan aplicaciones juntos. Para unirse a ese bucle, una base de datos debe ser fácil de crear y gestionar mediante programación.

Db2 Serverless envía los componentes básicos en la vista previa técnica:

  • API REST para la gestión y el aprovisionamiento de servicios
  • Compatibilidad con MCP Gateway para las operaciones del ciclo de vida del servicio
  • Escalado automático y operaciones gestionadas por IBM

Esto hace que Db2 sea fácil de crear, configurar y gestionar en código para los desarrolladores y sus herramientas, por lo que crear una base de datos encaja perfectamente en un flujo de trabajo impulsado por agentes.

Bifurque como si fuera código de bifurcación

La ramificación basada en instantáneas es una de las más destacadas en su lanzamiento. Ahora puede crear copias aisladas de una base de datos para desarrollo y pruebas, sin tocar la producción. Pruebe los cambios en el esquema, valide las actualizaciones, pruebe nuevas características y ejecute tareas en paralelo, cada una en su propio entorno.

A medida que crece el desarrollo asistido por IA, la ramificación importa más. Los desarrolladores y agentes necesitan entornos seguros para experimentar e iterar. La ramificación les da eso y mantiene la producción protegida.

Escale según la demanda, pague por el uso

Db2 Serverless reduce la sobrecarga operativa y vincula el coste al uso real, por lo que nunca sobreaprovisionará ni esperará:

  • Escalado elástico: la computación sigue la demanda de la carga de trabajo, sin planificación manual de la capacidad
  • Escalado a cero: las aplicaciones inactivas pausan el cálculo
  • Pague según el uso: pague por lo que usa, empiece poco a poco y crezca sobre la marcha
  • Mantenimiento automatizado: IBM gestiona las actualizaciones de infraestructura y motores con una interrupción mínima

Basado en el motor Db2 en el que confía

Simplicidad sin servidor con la base Db2. La vista previa técnica incluye:

  • SQL Standard con compatibilidad completa con Db2
  • OLTP para aplicaciones transaccionales
  • Resiliencia de servicios gestionados por IBM para la continuidad del negocio
  • Mantenimiento automatizado de infraestructuras y bases de datos
  • Una arquitectura de servicios lista para la producción

Obtiene un motor de producción que está listo para construir desde el primer día, para que cualquier equipo pueda construir sobre él con confianza.

Ya disponible en vista previa técnica

IBM Db2 Serverless es ideal para aplicaciones transaccionales, nuevos desarrollos, entornos de desarrollo y pruebas, pruebas de concepto y análisis ligeros. La vista previa técnica es su primera oportunidad para desarrollar aplicaciones basadas en ella. 

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Autor

Jillian Quiller

Growth Product Manager, Db2

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