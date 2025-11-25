Para las empresas que ejecutan cargas de trabajo en IBM Z, el camino hacia la operacionalización de la IA no consiste en si pueden ejecutarla, sino en la eficacia y la seguridad con las que puede integrarse en los entornos existentes.

Las cargas de trabajo de la IA son cada vez mayores y consumen más recursos, en particular con la IA generativa y las aplicaciones basadas en LLM. En Z, los clientes deben equilibrar:

Cargas de trabajo sensibles a la latencia que no pueden salir de la plataforma.

Requisitos de conformidad y residencia de datos que restringen dónde se ejecuta la inferencia.

Aumento de los costes informáticos y energéticos debido a una implementación ineficaz de los modelos.

AI Optimizer for Z 2.1 está diseñado para alinearse con estas realidades, lo que permite a las empresas decidir menos manualmente y automatizar de forma más inteligente cuando se trata de la colocación y optimización de inferencias.