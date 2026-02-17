Fortalecimiento del software empresarial probado de IBM para la era de la IA

La estrategia de IBM es sencilla: llevar la IA allí donde ya se realiza el trabajo empresarial.
La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas obtienen valor de los sistemas y datos que impulsan sus operaciones más críticas. En distintos sectores, las organizaciones buscan ir más allá de la experimentación: utilizar la IA para detectar patrones, sacar a la luz los conocimientos y convertir activos de datos de larga duración en capacidades predictivas y de apoyo a la toma de decisiones que pueden mejorar de manera significativa los resultados empresariales.
Para muchos clientes de IBM, estas ambiciones deben realizarse en entornos complejos y altamente regulados. Los datos confidenciales, los estrictos requisitos de cumplimiento y las cargas de trabajo de misión crítica exigen un enfoque de la IA que priorice la seguridad, el gobierno y la confianza, sin ralentizar la innovación.
Es por eso que IBM está introduciendo un amplio conjunto de capacidades de IA en el primer trimestre de 2026 en muchos de los productos de software de IBM más utilizados. Estas mejoras integran la IA agéntica directamente en las plataformas de IBM en las que ya confían los clientes, lo que les permite adoptar la IA con confianza dentro de sus bases operativas existentes.
La estrategia de IBM es sencilla: llevar la IA al lugar donde ya se desarrolla el trabajo empresarial. En lugar de obligar a los clientes a cambiar de plataforma o añadir herramientas desconectadas, IBM está integrando agentes impulsados por IA de forma nativa en sus productos de software más utilizados, diseñados para simplificar las operaciones, acelerar el conocimiento y fortalecer el gobierno.
Estos agentes están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades empresariales reales: automatizar tareas repetitivas, mejorar la visibilidad del sistema, acelerar la resolución de problemas y ayudar a los equipos a tomar mejores decisiones con mayor rapidez, todo ello manteniendo controles de nivel empresarial.
En el primer trimestre de 2026, IBM está ofreciendo capacidades significativas de IA en una amplia gama de ofertas de software, que incluyen Integración, analytics, gestión de datos, ingeniería, mensajería y operaciones de la cadena de suministro.
Db2 presenta un amplio conjunto de agentes impulsados por IA que simplifican drásticamente la administración, aceleran la resolución de problemas y optimizan el rendimiento de las cargas de trabajo de datos de misión crítica. Las capacidades conversacionales, como AskDb2 Agent y AskDb2 Research Agent, permiten la recuperación de conocimientos en varios pasos y conscientes del contexto, lo que permite a los equipos extraer conocimientos y realizar investigaciones técnicas utilizando el lenguaje natural. El rendimiento y la fiabilidad se refuerzan a través de agentes Db2 especializados:
Juntas, estas capacidades transforman Db2 en una plataforma de datos inteligente y autooptimizada que reduce el esfuerzo administrativo y permite a las empresas extraer valor de sus datos con una velocidad y eficiencia sin precedentes.
IBM® Sterling Order Management introduce capacidades impulsadas por IA mediante IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, que avanza en el comercio agéntico al fortalecer la precisión del cumplimiento, agilizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. Construida sobre servidores MCP para permitir flujos optimizados de IA agéntica basados en UCP, la plataforma admite la interacción segura de agente a agente en los dominios de comercio, venta minorista y cadena de suministro. El kit de herramientas incluye agentes de la cadena de suministro para guiar a los profesionales hacia una adopción de la IA responsable y escalable. Entre ellos figuran:
En conjunto, estas capacidades de IA permiten a las empresas operar con mayor agilidad, precisión y eficiencia, al tiempo que ofrecen una experiencia de pedido superior de principio a fin en todo el ecosistema del comercio agente.
IBM Cognos Analytics introduce capacidades de IA agéntica que abren un nuevo capítulo en el análisis empresarial al pasar de flujos de trabajo manuales y humanos a una ejecución inteligente y autónoma.
En conjunto, estas capacidades reducen los gastos operativos, acortan el tiempo de obtención de información y hacen que los análisis confiables sean más accesibles en toda la organización.
IBM MQ presenta un conjunto de capacidades de IA diseñadas para mejorar la eficacia operativa, acelerar la resolución de problemas y reforzar la fiabilidad en los entornos de mensajería.
En conjunto, estas capacidades impulsadas por IA ayudan a las empresas a mantener sistemas MQ resilientes de alto rendimiento, reduciendo el esfuerzo operativo y el riesgo operativo.
Cloud Pak for Integration ofrece un conjunto ampliado de capacidades con IA que ayudan a facilitar a los clientes la gestión y optimización de las cargas de trabajo de integración en Kubernetes.
Juntas, estas capacidades aportan automatización inteligente, conocimiento más profundo y mayor confianza operativa a los entornos CP4I, ayudando a las empresas a mantener plataformas de integración sólidas, seguras y bien optimizadas.
El Engineering AI Hub de IBM Engineering Lifecycle Management está ampliando su innovación con IA con capacidades diseñadas para mejorar la calidad de la planificación y acelerar los flujos de trabajo de ingeniería a gran escala.
La última incorporación, el agente de redacción de elementos de trabajo, permite a los equipos generar rápidamente características, historias de usuario y tareas más claras y completas, directamente desde la interfaz de Engineering Workflow Management. Al automatizar la redacción inicial de los elementos de trabajo y ofrecer puntos de partida estructurados y de alta calidad, el agente ayuda a las organizaciones a mejorar la precisión de la planificación, reducir el tiempo dedicado a la autoría repetitiva y mantener una mayor coherencia entre equipos y proyectos. Esta capacidad se suma al creciente portfolio de agentes dentro del Engineering IA Hub, cada uno diseñado específicamente para optimizar las tareas de ingeniería básicas y liberar a los equipos de expertos para que puedan centrarse en el desarrollo de productos creativos y de alto valor.
Juntos, estos avances refuerzan el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones de ingeniería a impulsar una mayor eficiencia, coherencia e innovación a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de productos.
IBM Sterling B2B Integration SaaS ofrece capacidades mejoradas con inteligencia artificial que ayudan a los clientes a mantener operaciones fluidas y fiables con sus socios.
El IBM Sterling Integration SaaS InFlight Agent Add-on orquesta de forma inteligente varios agentes especializados, incluidos el Document Query Agent, el Anomaly Detection Agent y el Event Query Agent, para ayudar a ofrecer visibilidad instantánea y una resolución de problemas más rápida. A través de la búsqueda en lenguaje natural, los clientes pueden obtener rápidamente detalles de documentos, identificar fallos de eventos y detectar anomalías en los documentos.
Los agentes ayudan a acelerar el análisis de la causa raíz, reducir el riesgo operativo y reforzar la resiliencia de las operaciones B2B de gran volumen.
App Connect Enterprise introduce un potente conjunto de capacidades impulsadas por IA diseñadas para simplificar operaciones, acelerar la modernización y fortalecer el gobierno en entornos de integración.
Juntas, estas capacidades de IA permiten a las empresas ejecutar App Connect con mayor inteligencia, eficiencia y resiliencia. Además, App Connect Enterprise permite a las aplicaciones y agentes de IA interactuar con los sistemas empresariales a través de herramientas de Model Context Protocol (MCP), exponiendo las acciones de los conectores gobernados a través de la lógica de integración existente.
Estas nuevas capacidades amplían las inversiones en IA en curso de IBM entregadas en 2025 que se comparten a continuación. En conjunto, reflejan una hoja de ruta coherente centrada en hacer que la IA sea práctica, fiable y tenga impacto en el uso empresarial.
Cloud Pak for Business Automation introdujo capacidades de modelado de decisiones asistidas por AI que agilizan significativamente la creación y el gobierno de normas empresariales. Un Decision Assistant Agent acelera las decisiones y la lógica de soporte generando automáticamente estructuras de decisión iniciales a partir de documentos de políticas.
Al transformar las políticas de lenguaje natural en modelos de decisión que se pueden ejecutar, el agente reduce el esfuerzo manual, mejora la coherencia y acorta el tiempo necesario para poner en práctica business rules complejas. Esta capacidad permite a los equipos empresariales y técnicos colaborar de forma más eficaz y centrarse en actividades de análisis y cumplimiento de mayor valor, reforzando la agilidad y precisión de los procesos de decisión automatizados. Además, Business Automation Workflow se mejoró para permitir a los clientes convertir las automatizaciones de procesos existentes en experiencias conversacionales y llevarlas directamente al lugar donde trabajan los usuarios, sin volver a plataformas ni perder inversiones anteriores. La profunda integración con watsonx Orchestrate permite a los agentes de IA comprender el contexto de los procesos y los datos empresariales, lo que acelera la finalización de las tareas, reduce el esfuerzo manual y permite flujos de trabajo más autónomos y autónomos.
El AI Agent-powered Workplace Assistant permite a los trabajadores del conocimiento comprender instantáneamente los casos, priorizar las tareas y completar el trabajo utilizando lenguaje natural, lo que aumenta la productividad y reduce la curva de aprendizaje.
FileNet Content Manager continuó su evolución con la incorporación de funciones con IA a través de Content Assistant, diseñadas para mejorar la comprensión de los documentos y facilitar un acceso más eficiente a la información crítica para el negocio en los procesos empresariales de alto valor.
Document Compare Agent permite comparaciones precisas y eficientes de documentos como contratos, registros médicos, propuestas y materiales legales, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar la precisión y la coherencia al tiempo que reduce el esfuerzo de revisión manual. Version Compare Agent permite validar el contenido de forma optimizada al caracterizar claramente los cambios entre los borradores de los documentos, lo que permite ciclos de revisión y aprobación más rápidos y fiables. Además, el acceso conversacional al contenido empresarial se habilita a través de Documents Agent y Repository Agent, que ofrecen respuestas relevantes y contextuales derivadas directamente de los documentos de FileNet. Tailored Summaries Agent también genera resúmenes concisos y específicos del contexto que ayudan a una comprensión más rápida y a una toma de decisiones informada.
Juntos, estos agentes de IA amplían el papel de FileNet Content Manager como una plataforma de contenido empresarial de confianza que mejora la productividad, reduce riesgos y ayuda a las organizaciones a desbloquear mayor valor de su información empresarial sin comprometer el cumplimiento y la seguridad.
En 2025, IBM Engineering Lifecycle Management presentó IBM Engineering AI Hub, un conjunto de capacidades con IA que mejoró la calidad de los requisitos, aceleró la comprensión y reforzó la coordinación entre los equipos de ingeniería, incluido el agente de análisis de calidad que ayuda a los ingenieros a mejorar la claridad, acelerar las reseñas del equipo y dar visibilidad a los gestores sobre las tendencias y los riesgos iniciales.
El asistente de ingeniería agiliza a los equipos la búsqueda y comprensión de los requisitos en proyectos globales, el agente de sinopsis de elementos de trabajo que genera resúmenes de tareas, defectos y características para mejorar la comunicación, y el agente de descubrimiento de casos de uso MBSE para identificar casos de uso a partir de requisitos en lenguaje natural y crear los elementos del modelo correspondientes en IBM Rhapsody, acelerando la ingeniería de sistemas basada en modelos.
Sterling B2B Integration SaaS ofreció capacidades habilitadas por IA que reforzaron la visibilidad operativa, simplificaron la incorporación de socios y mejoraron la detección temprana de interrupciones en redes empresariales globales, incluyendo el Visibility Agent que proporciona conocimiento en tiempo real sobre las transacciones en vuelo para ayudar a identificar cuellos de botella en los procesos, mejorar la eficiencia y prevenir problemas de forma proactiva, y el Anomaly Detection Agent que añade una capa de inteligencia al identificar automáticamente patrones inusuales en las transacciones o el tráfico de red, lo que permite a los clientes investigar y resolver problemas antes de que se intensifiquen.
IBM mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a aprovechar la IA de forma segura, fiable y estratégicamente alineada con sus objetivos empresariales. Las capacidades introducidas este trimestre forman parte de nuestro continuo viaje de innovación, diseñado para que las organizaciones puedan modernizarse con confianza, desbloquear nueva inteligencia operativa y lograr resultados innovadores. Esperamos colaborar estrechamente con nuestros clientes a medida que adoptan estos avances y dan forma al futuro de la transformación impulsada por la IA en todos sus sectores.
Conforme estas capacidades de IA se van haciendo disponibles, IBM anima a los clientes a comenzar, o acelerar, sus esfuerzos de preparación para la IA. Modernizar las aplicaciones y la infraestructura hoy en día puede ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo la automatización y el conocimiento impulsados por agentes a medida que estén disponibles en las plataformas de software de IBM.
IBM proporciona las herramientas, las tecnologías y la experiencia necesarias para ayudar a los clientes a mover con confianza, alineando la adopción de la IA con los objetivos empresariales, los requisitos de cumplimiento y las estrategias arquitectónicas a largo plazo.