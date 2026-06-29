Simplificación de la gestión y las operaciones de integración híbrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 ayuda a las organizaciones a simplificar las operaciones de integración híbrida aportando mayor visibilidad, control e inteligencia a entornos cada vez más distribuidos.
IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software que se entregan como parte de una única plataforma que ofrece una experiencia completa y unificada. Con este conjunto de herramientas, puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios en entornos locales o en la nube, como parte de una implementación resiliente, escalable y segura que se ejecuta en Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 es una versión de soporte a largo plazo que ofrece capacidades mejoradas para simplificar la gestión y las operaciones de integración híbrida. Proporciona a los clientes una mayor visibilidad de las integraciones implementadas, asistencia con IA y nuevas características de integración, al tiempo que ofrece hasta seis años de soporte.
Los clientes que implementan IBM App Connect en máquinas virtuales ahora pueden ver y gestionar todas sus instancias implementadas tanto en máquinas virtuales como en clústeres OpenShift desde una única ventana de IU de la plataforma.
Para organizaciones con una variedad de entornos, esto aporta un valor inmediato: visibilidad centralizada, gestión diaria simplificada y una resolución de problemas más rápida sin necesidad de cambios en integraciones basadas en VM existentes. Los clientes también pueden implementar solo la IU de la plataforma en OpenShift para obtener esta capacidad mientras continúan su proceso de modernización, incluso si sus integraciones permanecen en máquinas virtuales por ahora.
Basándose en la vista previa técnica anterior, las capacidades de IA agéntica ya están disponibles de forma general en 16.2.
Los usuarios de IU de la plataforma pueden hacer preguntas en lenguaje natural para comprender el estado de su entorno Cloud Pak for Integration, identificar problemas y obtener sugerencias sobre cómo resolverlos de forma rápida y sencilla. La implementación de los agentes es opcional. Si se implementan, requieren titularidad de CP4I más conexión a IBM watsonx.ai SaaS. A efectos de licencia, cinco instancias de IU de plataforma con capacidades de agente implementadas dentro de un clúster consumen un derecho de VPC de Cloud Pak for Integration. Los usuarios mantienen el control total y conservan la responsabilidad de actuar sobre el output de estas capacidades de IA.
Ahora se incluyen nuevas capacidades de monitorización y rastreo de extremo a extremo (anteriormente disponibles solo en la oferta SaaS del IBM webMethods Hybrid Integration Control Plane). Esta característica permite el seguimiento de transacciones individuales a medida que fluyen a través de múltiples instancias de integración (IBM MQ, App Connect y API Connect), lo que facilita la depuración de problemas y la resolución de problemas complejos del sistema.
IBM API Connect 12.1, ahora incluido en Cloud Pak for Integration, es compatible con Federated API Management, lo que permite implementar varias pasarelas de API diferentes, incluida la nueva IBM DataPower Nano Gateway y pasarelas de API de terceros, en diferentes entornos como parte de una única solución API Connect. Esto proporciona una mayor flexibilidad para las soluciones de gestión de API que abarcan sistemas en la nube y en las instalaciones.
Cloud Pak for Integration 16.2 sigue un ciclo de vida de soporte modificado-2, que proporciona 2,5 años de soporte básico, 1 año de soporte ampliado con nuevas correcciones y 2,5 años de soporte ampliado sin nuevas correcciones, lo que ofrece un total de seis años de soporte. Esta versión sustituirá a la actual versión 16.1 Long Term Support, que permanece en soporte básico hasta finales de 2026. Los clientes pueden elegir esta versión de soporte a largo plazo o beneficiarse de las mejoras funcionales más frecuentes que se ofrecen mediante versiones de modificación entre las versiones de soporte a largo plazo.
Juntas, estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir la complejidad operativa, mejorar la resiliencia y modernizar los entornos de integración con mayor confianza y flexibilidad.
Ya sea gestionando integraciones entre contenedores y máquinas virtuales, solucionando problemas de flujos de transacciones complejos o gobernando API a través de múltiples pasarelas, IBM Cloud Pak for Integration 16.2 permite a los equipos operar de manera más eficiente, modernizarse a su propio ritmo y mantener la resiliencia a escala empresarial.
Para explorar la gestión unificada, las nuevas capacidades de IA agéntica y las demás mejoras de Cloud Pak for Integration 16.2, solicite una demo en directo con nuestras pymes o vea una demostración interactiva.
Esperamos ayudarle a simplificar y escalar sus operaciones de integración con esta potente nueva versión.
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