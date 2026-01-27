Asegure y automatice cargas de trabajo híbridas de TI con el nuevo dispositivo DataPower Gateway X4 de IBM

La protección de los activos de los clientes es una prioridad para IBM. Los dispositivos DataPower Gateway X4 ofrecen servicios robustos de seguridad e integración de aplicaciones con la facilidad de uso y el bajo coste total de propiedad que caracterizan a los dispositivos físicos DataPower.

La pasarela admite un marco de seguridad unificado para entornos on-premises, en la nube e híbridos. Implementado en el borde de la red y en la DMZ, ayuda a bloquear el acceso no autorizado, mitigar los ataques de denegación de servicio y optimizar el enrutamiento del tráfico. Cuando se combina con DataPower Virtual Edition, las organizaciones pueden ampliar el mismo nivel de protección a las implementaciones en la nube, lo que garantiza una seguridad de aplicaciones coherente en todos los entornos. La pasarela asegura los servicios web tradicionales a las cargas de trabajo modernas, incluidas las aplicaciones basadas en API, los servicios impulsados por eventos y de streaming que utilizan los servicios Kafka, gRPC y GraphQL.

IBM es un líder reconocido tanto en computación cuántica como en seguridad de TI. Los investigadores de IBM desarrollaron esquemas criptográficos que el NIST ha adoptado como estándares para reforzar la criptografía de clave pública. El dispositivo DataPower Gateway X4 incluye capacidades de criptografía poscuántica (PQC) que pueden configurarse tanto para conexiones entrantes como salientes utilizando perfiles de servidor y cliente TLS. También se proporcionan algoritmos criptográficos híbridos, que combinan métodos cuánticos seguros y clásicos para equilibrar la seguridad con el rendimiento. Con IBM® DataPower, las organizaciones pueden proteger, gobernar y optimizar la prestación de servicios con confianza, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo y mitigan el riesgo empresarial.