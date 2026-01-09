Simplificación y escalado de las operaciones de integración con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

La compatibilidad con la creación, actualización y eliminación de clústeres de Unified Management en el concentrador permite una gestión integral a lo largo de todo el ciclo de vida. Unified Management se añadió como característica en Cloud Pak for Integration 16.1.2 y permite la visibilidad y la gestión de instancias de integración implementadas en múltiples clústeres OpenShift desde una única IU.

La versión inicial permitía a los clientes hacer clic en las instancias de integración remotas para habilitar las actualizaciones y la gestión de dichas instancias. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, las instancias locales y remotas en la IU de la plataforma pueden gestionarse directamente desde una única ventana de la IU. Se pueden crear, actualizar y eliminar nuevas instancias sin problemas, ahorrando tiempo y reduciendo la complejidad de las operaciones.

Disponible para su uso tanto con Unified Management como para las IU de plataformas individuales, se proporciona un banner de resumen de estado para ofrecer una visión general sencilla del número de instancias de integración implementadas y su estado.