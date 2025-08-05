5 de agosto de 2025
Los agentes de IA ya no son solo asistentes virtuales que responden a instrucciones sencillas, sino que se están convirtiendo en colaboradores autónomos que ejecutan flujos de trabajo complejos en todos los sistemas, herramientas y procesos. Pero aunque muchas organizaciones han explorado los pilotos, pocas han tenido éxito en escalar agentes en toda la empresa. Los obstáculos resultan familiares: infraestructura fragmentada, brechas de gobierno, problemas de seguridad y largos ciclos de compras.
Por eso el anuncio en la Cumbre de AWS de Nueva York es tan fundamental:watsonx Orchestrate de IBM ya está disponible en la nueva categoría "Agentes y herramientas de IA" de AWS Marketplace. Este movimiento estratégico no solo simplifica la implementación, sino que despeja la pista para que las empresas escalen la automatización de la IA en todas las líneas de negocio con la confianza y la infraestructura que esperan.
A continuación, indicamos 5 razones principales por las que esto es importante y por las que las empresas deberían actuar ahora.
Históricamente, implementar software empresarial ha sido un proceso largo y fragmentado, que requiere extensas aprobaciones internas, pruebas de integración y compras. Ahora que se puede acceder a watsonx Orchestrate a través de AWS Marketplace, se elimina gran parte de esa complejidad.
Las empresas pueden implementar watsonx Orchestrate directamente dentro de su entorno de AWS existente, utilizando contratos preaprobados, gastos comprometidos e infraestructura que sus equipos ya entienden. No hay necesidad de una larga revisión de seguridad ni de un nuevo proceso de incorporación de proveedores. En su lugar, las organizaciones pueden pasar del interés a la implementación en cuestión de días.
Esto acelera drásticamente el tiempo de obtención de valor. En el competitivo entorno actual, la capacidad de moverse rápido, sin comprometer la calidad, es una clara ventaja. Cuando una unidad de negocio identifica un flujo de trabajo repetitivo listo para la automatización, ya no necesitan esperar meses para que TI se ponga al día. Con watsonx Orchestrate en AWS, pueden empezar de inmediato.
Escalar los agentes de IA no significa solo hacer que funcionen, sino hacer que sean seguros, fiables y que cumplan con las normas. Por eso la seguridad y el gobierno son fundamentales para el diseño de watsonx Orchestrate.
Cuando se implementa a través de AWS, watsonx Orchestrate hereda todas las prácticas de seguridad en la nube en las que confían las empresas. Esto incluye la gestión de identidades y accesos, el cifrado, los controles de red y el registro de auditorías. Pero IBM va un paso más allá con watsonx.governance, una capa integrada que permite supervisar cómo se entrenan, implementan y monitorizan los agentes.
Esta capa de gobierno ofrece transparencia en el comportamiento del modelo, garantiza la explicabilidad y ayuda a gestionar los riesgos normativos. Para sectores como los servicios financieros, la sanidad y el gobierno, esto no es solo una ventaja, es un requisito. La IA responsable ya no es un debate filosófico. Es un mandato operativo.
Al combinar lo mejor de la infraestructura de AWS con las herramientas de gobierno de IBM, las empresas pueden avanzar con confianza, sabiendo que sus agentes de IA no solo son eficaces, sino también responsables.
Las empresas modernas no operan en sistemas cerrados. Utilizan plataformas SaaS, herramientas propietarias, tecnologías de código abierto y servicios nativos de la nube, a menudo todo a la vez. Por eso watsonx Orchestrate se ha creado teniendo en cuenta la integración híbrida.
En AWS, watsonx Orchestrate se conecta a una amplia gama de servicios y aplicaciones, incluidos Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack y más. También funciona con herramientas nativas de AWS como SageMaker, Bedrock y RDS. Tanto si una empresa organiza un flujo de trabajo de contratación que extrae datos de Workday como si automatiza un proceso financiero que interactúa con los sistemas ERP internos, watsonx Orchestrate funciona como un eje central que unifica esas experiencias.
También admite el uso de varios modelos, tanto si desea utilizar los modelos Granite de IBM como si desea integrarlos con modelos fundacionales externos. Esta flexibilidad permite a las organizaciones implementar agentes que están profundamente integrados en el flujo de trabajo, tanto en entornos estructurados como no estructurados.
Los agentes no son útiles si no pueden conectarse con la forma en que trabajan sus equipos. Watsonx Orchestrate se adapta a las necesidades y situación de cada empresa.
Muchas organizaciones tienen éxito con pequeños pilotos de IA, pero encuentran dificultades a la hora de escalar. Gestionar docenas (o cientos) de agentes en todos los departamentos requiere algo más que potencia informática. Exige estandarización, observabilidad y disciplina operativa.
Watsonx Orchestrate ofrece las tres cosas. Proporciona un catálogo de agentes reutilizable, un generador low-code para la creación rápida de prototipos, monitorización y análisis integrados, y soporte de versiones. Esto permite a las organizaciones diseñar una vez, probar y luego replicar en geografías o funciones empresariales.
Cuando se ejecuta en AWS, la plataforma se beneficia del escalado elástico, el alcance global y la integración profunda con los servicios nativos de la nube. Las organizaciones pueden expandirse sin reescribir el código, rediseñar los pipelines o añadir una sobrecarga operativa significativa.
Esta escalabilidad convierte la automatización de un centro de costes en una palanca de crecimiento. Tanto si implementa 10 agentes en compras como mil en el servicio de atención al cliente, watsonx Orchestrate en AWS puede gestionar la complejidad sin fricciones.
La tecnología por sí sola no garantiza el éxito. Lo que realmente mueve la aguja es la ejecución, y ahí es donde la alianza estratégica de IBM y AWS desempeña un papel crucial.
Los clientes que implementan watsonx Orchestrate a través de AWS Marketplace se benefician del soporte conjunto de comercialización. Esto incluye acceso a ambos equipos de ventas, recursos técnicos compartidos, aceleradores de soluciones específicos del sector y visibilidad de las hojas de ruta conjuntas. Este nivel de alineación se traduce en resultados empresariales reales: implementaciones más rápidas, integraciones más fluidas y una mayor aceptación de los ejecutivos.
También desbloquea el acceso a los amplios ecosistemas de socios de IBM y AWS. Tanto si necesita asistencia para la implementación, servicios de asesoramiento o personalización del sector, el ecosistema está diseñado para acelerar, no paralizar, su viaje hacia la IA.
Para las empresas, esto significa que no solo obtienen una plataforma. Obtienen una alianza estratégica con dos de los nombres más fiables en tecnología empresarial, enfocados en su éxito.
Los agentes de IA están evolucionando rápidamente, desde herramientas que ayudan con las tareas hasta sistemas autónomos que ejecutan flujos de trabajo completos. Watsonx Orchestrate representa la siguiente fase de esta evolución. Permite a los equipos descargar el trabajo repetitivo, acelerar los procesos y mejorar la precisión, sin necesidad de volver a configurar su manera de trabajar.
Al lanzarse en AWS Marketplace, watsonx Orchestrate es ahora más accesible, seguro y escalable que nunca. Las empresas pueden implementar de forma nativa en los entornos de nube en los que ya confían, con el gobierno, la flexibilidad y la velocidad que necesitan para ganar en la economía con IA de hoy en día.
Esto marca un cambio estratégico: de las interfaces de chat a los motores de ejecución, de la experimentación al escalado. Los agentes de IA ya no se limitan a ayudar. Actúan.
Categoría Agentes y herramientas de IA de AWS Marketplace