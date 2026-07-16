Simplifique la adopción de políticas en Terraform con políticas Sentinel preescritas para AWS

Para abordar estos desafíos, HashiCorp y AWS desarrollaron conjuntamente una biblioteca de políticas preescritas que cubren una amplia gama de casos de uso, incluyendo la seguridad, el cumplimiento y la eficiencia operativa. Estas políticas las han redactado expertos con años de experiencia en el sector y se han probado y validado para garantizar su fiabilidad y eficacia. Las políticas también son personalizables, lo que permite a las organizaciones ajustarlas rápidamente para satisfacer sus necesidades específicas.

Estas políticas están escritas específicamente para los servicios de AWS en cumplimiento con el Centro para la Seguridad en Internet (CIS). El CIS es una organización sin fines de lucro que ofrece recomendaciones de configuración prescriptivas que representan el esfuerzo basado en el consenso de la ciberseguridad a nivel mundial. Nuestros conjuntos de políticas preescritas ayudan con CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 y v3.0, con servicios compatibles que incluyen:

EC2

KMS

Cloudtrail

S3

IAM

VPC

RDS

EFS

Los usuarios pueden ahora descubrir las políticas a través de la biblioteca de políticas del Terraform Registry o del repositorio de políticas CIS en Github. Con la integración nativa de Sentinel, los usuarios pueden implementar rápidamente los conjuntos de políticas en sus organizaciones HCP Terraform. También puede utilizar el módulo Terraform para incorporar conjuntos de políticas CIS.

Para orientación sobre cómo ejecutar conjuntos de políticas Sentinel preescritas, visite nuestra documentación sobre el tema.