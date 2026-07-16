Simplifique la adopción de políticas en Terraform con políticas Sentinel preescritas para AWS

La biblioteca de políticas preescrita, codesarrollada por HashiCorp y AWS, tiene como objetivo reducir la barrera de adopción de los flujos de trabajo de infraestructura de políticas como código.
Los conjuntos de políticas Sentinel preescritos para AWS ya están generalmente disponibles y listos para su uso en el Terraform Registry. Escritos específicamente para ayudar a las organizaciones a cumplir con los estándares del sector, reducen la barrera de adopción para la aplicación de políticas de infraestructura.
Con esta versión, nuestro objetivo es ofrecer una solución llave en mano a los complejos desafíos de gobierno y permitir a las organizaciones avanzar más rápido sin hacer concesiones entre velocidad y seguridad. Este esfuerzo conjunto destaca el valor único de combinar la infraestructura en la nube de AWS con las capacidades de automatización y seguridad de HashiCorp.
Sentinel es un marco de política como código integrable que proporciona una aplicación de políticas basada en lógica sobre configuraciones de infraestructura en HashiCorp Terraform y otras configuraciones de productos HashiCorp. Este enfoque permite a las organizaciones tratar las políticas como código de aplicación, lo que significa que el código puede ser controlado por versión, auditado, probado y comprendido por las partes interesadas de toda la organización.
Las políticas de Sentinel ayudan a las organizaciones a controlar lo que los usuarios de Terraform pueden hacer, garantizando que no se superen ciertos umbrales para el aprovisionamiento de infraestructura y bloqueando configuraciones inseguras o no conformes.
Aunque Sentinel puede usarse como una potente herramienta para garantizar el gobierno de la nube a gran escala, entendemos que adoptar flujos de trabajo de políticas como código puede ser un proceso abrumador y que consume mucho tiempo. Esto es especialmente cierto para las organizaciones que carecen de los recursos y la experiencia para elaborar políticas desde cero. Empezar desde cero puede provocar importantes retrasos en el desarrollo y la aplicación de las políticas y aumentar el riesgo de errores humanos y errores de configuración.
Para abordar estos desafíos, HashiCorp y AWS desarrollaron conjuntamente una biblioteca de políticas preescritas que cubren una amplia gama de casos de uso, incluyendo la seguridad, el cumplimiento y la eficiencia operativa. Estas políticas las han redactado expertos con años de experiencia en el sector y se han probado y validado para garantizar su fiabilidad y eficacia. Las políticas también son personalizables, lo que permite a las organizaciones ajustarlas rápidamente para satisfacer sus necesidades específicas.
Estas políticas están escritas específicamente para los servicios de AWS en cumplimiento con el Centro para la Seguridad en Internet (CIS). El CIS es una organización sin fines de lucro que ofrece recomendaciones de configuración prescriptivas que representan el esfuerzo basado en el consenso de la ciberseguridad a nivel mundial. Nuestros conjuntos de políticas preescritas ayudan con CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 y v3.0, con servicios compatibles que incluyen:
Los usuarios pueden ahora descubrir las políticas a través de la biblioteca de políticas del Terraform Registry o del repositorio de políticas CIS en Github. Con la integración nativa de Sentinel, los usuarios pueden implementar rápidamente los conjuntos de políticas en sus organizaciones HCP Terraform. También puede utilizar el módulo Terraform para incorporar conjuntos de políticas CIS.
Para orientación sobre cómo ejecutar conjuntos de políticas Sentinel preescritas, visite nuestra documentación sobre el tema.
Pruebe HCP Terraform sin coste y observe los beneficios de los flujos de trabajo de políticas como código en acción. Para obtener más información sobre el lenguaje y las especificaciones de Sentinel, para ver los pasos para ejecutar estas políticas preescritas o si desea interactuar con la comunidad para analizar información relacionada con los casos de uso y las buenas prácticas de Sentinel, consulte a continuación.
No olvide vincular sus cuentas de HCP Terraform y HashiCorp Cloud Platform (HCP) para una experiencia fluida.
Ver página de documentación de Sentinel
Explore las políticas preescritas de Sentinel