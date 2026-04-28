Pasar de la codificación asistida por IA a la entrega asistida por IA con IBM® Bob

El mes pasado, presentamos IBM Bob. Desde entonces, las organizaciones han aplicado Bob en todos sus entornos de desarrollo, no solo para escribir código más rápido, sino para replantearse cómo se construye el software a escala empresarial.
La IA ha acelerado la generación del código, pero los cuellos de botella no solo tenían que ver con escribir código. Proceden de la comprensión de sistemas complejos, la coordinación del cambio entre equipos y la gestión del riesgo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del software (SDLC).
A medida que los sistemas crecen, el desarrollo se centra menos en las tareas individuales y más en la coordinación del cambio entre sistemas interconectados. Este cambio requiere un nuevo modelo en el que el trabajo abarque todo el ciclo de vida en lugar de realizarse en pasos aislados.
Para hacer frente a este cambio, IBM creó Bob en respuesta a las necesidades que los equipos empresariales nos habían expresado en repetidas ocasiones.
Las organizaciones no solo buscan un aumento de la productividad en términos absolutos. Necesitan sistemas que reflejen cómo se entregan los resultados en entornos complejos. Las herramientas actuales resuelven parte de este problema, pero siguen obligando a los equipos a crear sus propios sistemas que abarquen distintos modelos y herramientas.
Bob se diseñó de otra manera: como un partner agéntico de SDLC que integra la orquestación, la ejecución y el gobierno directamente en el proceso de desarrollo, lo que ayuda a los equipos a pasar de herramientas aisladas a una entrega coordinada. Bob se diseñó para optimizar la calidad, el coste y el rendimiento, al tiempo que ofrece una experiencia fiable a los desarrolladores.
Este enfoque ya se está demostrando en la práctica. En IBM, Bob ha sido adoptado por más de 80 000 usuarios, y los equipos han registrado un aumento de productividad promedio del 45 % en flujos de trabajo complejos y de varios pasos. 1
Bob está diseñado para adaptarse a la forma en que trabajan realmente los equipos. Los modos integrado y personalizado permiten a los desarrolladores pasar con fluidez de la planificación a la codificación y a las revisiones, mientras que la integración con MCP conecta Bob con las herramientas y los sistemas en los que los equipos ya confían.
A medida que el desarrollo se distribuye más, mantener el contexto en todos los sistemas sigue siendo uno de los mayores desafíos. Al permitir flujos de trabajo reutilizables, reglas compartidas y un conocimiento más profundo del sistema, Bob ayuda a los equipos a coordinar el cambio de forma más eficaz sin sacrificar la flexibilidad.
Bob automatiza las tareas rutinarias y optimiza las complicadas. En la práctica, Bob puede actuar como un desarrollador junior para un arquitecto sénior con el fin de acelerar la ejecución, o como
un arquitecto sénior que orienta a un desarrollador junior para proporcionarle estructura, confianza y una orientación clara.
A medida que aumenta la adopción de la IA, las organizaciones se enfrentan a un número cada vez mayor de dilemas relacionados con el coste, el rendimiento y la confianza. El reto no consiste solo en elegir qué modelo utilizar, sino en conseguir sistemáticamente los mejores resultados en un panorama en rápida evolución.
En lugar de obligar a los equipos a utilizar el método de prueba y error para encontrar la combinación adecuada de modelos y configuraciones, Bob aprovecha una combinación de LLM de vanguardia, modelos de código abierto, modelos de lenguaje pequeños (SLM) y la familia Granite SLM de IBM para automatizar y mejorar todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde el descubrimiento y la planificación hasta el diseño, la codificación y las pruebas.
Bob se basa en la convicción de que, más allá de las capacidades del modelo, la arquitectura de implementación y la experiencia de usuario son críticas para impulsar una adopción sostenible y de calidad. Gracias a los precios de traspaso y a la visibilidad del uso y los presupuestos, las organizaciones pueden ajustar el gasto a los resultados reales.
La IA introduce nuevas categorías de riesgo que los controles tradicionales no estaban diseñados para detectar, desde la inyección de instrucciones hasta la exposición involuntaria de datos.
Para solucionarlo, Bob integra la seguridad directamente en los flujos de trabajo de desarrollo. La normalización rápida ayuda a prevenir instrucciones inseguras, mientras que el escaneo de datos sensibles y la detección inteligente de secretos presentan riesgos a medida que se escribe el código. La aplicación de las políticas se lleva a cabo de forma continua, lo que garantiza el cumplimiento de las normas desde la fase de desarrollo hasta la entrega.
La modernización de los sistemas empresariales ha requerido tradicionalmente ir incorporando cambios en distintos repositorios, reescribir el código de forma incremental y validar el impacto mediante ensayo y error. Incluso las pequeñas actualizaciones pueden repercutir en los servicios de formas impredecibles.
Bob transforma esa experiencia. Ayuda a los equipos a comprender desde el principio las dependencias del sistema y, a continuación, aplica cambios coordinados en el código, las pruebas y los pipelines de integración como parte de un proceso estructurado. Así, los equipos pueden pasar de realizar actualizaciones reactivas a modernizar todo el sistema de forma deliberada, incluso en entornos heredados como Java, COBOL, PL/I y RPG.
Un ejemplo de mejora de la eficiencia es nuestra plataforma de comercialización de tecnología fiscal interna (RevTech), un sistema crítico que sustenta nuestras ventas globales y la relación con los clientes en mercados altamente regulados. Debido a sus complejas arquitecturas y a los estrictos requisitos de rendimiento, las tareas de prueba y validación eran muy importantes, pero contaban con recursos limitados.
Bob se incorporó para ayudar a los equipos a mejorar las pruebas de rendimiento y seguridad, al tiempo que se identificaban más defectos y vulnerabilidades. De este modo se obtuvieron ganancias cuantificables en velocidad, escala y eficacia, demostrando cómo la IA puede mejorar tanto la calidad como la fiabilidad de los sistemas críticos para la empresa:
Estos logros no se limitan a nuestros equipos internos. Blue Pearl utilizó a Bob para acelerar la entrega en su plataforma BlueApp de alto volumen. Lo que normalmente requería semanas de esfuerzo de ingeniería se completó en solo tres días, ya que Bob optimizó el análisis, la refactorización y la validación en los flujos de trabajo existentes. Esto permitió a los equipos avanzar más rápido y, al mismo tiempo, mantener la calidad, lo que demostró cómo la IA puede mejorar la entrega diaria sin gastos adicionales. Esto se tradujo en ganancias medibles en velocidad de entrega y eficiencia de ingeniería:
En otros entornos, el impacto adopta una forma diferente. APIS IT utilizó a Bob para modernizar sistemas de misión crítica del gobierno que abarcan décadas de deuda técnica, incluyendo entornos mainframe y .NET. Con una documentación limitada y dependencias complejas, Bob permitió una rápida comprensión del sistema, una documentación automatizada y una refactorización coordinada. Los resultados muestran un cambio radical en la eficiencia de la modernización:
Bob puede aprovechar las ventajas del portfolio de IBM para ofrecer mejores resultados y una mayor sofisticación. Ya estamos viendo formas impactantes en las que IBM y los equipos de clientes están utilizando Bob para maximizar el valor de las soluciones IBM, desde optimizar agentes en watsonx Orchestrate hasta modernizar aplicaciones en las plataformas IBM Z e IBM i. A finales de este año, presentaremos los paquetes Premium para ampliar las capacidades de Bob con funciones específicas para cada plataforma, entre las que se incluyen flujos de trabajo preconfigurados, conocimientos especializados e integraciones fluidas en todas las plataformas de IBM.
La siguiente fase de la entrega de software estará definida por sistemas orquestados por IA, no por aceleración aislada. Bob se creó para respaldar ese cambio, trabajando junto a los equipos para conectar la planificación, la ejecución y la validación a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
Descubra cómo sus equipos pueden llevar la IA a cada etapa del ciclo de vida del desarrollo del software.
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