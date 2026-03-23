Yubico, Auth0 e IBM establecen una nueva alianza para proteger las aplicaciones agénticas

Un modelo pionero en el sector que regula las acciones de IA de alto riesgo.
En todos los sectores, las organizaciones están entrando en una nueva era de productividad impulsada por agentes de IA, en la que los sistemas pueden analizar datos, ejecutar flujos de trabajo y tomar decisiones a una velocidad sin precedentes. Desde las operaciones financieras hasta el desarrollo de software y la gestión del conocimiento empresarial, la IA se está convirtiendo en un personal digital capaz de trabajar codo con codo con los seres humanos.
Esta nueva capacidad plantea una cuestión importante para los responsables de los ámbitos tecnológico, financiero y de riesgos: ¿cómo garantizamos que la automatización avance a la velocidad de las máquinas sin comprometer la confianza, el gobierno ni la responsabilidad operativa?
La respuesta reside en un nuevo modelo de autorización “Human-in-the-Loop”, que permite a la IA actuar de forma autónoma en la mayoría de los casos, pero requiere la aprobación humana verificada criptográficamente cuando hay mucho en juego. Yubico, Auth0 e IBM han formado una sólida alianza para proteger las aplicaciones agénticas con el fin de aprovechar el poder de la IA a la vez que se garantiza la confianza y el gobierno.
Los agentes de IA se están convirtiendo en lo que los responsables de seguridad denominan “trabajadores digitales”. Operan con credenciales legítimas, interactúan con sistemas confidenciales y, cada vez más, tienen la autoridad para ejecutar acciones reales. Ya no se limitan a responder preguntas, sino que los agentes de IA llevan a cabo acciones en todos los sistemas de la empresa:
Estas capacidades prometen mejoras espectaculares en velocidad, productividad y toma de decisiones, pero también plantean una cuestión fundamental de gobierno: ¿cómo demuestran las organizaciones que la persona adecuada intervino o autorizó las decisiones críticas tomadas por la IA?
El panorama de las ciberamenazas pone de manifiesto la creciente presión en materia de seguridad a la que se enfrentan las organizaciones que adoptan flujos de trabajo impulsados por IA:
A medida que se acelera la automatización, estas amenazas ponen de manifiesto la peligrosa posibilidad de que un agente de IA que opere con credenciales válidas pueda ejecutar acciones de alto riesgo a la velocidad de una máquina, sin una supervisión humana significativa. Esto conlleva algunas implicaciones importantes:
Los sistemas de identidad tradicionales nunca se diseñaron para este modelo, ya que parten de un flujo sencillo: el humano se autentica y autoriza → el sistema concede acceso → se produce la acción. Pero cuando los agentes de IA actúan de forma autónoma, la capa de identidad debe responder a una pregunta más compleja: ¿quién autorizó la acción y podemos demostrarlo?
“Los agentes de IA están llamados a revolucionar la productividad empresarial, pero los mismos beneficios de los agentes de IA también pueden suponer un reto”, escribió Ritika Gunnar, directora general de Datos e IA de IBM en junio de 2025. “Cuando estos sistemas autónomos no están debidamente regulados o protegidos, pueden acarrear graves consecuencias”.
La solución no consiste en ralentizar la IA ni en exigir que los seres humanos aprueben cada acción. En su lugar, las organizaciones deben identificar categorías específicas de acciones en las que se requiera la autorización humana. Por ejemplo:
En estos casos, la autorización humana se convierte en un control estructural, no en una preferencia del flujo de trabajo. Y debe aplicarse de forma criptográfica, no simplemente anotarse en los registros a posteriori.
Es aquí donde la colaboración entre IBM, Auth0 y Yubico establece un potente modelo para la gestión de sistemas de IA agéntica. Juntas, estas empresas han creado un flujo de trabajo que combina la velocidad de la IA con la responsabilidad operativa humana. Esta capacidad desbloquea innumerables nuevos casos de uso empresarial y permite que una amplia variedad de perfiles puedan alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia sin comprometer la integridad de los procesos ni de los resultados.
Los agentes de watsonx.ai de IBM analizan datos, razonan sobre las tareas y proponen acciones dentro de los flujos de trabajo empresariales. Cada acción pasa por un motor de consentimiento basado en políticas que evalúa si se requiere autorización adicional. En el caso de las operaciones rutinarias, la IA actúa automáticamente; en el caso de las acciones de alto riesgo, el sistema remite el asunto a un nivel superior.
Cuando se produce una escalada, la capa de orquestación de identidades de Auth0 inicia un flujo de aprobación seguro utilizando el estándar de autenticación de canal secundario iniciada por el cliente (CIBA). Este proceso envía una solicitud segura y fuera de banda directamente al responsable humano autorizado. La solicitud incluye detalles de autorización completos, como “Aprobar la transferencia de 500 000 USD al proveedor X”. El responsable puede revisar la solicitud y aprobar o rechazar la acción.
Para las acciones de alto valor, alto riesgo o alta seguridad, las autorizaciones requerirían que una persona de confianza y autenticada autorizara un flujo de trabajo utilizando una raíz de confianza respaldada por hardware: la YubiKey. El usuario autorizado debe tocar físicamente la llave, creando así una prueba criptográfica de presencia, lo que garantiza que:
En efecto, la YubiKey se convierte en el punto final controlado por una persona que protege las acciones críticas de la empresa. Esto ofrece sólidas garantías en materia de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, responsabilidad financiera y continuidad del negocio. Y lo más importante, proporciona no repudio: la prueba clara de que una persona específica y verificada autorizó la acción.
La próxima ola de productividad empresarial vendrá impulsada por agentes de IA capaces de actuar y no solo de asesorar. Estos escribirán código, ejecutarán transacciones, aprobarán flujos de trabajo y orquestarán decisiones en sistemas complejos. La verdadera pregunta a la que se enfrentarán los líderes ya no será “¿Podemos automatizar esto?”, sino “¿Cómo gestionamos la automatización de forma responsable?”.
Al combinar la orquestación de IA de IBM, los flujos de identidad de Auth0 y la clave de seguridad respaldada por hardware de Yubico, las organizaciones pueden habilitar la automatización impulsada por IA al tiempo que se aseguran de que la persona adecuada mantenga el control y autorice las decisiones críticas. El resultado es una nueva base para la empresa autónoma: IA que opera a la velocidad de una máquina, protegida por la confianza humana.
Si asiste a RSAC, no se pierda nuestra sesión en persona o bajo demanda el martes 24 de marzo de 2026 a las 17:00 en el North Expo Briefing Center, donde Yubico e IBM explorarán cómo crear una identidad de confianza, lograr la ciberresiliencia y garantizar la continuidad del negocio con una estrategia eficiente y segura sin contraseñas en la era cibernética moderna de las amenazas con IA.