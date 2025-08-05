Los agentes de IA ya no son solo asistentes virtuales que responden a instrucciones sencillas, sino que se están convirtiendo en colaboradores autónomos que ejecutan flujos de trabajo complejos en todos los sistemas, herramientas y procesos. Pero aunque muchas organizaciones han explorado los pilotos, pocas han tenido éxito en escalar agentes en toda la empresa. Los obstáculos resultan familiares: infraestructura fragmentada, brechas de gobierno, problemas de seguridad y largos ciclos de compras.

Por eso el anuncio en la Cumbre de AWS de Nueva York es tan fundamental:watsonx Orchestrate de IBM ya está disponible en la nueva categoría "Agentes y herramientas de IA" de AWS Marketplace. Este movimiento estratégico no solo simplifica la implementación, sino que despeja la pista para que las empresas escalen la automatización de la IA en todas las líneas de negocio con la confianza y la infraestructura que esperan.

A continuación, indicamos 5 razones principales por las que esto es importante y por las que las empresas deberían actuar ahora.