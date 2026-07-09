Flujos de trabajo de ingeniería de sistemas listos para tomar decisiones con IBM Rhapsody 1.8

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 ayuda a los equipos de ingeniería empresarial a convertir los modelos SysML v2 de artefactos de diseño en flujos de trabajo que se pueden ejecutar en todo el ciclo de vida del desarrollo.
Los equipos de ingeniería modernos están creando más sistemas conectados, configurables y definidos por software en disciplinas distribuidas. Sin embargo, el trabajo de los equipos de sistemas, software, hardware, mecánica, electricidad, seguridad y cumplimiento normativo no suele orquestarse mediante un flujo de trabajo unificado, sino que se basa en pasos fragmentados, inconexos o manuales. Esta falta de colaboración y coordinación crea un riesgo real.
Los flujos de trabajo de ingeniería conectados ayudan a garantizar que la arquitectura de sistemas y la intención de diseño se trasladen desde la ingeniería de sistemas aguas arriba hasta los dominios posteriores. Al trabajar a partir de una base compartida basada en modelos que unifica el proceso de modelado, los requisitos, la arquitectura, el comportamiento, la variabilidad y la colaboración a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería, los equipos pueden diseñar programas grandes y complejos al tiempo que mantienen las decisiones y las pruebas de cumplimiento trazables, reutilizables y más fáciles de validar a medida que evolucionan.
Disponible de forma general a partir del 9 de julio de 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 aporta avances que ayudan a los equipos a adoptar la ingeniería de sistemas SysML v2 en un entorno crítico y nativo de la nube, centrándose en estas prioridades críticas que determinan si la MBSE crítica puede escalar con éxito (incluida la forma en que los equipos analizan modelos, conectan cadenas de herramientas, recopilan y gobiernan pruebas y operan en grandes programas y entornos).
Para los equipos técnicos, la elaboración de informes no es simplemente una actividad de fin de proyecto. Los informes respaldan las reseñas del diseño, las pruebas de cumplimiento, las decisiones de arquitectura, la comunicación interdisciplinaria y el gobierno del programa. Sin embargo, los ingenieros a menudo pierden tiempo en convertir el conocimiento del modelo en documentación lista para revisión. Rhapsody SE 1.8 introduce capacidades avanzadas de generación de informes a través de la integración con IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing, lo que ayuda a los equipos a generar informes controlados a partir de modelos conectados y datos del ciclo de vida. Al conectar los flujos de trabajo de informes más directamente con la información del modelo del sistema, Rhapsody SE 1.8 ayuda a los equipos a reducir el esfuerzo manual y mejorar la coherencia de los datos de ingeniería compartidos con los revisores y las partes interesadas.
El trabajo de ingeniería de sistemas rara vez ocurre en una sola herramienta. Rhapsody SE 1.8 refuerza los flujos de trabajo de ingeniería entre herramientas al permitir que herramientas de terceros u otras herramientas de la cadena de herramientas del cliente se integren con Rhapsody Systems Engineering mediante arrastrar y soltar entre aplicaciones. Esto ayuda a los equipos a reducir el cambio de contexto, preservar la intención de ingeniería de una manera más fluida y mover la información de ingeniería entre aplicaciones con menos coordinación manual.
El impacto del cambio y la coherencia entre los modelos son difíciles de evaluar manualmente, especialmente a medida que crecen los programas. Para permitir el análisis de un solo modelo o de varios modelos simultáneamente, esta versión admite una API de MCP de IA que conecta datos de forma segura y dinámica y permite el análisis consciente del modelo en toda la arquitectura, el comportamiento, los niveles de cumplimiento y el impacto del cambio, y ayuda a los equipos de ingeniería a comparar modelos y sacar a la luz las posibles implicaciones en una fase más temprana del ciclo de vida.
Las mejoras de HarmonyIQ convierten la guía de procesos en una experiencia continua, activa y compatible con los modelos que se integra plenamente con el desarrollo de modelos. Con las vistas de análisis de dependencias de actividades de proceso, esto ayuda a los equipos a entender cómo se relacionan las tareas de ingeniería, artefactos y decisiones del modelo, mejorando la visibilidad de las dependencias cruzadas antes de que se conviertan en riesgos posteriores.
Los programas grandes y regulados requieren un despliegue que pueda adaptarse a las restricciones operativas. Para facilitar la adopción de Rhapsody SE y facilitar su funcionamiento a escala, esta versión soporta su uso en entornos con espacio aéreo y ofrece un rendimiento adaptado a modelos grandes y a grandes equipos de usuarios concurrentes.
Rhapsody SE v1.8 proporciona acceso anticipado a capacidades de integración que introducen la ingeniería de línea de productos (PLE) con variantes puras de PTC en el proceso de ingeniería de sistemas. Esto permite que los equipos que trabajan con SysML v2 incorporen el modelado de variabilidad directamente en sus flujos de trabajo. Dado que esto representa la primera integración de PLE en el modelado SysML v2, IBM y PTC utilizarán los primeros comentarios de los clientes para perfeccionar y agilizar aún más los flujos de trabajo de ingeniería de líneas de productos en este contexto.
Juntas, estas capacidades ayudan a ampliar el valor del modelo del sistema más allá de la mera creación de modelos. Ayudan a los modelos SysML v2 a formar parte de un flujo de trabajo integrado, y los equipos de ingeniería convierten los datos del modelo en información lista para la toma de decisiones y que puede escalarse a programas de cualquier tamaño.
La MBSE aporta valor cuando el modelo se convierte en algo más que un artefacto de diseño. Para los ingenieros de sistemas, el verdadero objetivo no es crear modelos, sino hacer que esos modelos sean útiles a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería. Los equipos necesitan que la arquitectura del sistema, los requisitos, los comportamientos y las variantes se mantengan conectados a medida que los diseños evolucionan, las reseñas avanzan y los equipos posteriores toman decisiones de implementación.
IBM Rhapsody Systems Engineering está diseñado para ese propósito, específicamente para equipos de ingeniería que desarrollan sistemas complejos en sectores como el automovilístico, aeroespacial y defensa, o dispositivos médicos. Su entorno moderno, nativo de la nube y basado en la web, apoya tanto a los profesionales de la ingeniería de sistemas como a las partes interesadas que necesitan revisar, analizar, comentar y consumir información del modelo en contexto.
Con la versión v1.8, Rhapsody SE ayuda a los equipos regulados a pasar de prácticas centradas en documentos a una ingeniería de sistemas coherente y colaborativa. Está diseñado para organizaciones multidisciplinares, con modelos SysML v2 que se convierten en parte del flujo de trabajo diario para el análisis, la comunicación, la reutilización y la toma de decisiones en programas complejos.
Solicite una demo en directo con expertos de IBM