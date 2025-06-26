26 de junio de 2025
Para abordar desafíos de larga data que las soluciones existentes no han podido resolver, como la proliferación de herramientas, la integración de datos no estructurados, la constante reelaboración de los pipelines y la creciente brecha de habilidades, IBM lanzó watsonx.data integration. Proporciona un plano de control unificado que ofrece valor alineado con los pilares básicos, cada uno reforzado por nuevos anuncios que amplían los beneficios para los clientes.
watsonx.data integration permite a los usuarios crear pipelines reutilizables en todos los estilos de integración (por lotes, streaming en tiempo real, replicación) y todos los tipos de datos, incluidos los datos no estructurados como los PDF, respaldados por la observabilidad de datos incorporada. En última instancia, ayudar a los equipos a adaptar el estilo de integración a las necesidades de los casos de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas. En última instancia, ayudar a los equipos a adaptar el estilo de integración a las necesidades de los casos de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas.
¿Cuáles son las novedades? watsonx.data integration ya está disponible en IBM Cloud, dando a los usuarios acceso a todo el espectro de capacidades de integración, junto con la escalabilidad y flexibilidad de la implementación nativa de la nube.
Con soporte para experiencias no-code, low-code y pro-code, los usuarios pueden crear pipelines utilizando las herramientas e interfaces que mejor se adapten a sus conocimientos, lo que ayuda a abordar la creciente brecha de habilidades.
¿Cuáles son las novedades? Un nuevo asistente de pipeline con IA permite a los usuarios crear pipelines mediante el uso de lenguaje natural, lo que acelera el desarrollo y amplía el acceso de autoservicio a la integración para los usuarios menos experimentados.
Cree pipelines con una implementación híbrida que se adapte a los entornos cambiantes de almacenamiento y ejecución, lo que reduce la necesidad de reescrituras constantes y aumenta la reutilización y el mantenimiento a largo plazo.
¿Cuáles son las novedades? Las capacidades ETL/ELT en AWS con ejecución sin servidor o en motor remoto permiten a los clientes diseñar una vez e implementar en cualquier lugar donde residan sus datos.
El lanzamiento de watsonx.data integration y las nuevas mejoras ponen de relieve la inversión continua de IBM para proporcionar capacidades de integración líderes en el mercado y de primera clase que ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas modernas.
Profundicemos en cómo estos nuevos anuncios mejoran la potencia de la nueva oferta.
Hoy, el equipo está encantado de ofrecer a los usuarios acceso a una gama completa de capacidades de integración con la disponibilidad general de watsonx.data integration as a Service on IBM Cloud, lo que permite desbloquear todos los beneficios tanto de la nueva oferta como de la implementación nativa en la nube. Con este lanzamiento, los usuarios obtienen acceso nativo de la nube a la solución de integración de datos más completa de IBM, unificando DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication y la integración de datos no estructurados en un único plano de control.
El 87 % de las organizaciones confían en tres o más herramientas de integración, lo que crea complejidad e ineficiencia. watsonx.data integration simplifica esto al admitir todos los estilos de integración y tipos de datos, incluidos los datos no estructurados, en una sola plataforma. Los equipos ahora pueden automatizar la ingesta, la transformación y el proceso de datos estructurados y no estructurados con cualquier estilo de integración, lo que ofrece la flexibilidad de adaptar los estilos al caso de uso en lugar de unir manualmente soluciones puntuales por partes.
Con el lanzamiento general del asistente de integración de datos de IBM, ahora disponible en DataStage, los usuarios de todos los niveles pueden aprovechar un asistente impulsado por IA generativa para crear pipelines de forma más rápida y sencilla que nunca, todo ello a través del lenguaje natural. Con la tecnología de watsonx Assistant y Granite 3.1, simplemente describa sus intenciones y el asistente generará pipelines, recomendará funciones ejecutables y mostrará la documentación relevante. Los usuarios pueden empezar hoy mismo a aprovechar el asistente para crear pipelines ETL/ELT para casos de uso de integración por lotes en DataStage y, a medida que crezcan sus necesidades, watsonx.data integration evolucionará con ellas, ampliando el soporte a estilos de integración adicionales con el tiempo.
A medida que aumentan los volúmenes de datos y la complejidad, los equipos de datos de hoy en día están bajo presión para entregar más rápido con menos recursos. Más del 51 % de las organizaciones ya informan de los impactos negativos de la escasez de habilidades de TI, y muchas carecen de la experiencia técnica necesaria para gestionar las herramientas tradicionales. El asistente de integración de datos cierra esa brecha, permitiendo a los usuarios de todos los niveles de habilidad, incluidos los equipos de línea de negocio y tecnología empresarial, autogestionarse y aportar valor de inmediato. Es un paso importante hacia la democratización de la integración de datos y la eliminación de la necesidad de varias herramientas especializadas.
Hoy se lanza DataStage as a Service (aaS) en AWS, sentando las bases para watsonx.data integration. Con este lanzamiento, los usuarios pueden comenzar a crear pipelines por lotes, ETL y ELT en un entorno DataStage totalmente gestionado dentro de AWS, aprovechando las modernas herramientas de integración y maximizando las inversiones existentes en la nube. A medida que se implementan capacidades adicionales de watsonx.data integration en AWS, los equipos pueden expandirse de manera fluida.
A medida que el almacenamiento de datos ha evolucionado, desde los almacenes de datos on-prem hasta los lakehouses de datos nativos de la nube, los equipos de ingeniería se han visto obligados a adaptarse de manera constante. Hoy en día, la mayoría de los ingenieros de datos dedican más del 50 % de su tiempo a mantener los pipelines existentes. IBM aborda este problema con opciones de implementación flexibles y orientadas a la nube, y con una ejecución híbrida. Gracias a la compatibilidad con la ejecución remota de motores, los usuarios pueden diseñar pipelines en AWS, pero ejecutarlos dondequiera que se encuentren los datos: on-premises, en diferentes ubicaciones geográficas o en cualquier centro de datos.
Este modelo híbrido reduce el movimiento de datos, la latencia y los costes, y mejora la seguridad, a la vez que elimina la dependencia de una única arquitectura de almacenamiento. Es lo mejor de ambos mundos: desarrollo de pipelines nativos de la nube con ejecución adaptada a su entorno, lo que reitera el compromiso de IBM de atender a los clientes dondequiera que operen.
Estos lanzamientos marcan un hito para los clientes que implementan tecnología moderna de integración de datos y suponen una oportunidad clave para impulsar sus proyectos. La disponibilidad de watsonx.data integration SaaS en IBM Cloud, junto con un nuevo asistente de IA para la integración de datos y el lanzamiento de DataStage aaS en AWS, reflejan la inversión continua de IBM en el avance de la integración de datos y en satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas actuales.