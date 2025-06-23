23 de junio de 2025
IBM Guardium e IBM Consulting Cybersecurity Services se han asociado para ayudar a las empresas a proteger y escalar su uso de la IA agéntica y otros sistemas de IA generativa.
Para ayudar a los clientes a escalar la IA de manera responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services presenta un nuevo conjunto de servicios, IBM Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de seguridad de datos, como IBM Guardium AI Security, con tecnología de IA profunda y consultoría de dominios. Los nuevos servicios apoyarán a las organizaciones a través de su viaje de transformación de IA: desde el descubrimiento de implementaciones de IA y posibles vulnerabilidades, hasta la implementación de prácticas seguras por diseño en todas las capas de IA, hasta la orientación de gobierno para un panorama regulatorio en constante evolución.
El poder transformador de la IA viene con una nueva clase de amenazas. Según un informe de 2025 de Gartner, en 2027, más del 40 % de las vulneraciones de datos relacionadas con la IA procederán de un uso inadecuado de la IA generativa, especialmente a través de las fronteras nacionales, donde pueden infringirse las leyes de localización de datos. A pesar de ello, solo el 24 % de los proyectos de IA generativa actuales incluyen un componente de ciberseguridad.
Para abordar estos retos, IBM ha ampliado sus décadas de experiencia en seguridad de datos al dominio de la IA con Guardium AI Security.
Esta nueva plataforma innovadora y mejorada permite a las organizaciones:
Guardium IA Security respalda el cumplimiento normativo con marcos como la Ley de IA de la UE, NIST e ISO 42001, entre otros, lo que ayuda a las organizaciones a adelantarse a los estándares globales en constante evolución.
La tecnología por sí sola no puede salvar esta brecha de seguridad. Un partner de confianza es esencial para diseñar, implementar y gestionar de manera eficaz una estrategia integral de seguridad de IA. IBM® Consulting Ciberseguridad Services ofrece servicios integrales de seguridad de IA, que incluyen:
Según una encuesta de KPMG de 2023, el 77 % de los ejecutivos cree que la IA generativa tendrá el mayor impacto en la sociedad en los próximos tres a cinco años , más que cualquier otra tecnología. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, también lo hacen los riesgos.
IBM Consulting Cybersecurity Services y Guardium AI Security se unen para ofrecer una solución integral y completa que ayuda a proteger las implementaciones de IA. IBM Consulting aporta una profunda experiencia en ciberseguridad, guiando a las organizaciones a través de todo el ciclo de vida de la IA, desde la gestión de la estrategia y la postura hasta la integración y las pruebas seguras.
Guardium AI Security hace de complemento al proporcionar herramientas robustas para la visibilidad de la IA, la detección de riesgos y el control, incluyendo la identificación de la IA invisible.
Esta oferta conjunta ayuda a las organizaciones a adoptar la IA de forma segura, respalda el cumplimiento de los estándares globales y mitiga las amenazas emergentes en su panorama de IA.
IBM es un proveedor líder global de cloud híbrido e IA, y experiencia en consultoría, con un liderazgo ampliamente reconocido en servicios de ciberseguridad. Con esta oferta conjunta, IBM redefine lo que significa adoptar la IA de forma segura, responsable y a escala.
Adopte la transformación de la IA con confianza. Asóciese con IBM Consulting Cybersecurity Services y Guardium AI Security para asegurar el futuro de IA desde hoy mismo. Regístrese en el webinar en directo, Desbloquee una IA fiable con seguridad y gobierno integrados, que se celebrará el 25 de junio de 2025 a las 11:00 ET.