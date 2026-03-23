Yubico, Auth0 e IBM establecen una nueva alianza para proteger las aplicaciones agénticas

En todos los sectores, las organizaciones están entrando en una nueva era de productividad impulsada por agentes de IA, en la que los sistemas pueden analizar datos, ejecutar flujos de trabajo y tomar decisiones a una velocidad sin precedentes. Desde las operaciones financieras hasta el desarrollo de software y la gestión del conocimiento empresarial, la IA se está convirtiendo en un personal digital capaz de trabajar codo con codo con los seres humanos.

Esta nueva capacidad plantea una cuestión importante para los responsables de los ámbitos tecnológico, financiero y de riesgos: ¿cómo garantizamos que la automatización avance a la velocidad de las máquinas sin comprometer la confianza, el gobierno ni la responsabilidad operativa?

La respuesta reside en un nuevo modelo de autorización “Human-in-the-Loop”, que permite a la IA actuar de forma autónoma en la mayoría de los casos, pero requiere la aprobación humana verificada criptográficamente cuando hay mucho en juego. Yubico, Auth0 e IBM han formado una sólida alianza para proteger las aplicaciones agénticas con el fin de aprovechar el poder de la IA a la vez que se garantiza la confianza y el gobierno.