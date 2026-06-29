Simplificación de la gestión y las operaciones de integración híbrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software que se entregan como parte de una única plataforma que ofrece una experiencia completa y unificada. Con este conjunto de herramientas, puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios en entornos locales o en la nube, como parte de una implementación resiliente, escalable y segura que se ejecuta en Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 es una versión de soporte a largo plazo que ofrece capacidades mejoradas para simplificar la gestión y las operaciones de integración híbrida. Proporciona a los clientes una mayor visibilidad de las integraciones implementadas, asistencia con IA y nuevas características de integración, al tiempo que ofrece hasta seis años de soporte.