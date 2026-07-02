Presentamos IBM Db2 Serverless Technical Preview: una base de datos sin servidor para desarrolladores y agentes

Nos complace anunciar la vista previa técnica de IBM® Db2 Serverless, un servicio de bases de datos nativo de la nube totalmente gestionado que facilita la creación, conexión y escalado de bases de datos sin necesidad de gestionar la infraestructura. Lleva el motor IBM Db2 en el que las empresas ya confían a un modelo totalmente sin servidor, con aprovisionamiento de autoservicio, seguridad de nivel empresarial y escala elástica que no requiere planificación de capacidad por adelantado.

A medida que más aplicaciones y agentes de IA crean y operan bases de datos por su cuenta, necesitan una base de datos que responda a su velocidad y no les haga esperar para aprovisionar o escalar. Db2 Serverless satisface esa necesidad sin obligar a hacer concesiones. Los agentes y desarrolladores obtienen velocidad sin servidor en un motor probado en cargas de trabajo exigentes y de misión crítica, con la seguridad, la integridad de los datos y la fiabilidad que requieren esas cargas de trabajo. Los agentes crean y gestionan bases de datos en código a través de interfaces REST y MCP, y la ramificación basada en instantáneas proporciona copias aisladas de producción para desarrollo y pruebas.