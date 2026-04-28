Pasar de la codificación asistida por IA a la entrega asistida por IA con IBM® Bob

Para hacer frente a este cambio, IBM creó Bob en respuesta a las necesidades que los equipos empresariales nos habían expresado en repetidas ocasiones.

Las organizaciones no solo buscan un aumento de la productividad en términos absolutos. Necesitan sistemas que reflejen cómo se entregan los resultados en entornos complejos. Las herramientas actuales resuelven parte de este problema, pero siguen obligando a los equipos a crear sus propios sistemas que abarquen distintos modelos y herramientas.

Bob se diseñó de otra manera: como un partner agéntico de SDLC que integra la orquestación, la ejecución y el gobierno directamente en el proceso de desarrollo, lo que ayuda a los equipos a pasar de herramientas aisladas a una entrega coordinada. Bob se diseñó para optimizar la calidad, el coste y el rendimiento, al tiempo que ofrece una experiencia fiable a los desarrolladores.

Este enfoque ya se está demostrando en la práctica. En IBM, Bob ha sido adoptado por más de 80 000 usuarios, y los equipos han registrado un aumento de productividad promedio del 45 % en flujos de trabajo complejos y de varios pasos. 1