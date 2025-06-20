StreamSets SDK for Python 6.6: Más potencia, más control y más colaboración

20 de junio de 2025
StreamSets SDK para Python 6.6 está repleto de nuevas y potentes características que facilitan más que nunca a los usuarios la creación, la protección y la gestión programáticas de sus canalizaciones de integración de datos a escala.
Con esta versión, incorporamos tres capacidades importantes al SDK: búsqueda de valores aceptables, compatibilidad con proyectos y reglas de acceso a la red. Tanto si está creando pipelines desde cero, escalando StreamSets entre equipos o protegiendo el acceso por IP, 6.6 le ofrece las herramientas que necesita, todo en código.
Crear pipelines a través del SDK ahora es más fácil. Hasta ahora, los usuarios que creaban secuencias de comandos de definiciones de pipeline en Python tenían que hacer referencia a la documentación o a la IU para determinar qué valores eran válidos para determinadas configuraciones de etapa, especialmente cuando los menús desplegables de la IU eran la única fuente de verdad.
Con el nuevo método de valores aceptables, el SDK le permite consultar mediante programación todos los valores válidos para un campo de configuración determinado. Esto hace que la creación de canalizaciones dinámicas y la integración de StreamSets en herramientas personalizadas sean más fiables, comprobables y rápidas.
Se acabaron los ensayos y errores. Solo configuraciones válidas, en todo momento.
En la IU se hace evidente cuáles son las opciones de configuración para cada campo.
Con el SDK ahora podemos consultar cuáles son los valores aceptables para cada etapa:
Ejemplo: consulta de valores aceptables
Gestionar el desarrollo de varios equipos en un entorno compartido solía ser un reto. Sin aislamiento, la colaboración podría convertirse rápidamente en un caos.
Con la introducción de proyectos en el SDK, ahora puede crear, organizar y gestionar proyectos mediante programación, los espacios de trabajo colaborativos integrados de StreamSets sin necesidad de utilizar la IU. Cada proyecto proporciona un límite claro para las canalizaciones, conexiones, trabajos y activos de su equipo. Los proyectos convierten StreamSets en una plataforma multiusuario preparada para la empresa. Los clientes obtienen claridad, seguridad y escalabilidad sin necesidad de implementar varias instancias.
Una instancia. Muchos equipos. Sin fricción.
Ejemplo: Gestión de proyectos
La seguridad nunca debe ser una operación exclusiva de la IU.
StreamSets SDK for Python 6.6 introduce una gestión completa de las reglas de acceso a la red, lo que le proporciona acceso a nivel de API para definir y editar el conjunto de IP autorizadas para autenticarse con su entorno StreamSets.
Tanto si está automatizando la incorporación, implementando StreamSets en cloud híbrido o aplicando políticas de red, el SDK ahora le permite gestionar la seguridad con la misma disciplina que el resto de su infraestructura.
Definir. Aplicar. Automatizar. Todo a través del código.
Ejemplo de SDK: gestión de reglas de acceso a la red
StreamSets SDK for Python 6.6 no es solo un aumento de versión, es un paso adelante en la experiencia del desarrollador, la escalabilidad empresarial y la automatización de la plataforma. Estas características se crearon en respuesta al feedback de los equipos que gestionan flujos de datos en tiempo real en entornos complejos y regulados. Y hacen que StreamSets sea aún más escalable, potente y apto para empresas.
La versión SDK 6.6 ya está disponible en PyPI. La documentación y los fragmentos de código de muestra estarán disponibles próximamente, pero ya puede empezar a explorar estas nuevas características en su IDE favorito ejecutando el siguiente comando pip.