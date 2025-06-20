StreamSets SDK for Python 6.6: Más potencia, más control y más colaboración

Crear pipelines a través del SDK ahora es más fácil. Hasta ahora, los usuarios que creaban secuencias de comandos de definiciones de pipeline en Python tenían que hacer referencia a la documentación o a la IU para determinar qué valores eran válidos para determinadas configuraciones de etapa, especialmente cuando los menús desplegables de la IU eran la única fuente de verdad.

Con el nuevo método de valores aceptables, el SDK le permite consultar mediante programación todos los valores válidos para un campo de configuración determinado. Esto hace que la creación de canalizaciones dinámicas y la integración de StreamSets en herramientas personalizadas sean más fiables, comprobables y rápidas.

Se acabaron los ensayos y errores. Solo configuraciones válidas, en todo momento.