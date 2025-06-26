watsonx.data integration permite a los usuarios crear pipelines reutilizables en todos los estilos de integración (por lotes, streaming en tiempo real, replicación) y todos los tipos de datos, incluidos los datos no estructurados como los PDF, respaldados por la observabilidad de datos incorporada. En última instancia, ayudar a los equipos a adaptar el estilo de integración a las necesidades de los casos de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas. En última instancia, ayudar a los equipos a adaptar el estilo de integración a las necesidades de los casos de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas.

¿Cuáles son las novedades? watsonx.data integration ya está disponible en IBM Cloud, dando a los usuarios acceso a todo el espectro de capacidades de integración, junto con la escalabilidad y flexibilidad de la implementación nativa de la nube.