Flujos de trabajo de ingeniería de sistemas listos para tomar decisiones con IBM Rhapsody 1.8

Los equipos de ingeniería modernos están creando más sistemas conectados, configurables y definidos por software en disciplinas distribuidas. Sin embargo, el trabajo de los equipos de sistemas, software, hardware, mecánica, electricidad, seguridad y cumplimiento normativo no suele orquestarse mediante un flujo de trabajo unificado, sino que se basa en pasos fragmentados, inconexos o manuales. Esta falta de colaboración y coordinación crea un riesgo real.

Los flujos de trabajo de ingeniería conectados ayudan a garantizar que la arquitectura de sistemas y la intención de diseño se trasladen desde la ingeniería de sistemas aguas arriba hasta los dominios posteriores. Al trabajar a partir de una base compartida basada en modelos que unifica el proceso de modelado, los requisitos, la arquitectura, el comportamiento, la variabilidad y la colaboración a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería, los equipos pueden diseñar programas grandes y complejos al tiempo que mantienen las decisiones y las pruebas de cumplimiento trazables, reutilizables y más fáciles de validar a medida que evolucionan.

Disponible de forma general a partir del 9 de julio de 2026, IBM Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 aporta avances que ayudan a los equipos a adoptar la ingeniería de sistemas SysML v2 en un entorno crítico y nativo de la nube, centrándose en estas prioridades críticas que determinan si la MBSE crítica puede escalar con éxito (incluida la forma en que los equipos analizan modelos, conectan cadenas de herramientas, recopilan y gobiernan pruebas y operan en grandes programas y entornos).