Simplificación y escalado de las operaciones de integración con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Las mejoras de Unified Management permiten actualizar la integración directa en cualquier clúster de OpenShift, mientras que los agentes mejoran el estado operativo y la solución de problemas, además de ampliar el apoyo federal.

Publicado el 9 de enero de 2026
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software dentro de una experiencia única y unificada.

Con este conjunto de herramientas, puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios a través de entornos en la nube u on-premises, como parte de implementaciones gestionadas, escalables y seguras en Red Hat OpenShift. Puede instalar Cloud Pak for Integration junto con otros IBM Cloud Paks para ayudarle a crear y modernizar rápidamente aplicaciones en cualquier nube o infraestructura de TI.

4 mejoras clave en Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 es una actualización del nivel de modificación que añade las siguientes 4 capacidades clave:

1. Crear, actualizar y eliminar la compatibilidad con clústeres de Unified Management

La compatibilidad con la creación, actualización y eliminación de clústeres de Unified Management en el concentrador permite una gestión integral a lo largo de todo el ciclo de vida. Unified Management se añadió como característica en Cloud Pak for Integration 16.1.2 y permite la visibilidad y la gestión de instancias de integración implementadas en múltiples clústeres OpenShift desde una única IU.

La versión inicial permitía a los clientes hacer clic en las instancias de integración remotas para habilitar las actualizaciones y la gestión de dichas instancias. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, las instancias locales y remotas en la IU de la plataforma pueden gestionarse directamente desde una única ventana de la IU. Se pueden crear, actualizar y eliminar nuevas instancias sin problemas, ahorrando tiempo y reduciendo la complejidad de las operaciones.

Disponible para su uso tanto con Unified Management como para las IU de plataformas individuales, se proporciona un banner de resumen de estado para ofrecer una visión general sencilla del número de instancias de integración implementadas y su estado.

2. Cumplimiento de la IU de Cloud Pak for Integration Platform con los estándares federales

Esto incluye el soporte de los Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS) y la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información de 2014 (FISMA), el cumplimiento de auditorías y accesibilidad e IPv6. Cumplir con estos estándares puede ser esencial para algunos organismos gubernamentales y federales de Estados Unidos. 

Además, muchas de estas características serán actualizaciones beneficiosas para cualquier organización. Esto cumple con el Marco de Desarrollo de Software Seguro del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.

3. Soporte para Red Hat OpenShift 4.19 y 4.20

Cloud Pak for Integration planea admitir nuevas versiones de OpenShift dentro de los 30 días posteriores a su lanzamiento.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 incluye soporte para Red Hat OpenShift 4.19 y 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 incluye Kubernetes 1.33, que ofrece soporte para el "escalado vertical de pod in situ". Esta característica puede ofrecer beneficios a los clientes que utilizan implementaciones de Cloud Pak for Integration, especialmente con IBM App Connect Enterprise.

4. Vista previa técnica de agentes de IA de Cloud Pak for Integration

Actualmente disponible como vista previa de tecnología de IBM, Cloud Pak for Integration 16.1.3 tiene agentes de IA disponibles para implementar. Estos agentes de IA están diseñados para ayudar a los clientes a utilizar el lenguaje natural para descubrir qué ocurre en el entorno y cómo realizar correcciones. La vista previa de la tecnología estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026.

Únase al programa de acceso anticipado a agentes para experimentar el uso práctico en su entorno o en el entorno aislado de IBM.

3 valores empresariales clave entregados con 16.1.3

Estas mejoras ayudan a las organizaciones a agilizar las operaciones de integración, mejorar la toma de decisiones con conocimientos con IA y operar con confianza en entornos híbridos y regulados.

  1. Con Unified Management, las organizaciones obtienen visibilidad de extremo a extremo en todas las integraciones y ubicaciones de implementación, lo que simplifica las operaciones y reduce la necesidad de navegar por varios sistemas.
  2. Con los agentes, el equipo obtiene acceso a capacidades de IA agéntica preentrenadas con la profunda experiencia de IBM en CP4I y OpenShift, proporcionando conocimientos operativos sin configuración ni reentrenamiento. El uso del agente también es transparente y responsable: muestra claramente qué se está analizando y por qué, lo que permite la confianza, la auditabilidad y la toma de decisiones segura.
  3. Con el cumplimiento federal incorporado, CP4I ayuda a las organizaciones a conectar datos y sistemas de forma segura y, al mismo tiempo, cumplir con los estrictos requisitos normativos. Mejora la accesibilidad, refuerza el seguimiento de las auditorías y es compatible con arquitecturas modernas como IPv6, lo que proporciona a los equipos la confianza necesaria para operar con eficacia en sectores regulados.

Explore Unified Management y los agentes de IA hoy mismo

Experimente IBM Cloud Pak for Integration con nuestras PYMES para explorar cómo Unified Management y los agentes ayudan a las empresas a superar la complejidad y acelerar las iniciativas de automatización e IA. También puede ver cómo Unified Management gestiona todas las integraciones desde un único panel.

