Acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y no humanas con IBM® Verify para el gobierno

Seguridad Administración pública

31 de julio de 2025

Autor

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead

IBM Verify para gobierno ha logrado oficialmente la autorización FedRAMP, un hito importante que refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de identidad seguras, escalables y fáciles de usar para las agencias federales.

Por qué es importante FedRAMP

El Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) establece un listón muy alto para la seguridad en la nube. Con esta autorización, IBM Verify para el gobierno cumple controles de seguridad estrictos y estandarizados, lo que da a las agencias confianza en la seguridad y fiabilidad de sus sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM).

4 beneficios de IBM Verify para el gobierno

  1. Controles de seguridad estandarizados: la autorización FedRAMP exige un riguroso conjunto de controles de seguridad, lo que garantiza un mayor nivel de seguridad para los servicios cloud utilizados por las agencias federales.
  2. Acceso seguro y sin fricciones: permita a los ciudadanos, empleados y contratistas acceder sin contraseña a través de una autenticación basada en claves de acceso resistentes al phishing y que protegen la privacidad. Despídase de las contraseñas y dé la bienvenida al aumento de registros e inicios de sesión.
  3. Arquitectura IAM escalable: tanto si está modernizando sistemas heredados como ampliando servicios digitales, IBM Verify ofrece un marco flexible que crece con las necesidades de su agencia.
  4. Experiencia de confianza: con más de 30 años de experiencia en IAM, IBM es un partner probado en la protección de identidades humanas y no humanas para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica.

3 casos de uso clave

  1. Modernice la identidad física con credenciales digitales: transforme las identificaciones físicas en credenciales digitales seguras. IBM Verify permite a las agencias verificar documentos emitidos por el gobierno, como pasaportes, sin necesidad de que los usuarios vuelvan a crear cuentas o recuerden contraseñas.
  2. Cree una experiencia de confianza con privacidad y consentimiento: genere confianza con los ciudadanos dándoles control sobre sus datos y cómo se utilizan. Las herramientas de IBM ayudan a las agencias a cumplir con las leyes de privacidad, automatizar las reglas de consentimiento y ofrecer opciones de autoservicio para gestionar las preferencias de uso compartido de datos.
  3. Resuelva los desafíos del acceso híbrido con el tejido de identidades: elimine los silos de identidades y unifique el acceso en todos los sistemas. IBM Verify se integra con las herramientas de IAM existentes para crear un tejido de identidad cohesivo que mejora la seguridad y las experiencias de usuario.

Proporcionar un acceso seguro y sin fricciones

IBM cuenta con más de 30 años de experiencia proporcionando acceso seguro y sin fricciones, al tiempo que facilita una gestión completa del acceso a la identidad para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica. IBM se ha establecido como líder en la protección de identidades humanas y no humanas y proporciona herramientas independientes del proveedor para resolver los mayores retos actuales en materia de identidad.

Solicite una demo en directo

Más información Solicite una demo en directo