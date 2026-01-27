Asegure y automatice cargas de trabajo híbridas de TI con el nuevo dispositivo DataPower Gateway X4 de IBM

Basándose en la probada tradición de las pasarelas de seguridad de IBM, el dispositivo DataPower X4 ofrece capacidades con mejoras significativas en rendimiento, seguridad y usabilidad.
IBM ha presentado la próxima generación de dispositivos físicos, el DataPower Gateway X4, una pasarela de seguridad empresarial de alto rendimiento diseñada para proteger, integrar y automatizar cargas de trabajo modernas e híbridas, con criptografía resistente a la computación cuántica integrada para proteger datos contra futuras amenazas.
El dispositivo X4 proporciona una única y potente pasarela para proteger, controlar, optimizar y conectar aplicaciones on-premises, en la nube y entornos híbridos.
Los entornos de TI empresariales siguen aumentando en complejidad, abarcando múltiples nubes, centros de datos y estilos arquitectónicos. Al mismo tiempo, las ciberamenazas se están expandiendo en escala y sofisticación, incluidos los riesgos emergentes para los métodos de cifrado actuales derivados de los futuros avances de la computación cuántica.
Para innovar de forma rápida y segura, las organizaciones deben exponer de forma segura los servicios de misión crítica y, al mismo tiempo, mantener la visibilidad, el gobierno y el control. La integración segura y escalable es esencial no solo para ofrecer nuevas experiencias digitales, sino también para permitir una automatización que mejore la eficiencia operativa.
Sin un enfoque moderno de la seguridad de las aplicaciones, las organizaciones corren el riesgo de ralentizar la innovación, aumentar los costes operativos y exponer los activos críticos a un panorama de amenazas cada vez más intenso.
La protección de los activos de los clientes es una prioridad para IBM. Los dispositivos DataPower Gateway X4 ofrecen servicios robustos de seguridad e integración de aplicaciones con la facilidad de uso y el bajo coste total de propiedad que caracterizan a los dispositivos físicos DataPower.
La pasarela admite un marco de seguridad unificado para entornos on-premises, en la nube e híbridos. Implementado en el borde de la red y en la DMZ, ayuda a bloquear el acceso no autorizado, mitigar los ataques de denegación de servicio y optimizar el enrutamiento del tráfico. Cuando se combina con DataPower Virtual Edition, las organizaciones pueden ampliar el mismo nivel de protección a las implementaciones en la nube, lo que garantiza una seguridad de aplicaciones coherente en todos los entornos. La pasarela asegura los servicios web tradicionales a las cargas de trabajo modernas, incluidas las aplicaciones basadas en API, los servicios impulsados por eventos y de streaming que utilizan los servicios Kafka, gRPC y GraphQL.
IBM es un líder reconocido tanto en computación cuántica como en seguridad de TI. Los investigadores de IBM desarrollaron esquemas criptográficos que el NIST ha adoptado como estándares para reforzar la criptografía de clave pública. El dispositivo DataPower Gateway X4 incluye capacidades de criptografía poscuántica (PQC) que pueden configurarse tanto para conexiones entrantes como salientes utilizando perfiles de servidor y cliente TLS. También se proporcionan algoritmos criptográficos híbridos, que combinan métodos cuánticos seguros y clásicos para equilibrar la seguridad con el rendimiento. Con IBM® DataPower, las organizaciones pueden proteger, gobernar y optimizar la prestación de servicios con confianza, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo y mitigan el riesgo empresarial.
DataPower Gateway X4 es un dispositivo físico plug-and-play de rápida implementación diseñado para arquitectos empresariales, equipos de seguridad e ingenieros de plataformas, que ofrece:
El dispositivo DataPower Gateway X4 estará disponible de forma general el 26 de marzo de 2026. DataPower v11.0 también estará disponible de forma general en esa fecha para su implementación bajo el derecho de DataPower Virtual Edition.
Lea los detalles completos del lanzamiento
Las declaraciones relativas a la futura dirección e intención de IBM están sujetas a cambios o retirada sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.