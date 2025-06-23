IBM Guardium e IBM Consulting Cybersecurity Services se han asociado para ayudar a las empresas a proteger y escalar su uso de la IA agéntica y otros sistemas de IA generativa.

Para ayudar a los clientes a escalar la IA de manera responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services presenta un nuevo conjunto de servicios, IBM Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de seguridad de datos, como IBM Guardium AI Security, con tecnología de IA profunda y consultoría de dominios. Los nuevos servicios apoyarán a las organizaciones a través de su viaje de transformación de IA: desde el descubrimiento de implementaciones de IA y posibles vulnerabilidades, hasta la implementación de prácticas seguras por diseño en todas las capas de IA, hasta la orientación de gobierno para un panorama regulatorio en constante evolución.

El poder transformador de la IA viene con una nueva clase de amenazas. Según un informe de 2025 de Gartner, en 2027, más del 40 % de las vulneraciones de datos relacionadas con la IA procederán de un uso inadecuado de la IA generativa, especialmente a través de las fronteras nacionales, donde pueden infringirse las leyes de localización de datos. A pesar de ello, solo el 24 % de los proyectos de IA generativa actuales incluyen un componente de ciberseguridad.

Para abordar estos retos, IBM ha ampliado sus décadas de experiencia en seguridad de datos al dominio de la IA con Guardium AI Security.