Acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y no humanas con IBM® Verify para el gobierno

31 de julio de 2025
IBM Verify para gobierno ha logrado oficialmente la autorización FedRAMP, un hito importante que refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de identidad seguras, escalables y fáciles de usar para las agencias federales.
El Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) establece un listón muy alto para la seguridad en la nube. Con esta autorización, IBM Verify para el gobierno cumple controles de seguridad estrictos y estandarizados, lo que da a las agencias confianza en la seguridad y fiabilidad de sus sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM).
IBM cuenta con más de 30 años de experiencia proporcionando acceso seguro y sin fricciones, al tiempo que facilita una gestión completa del acceso a la identidad para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica. IBM se ha establecido como líder en la protección de identidades humanas y no humanas y proporciona herramientas independientes del proveedor para resolver los mayores retos actuales en materia de identidad.