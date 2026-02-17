Fortalecimiento del software empresarial probado de IBM para la era de la IA

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas obtienen valor de los sistemas y datos que impulsan sus operaciones más críticas. En distintos sectores, las organizaciones buscan ir más allá de la experimentación: utilizar la IA para detectar patrones, sacar a la luz los conocimientos y convertir activos de datos de larga duración en capacidades predictivas y de apoyo a la toma de decisiones que pueden mejorar de manera significativa los resultados empresariales.

Para muchos clientes de IBM, estas ambiciones deben realizarse en entornos complejos y altamente regulados. Los datos confidenciales, los estrictos requisitos de cumplimiento y las cargas de trabajo de misión crítica exigen un enfoque de la IA que priorice la seguridad, el gobierno y la confianza, sin ralentizar la innovación.

Es por eso que IBM está introduciendo un amplio conjunto de capacidades de IA en el primer trimestre de 2026 en muchos de los productos de software de IBM más utilizados. Estas mejoras integran la IA agéntica directamente en las plataformas de IBM en las que ya confían los clientes, lo que les permite adoptar la IA con confianza dentro de sus bases operativas existentes.